ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນບໍ່ຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໂຈມຕີໃສ່ ແຖວຕຶກອາພາດເມັນ ໃນເມືອງໂອເດຊາ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລມີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວໂລກ “ຕອບໂຕ້ທຸກການກະທຳທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍ ແລະຕໍ່ຕ້ານການກະທຳຂອງຣັດເຊຍ” ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ເມືອງທ່າເຮືອ ໂອເດຊາ ຂອງຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ໂຈມຕີຕຶກແຖວອາພາດເມັນ ໃນວັນເສົາ.
ໃນການປະກາດເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ສື່ສັງຄົມ X, ທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນ Twitter, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຂຽນວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສະຫນັບສະຫນູນແກ່ ຢູເຄຣນ.
"ພວກເຮົາຕ້ອງຊະນະສົງຄາມນີ້," ທ່ານກ່າວ.
ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 10 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ 3 ຄົນ, ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ, ສົບຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ 3 ໄດ້ຖືກດຶງອອກຈາກຊາກຫັກພັງ, ພ້ອມກັບແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ.
"ຣັດເຊຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນຕົກເປັນເປົ້າຫມາຍທາງການທະຫານ," ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຂຽນ ຫຼັງຈາກສົບຂອງເດັກນ້ອຍທັງສາມຄົນ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ. ແອນ້ອຍ ມາກ (Mark), ອາຍຸ 3 ປີ, ແອນ້ອຍ ເຢລີຊາເວຕາ (Yelyzaveta) ອາຍຸ 8 ເດືອນ, ແລະ ແອນ້ອຍ ທີໂມຟີ (Tymofiy) ອາຍຸ 4 ເດືອນໄດ້ຖືກດຶງອອກມາຈາກກ້ອງຊາກຫັກພັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຍັງມີຜູ້ສູນຫາຍທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໂຕໄດ້ເທື່ອ.
ຍັງມີອີກ 4 ຄົນ ທີ່ອາດຈະຕິດຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງດັ່ງກ່າວ, ຫ້ອງການຂອງໜ່ວຍງານສຸກເສີນຫຼັກຂອງຢູເຄຣນໃນທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວໃນການແຈ້ງສະຖານະການຫຼ້າສຸດຢູ່ເຟສບຸກ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ຊີບ ຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາ ຜ່ານຊາກຫັກພັງ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ ຊາກສົບຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ຕໍ່ໄປ, ທ່ານ ໂອເລ ຄີເປີ (Oleh Kiper), ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນໂອເດຊາ ກ່າວ.
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