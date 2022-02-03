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ກຳລັງທະຫານມຽນ​ມາ ​ຈູດ​ເຜົາ​ເຮືອນຊານຫຼາຍຮ້ອຍຫຼັງ ຢູ່ເຂດຊາແກງ ປະ​ເທດມຽນມາ

ຮູບພາບ ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021 ມີປ້າຍຂຽນບອກວ່າ "ຢ່າເຂົ້າມາໃກ້ ເຈົ້າອາດຖືກຂ້າຕາຍ" ຢູ່ເມືອງ Shwebo ໃນເຂດຊາແກງ ປະເທດມຽນມາ.

ກຳລັງທະຫານທີ່ສູ້ລົບຢູ່ໃນຂົງເຂດຊາແກງ (Sagaing) ຂອງມຽນມາ ໄດ້ຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 400 ຫຼັງຢູ່ໃນສອງບ້ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນແກ່ກຳລັງຕໍ່ຕ້ານພວກທະຫານ ໂດຍບັ​ງຄັບໃຫ້ພົນລະເຮືອນປະມານ 10,000 ຄົນ ພາກັນຫລົບໜີ ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຊາວບ້ານ​ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.

ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ ເວລາທະຫານ ປະມານ 100 ຄົນ ຈາກເມືອງມີິແອງ ((Myaing) ໃນເຂດ​ມັກວີ (Magwe) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ​ບ້ານ​ມະວີ ໂທນ (Mwe Tone) ແລະບ້ານແພນ (Pan) ໃນເມືອງຊາແກງ ພາລ (Sagaing’s Pale) ແລະໄດ້ເລີ້ມຈູດອາຄານບ້ານເຮືອນ ອີງ​ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ (RFA) ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາມຽນມາ.

“ພວກທະຫານໄດ້ປາກົດໂຕບໍ່ຮູ້ວ່າມາແຕ່ໃສໃນຄືນວັນນັ້ນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງຊາວບ້ານຄົນນຶ່ງທີ່ບ້ານ​ມະວີ ໂທນ ຜູ້ທີ່ເສຍເຮືອນຊານ​ໄປໄດ້ກ່າວ​ໄວ້. “ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປ ແຕ່ໄດ້ເລີ້ມຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ.

“ບ້ານທັງໝົດໄດ້ຖືກ​ໄຟເຜົາ​ກ້ຽງ. ມີພຽງແຕ່ນຶ່ງ ຫຼືສອງຫຼັງຍັງເຫຼືອຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້​ມຸ່ງ​ໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນຢູ່ທີ່ບ້ານແພນ (Pan.)”

ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ກ່າວໂດຍບໍ່ບອກຊື່ ເນື່ອງຈາກຢ້ານຖືກ​ແກ້​ແຄ້ນກ່າວວ່າ ທະຫານໄດ້ທຳລາຍ​ເຮືອນ​ຊານ 220 ​ຫຼັງ ຂອງຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົ​ເດ 265 ຫຼັງ ທີ່​ບ້ານ​ມະວີ ໂທນ ແລະເກືອບນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງ​ເຮືອນ​ຊານ 800 ຫຼັງ ຢູ່ທີ່ບ້ານແພນ.

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