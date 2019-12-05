ບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຊື້ຈ້າງຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ເປັນປະຫວັດການໃນປີ 2019, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳລະດັບສູງໃນວັນພຸດວານນີ້. ຫຼ້າສຸດໃນປີນີ້, ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນຕໍ່ 34 ບຸກຄົນ, ແລະ ໄດ້ຮັບບັນທຶກການສາລະພາບຜິດ 30 ສະບັບ ໂດຍບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບກໍລະດີຕ່າງໆ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ບຣາຍອັນ ເບັນໂຄສກີ, ຮອງໄອຍະການສູງສຸດ ສຳລັບພະແນກຄະດີອາຊະຍາກຳ. ຕົວເລກທັງສອງນັ້ນ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດ ເປັນປະຫວັດການ.
ຕົວເລກທັງຫຼາຍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຈຸດເພັ່ງເລັງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ການແນເປົ້າໃສ່ບຸກຄົນຕ່າງໆໃນກໍລະນີການຊື້ຈ້າງຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ລາຍງານການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການຜ່ອນຜັນ.
ຄະດີຕ່າງໆແມ່ນຖືກຕັດສິນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ານການຊື້ຈ້າງຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ກົດໝາຍການປະຕິບັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕ່າງປະເທດ ຫຼື FCPA. ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຫ້າມບໍລິສັດ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການຊື້ຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ເພື່ອຮັບຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານທຸລະກິດ.
ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຂະຫຍາຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນ, ດ້ວຍການໃຊ້ອຳນາດຕຸລາການທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນ ເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດອື່ນ.
ທ່ານ ເບັນໂຄສກີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມ FCPA ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ “ຕົວເລກການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ບຸກຄົນໃນປີ 2019 ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ປະຫຼາດແຕ່ຢ່າງໃດ, ແຕ່ມັນແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບຕໍ່ທຸ້ມເທຂອງກະຊວງ ເພື່ອນຳເອົາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດມາຮັບຜິດຊອບ ມາລົງໂທດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.”
ໃນປີ 2018, ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ 31 ບຸກຄົນທີ່ລ່ວງລະເມີດກົດໝາຍ FCPA, ທຽບໃສ່ 24 ບຸກຄົນ ໃນປີ 2017, ອີງຕາມລາຍງານປະຈຳປີໂດຍພະແນກການສໍ້ໂກງຂອງກະຊວງດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2017 ແລະ 2018, 18 ບຸກຄົນໄດ້ສາລະພາບຜິດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ FCPA.
ທ່ານ ເບັນໂຄສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການສ້າງຄະດີຕ່າງໆຕໍ່ບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍຈະໃຊ້ເວລາ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ຈະຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເມື່ອບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ອ້າງສິດທິໃນການດຳເນີນຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແລະ ນອກຈາກນີ້, ຕົວເລກການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ບຸກຄົນໂດຍລວມທັງໝົດນີ້ ກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປີທີ່ໄອຍະການຂອງພວກເຮົາ ຫຍຸ້ງກັບການດຳເນີນຄະດີຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.