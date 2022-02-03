ກຳລັງທະຫານທີ່ສູ້ລົບຢູ່ໃນຂົງເຂດຊາແກງ (Sagaing) ຂອງມຽນມາ ໄດ້ຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 400 ຫຼັງຢູ່ໃນສອງບ້ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ໃຫ້ເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນແກ່ກຳລັງຕໍ່ຕ້ານພວກທະຫານ ໂດຍບັງຄັບໃຫ້ພົນລະເຮືອນປະມານ 10,000 ຄົນ ພາກັນຫລົບໜີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ ເວລາທະຫານ ປະມານ 100 ຄົນ ຈາກເມືອງມີິແອງ ((Myaing) ໃນເຂດມັກວີ (Magwe) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານມະວີ ໂທນ (Mwe Tone) ແລະບ້ານແພນ (Pan) ໃນເມືອງຊາແກງ ພາລ (Sagaing’s Pale) ແລະໄດ້ເລີ້ມຈູດອາຄານບ້ານເຮືອນ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ (RFA) ພະແນກພາສາມຽນມາ.
“ພວກທະຫານໄດ້ປາກົດໂຕບໍ່ຮູ້ວ່າມາແຕ່ໃສໃນຄືນວັນນັ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຊາວບ້ານຄົນນຶ່ງທີ່ບ້ານມະວີ ໂທນ ຜູ້ທີ່ເສຍເຮືອນຊານໄປໄດ້ກ່າວໄວ້. “ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດຄືວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປ ແຕ່ໄດ້ເລີ້ມຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນ.
“ບ້ານທັງໝົດໄດ້ຖືກໄຟເຜົາກ້ຽງ. ມີພຽງແຕ່ນຶ່ງ ຫຼືສອງຫຼັງຍັງເຫຼືອຢູ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະຈູດເຜົາບ້ານເຮືອນຢູ່ທີ່ບ້ານແພນ (Pan.)”
ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ກ່າວໂດຍບໍ່ບອກຊື່ ເນື່ອງຈາກຢ້ານຖືກແກ້ແຄ້ນກ່າວວ່າ ທະຫານໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານ 220 ຫຼັງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົເດ 265 ຫຼັງ ທີ່ບ້ານມະວີ ໂທນ ແລະເກືອບນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງເຮືອນຊານ 800 ຫຼັງ ຢູ່ທີ່ບ້ານແພນ.
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