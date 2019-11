ທ່ານ​ນາງເກ​ອິ​ໂກະ ຟູ​ຈິ​ມໍ​ຣິ ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ໃນ​ເປ​ຣູ ແລ

ະເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໝັກປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສອງ​ຄັ້ງ​ນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍອ​ອກ​ຈາກ​ຄຸກ​ແລ້ວ.

ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ອາ​ລ​ເບີ​ໂຕ ​ຟູ​ຈິມໍ​ຣິ ໄດ້​ຖືກ​ຄຸກ​ເປັນ​ເວ​ລາ 13 ເດືອນ

ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖືກ​ສືບ​ສວນ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ່ນ ຖານ​ຮັບ​ເງິນນຶ່ງ​ລ້ານ​ສອງແສນ​ໂດ​ລາຈາກ​ບໍ​ລິ​

ສັດ​ກໍ່​ສ້າງ​ຍັກ​ໃຫຍ່ ໂອ​ເດ​ເບ​ຣັດ (Odebrecht) ຂອງບ​ຣາ​ຊິ​ລ.

ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູດ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້ ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ທ່ານ​ນາງ.

ສານ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຕັດ​ສິນໃຈ​ຂອງຕົນ​ນັ້ນ

​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ນາງ​ຟູ​ຈິ​ມໍ​ຣິ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫຼື​ເປັນ

ຜູ້​ບໍ​ລິ​ສຸດ.

ທ່ານ​ນາງ​ຟູ​ຈິ​ມໍ​ຣິ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄຸກວ່າ ການ

​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 13 ເດືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເປັນ “ເວ​ລາ​ທີ່​ເຈັບ​ປວດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​

ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

ສາ​ມີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ທີ່​ເປັນ​ຄົ​ນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໄດ້​ອົ​ດ​ອາ​ຫານ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາ​

ຍາມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ທ່ານ​ນາງ​ຟູ​ຈິ​ມໍ​ຣິ.



Keiko Fujimori, a once powerful opposition leader in Peru and a two-time presidential candidate, has been released from prison.



The daughter of jailed former president Alberto Fujimori had been imprisoned for 13 months while being investigated for alleged corruption for accepting $1.2 million from Brazilian construction giant Odebrecht.



The Constitutional Tribunal voted earlier this week in favor of Fujimori's release. The tribunal noted, however, that its decision is not a judgement on Fujimori's guilt or innocence.



Fujimori said Friday as she was leaving prison that her 13-month incarceration had been the "most painful time of my life."



Her American husband had been on a hunger strike in an effort to gain Fujimori's release.