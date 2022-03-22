ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການສະພາສູງສະຫະລັດ ມີຫຼາຍໆຄໍາຖາມຕໍ່ ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດສະຫະລັດ

ພິພາກສາເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ (Ketanji Brown Jackson) ມີກໍານົດທີ່ຈະຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຈາກສະມາຊິກຄະນະກຳ
ມະການຕຸລາການຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາພິຈາ ລະນາການສະເໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານນາງເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນຜູ້ພິພາກສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມທ່ານນາງຜູ້ລະ 30 ນາທີ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ຮັບສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າມາແທນ ຜູ້ພິພາກສາ ສຕີເວັນ ເບຣເຢີ (Stenohen Breyer) ທີ່ກໍາລັງອອກກິນບໍານານ. ໃນມື້ທີສອງຂອງ 4 ມື້ ທີ່ກໍານົດຮັບຟັງ
ຄຳໃຫ້ການນັ້ນ ຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາຕັ້ງແຕ່ຕອນເຊົ້າ ຈົນເຖິງຕອນແລງ.
ໃນຂະນະທີ່ຂັ້ນຕອນ ຮັບການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເລີ້ມຂຶ້ນໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການປະຕິບັດກັບທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ນັ້ນ ຈະເປັນໄປຕາມແນວທາງຂອງທັງສອງພັກ, ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄຸນນະພາບຂອງທ່ານນາງ ແລະພັກຣິພັບບຣິກັນ ຈະຍົກເອົາຄໍາຖາມ ກ່ຽວກັບປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານນາງ ຂຶ້ນມາຖາມ.
ປັດຈຸບັນ ຜູ້ພິພາກສາທ່ານນີ້ ເປັນຜູ້ພິພາກສາຢູ່ໃນສານອຸທອນຂອງສະຫະລັດ ປະຈໍາເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ທ່ານນາງແຈັກສັນ ເປັນແມ່ຍິງຜິວດໍາຄົນທໍາອິດ ແລະເປັນຄົນຜິວດໍາຜູ້ທີສາມ ທີ່ໄດ້ຖືກທາບທາມໃຫ້ເຂົ້າໄປກຳຕໍາແໜ່ງໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ໃນມື້ທໍາອິດຂອງການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ປະກອບມີສະມາຊິກປະມານ 20 ຄົນຂອງຄະນະກໍາມະການ ທີ່ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງ, ລວມເຖິງທ່ານນາງແຈັກສັນ ເອງ. ສະມາຊິກສະພາບາງຄົນນໍາໃຊ້ຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວເພື່ອຍ້ອງຍໍທ່ານນາງແຈັກສັນ ຫຼື ກ່າວໂດຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສານສູງຢູ່ໃນສັງຄົມສະຫະລັດ. ສ່ວນສະມາຊິກຄົນອື່ນໆໃຊ້ເວລາຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າເພື່ອພິມຄໍາຖາມຕ່າງໆ ທີ່ຈະຖາມທ່ານນາງແຈັກສັນ ໃນລະຫວ່າງມື້ທີສອງ ແລະສາມ ຂອງການພິຈາລະນາຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການນັ້ນ.
ພວກຜູ້ນໍາອະວຸໂສສຸດຂອງຄະນະກຳມະການ ຈາກທັງສອງຝ່າຍໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຜູ້ພິພາກສາ ແຈັກສັນ, ເຊິ່ງເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຢືນຢັນການເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງເປັນຢູ່ສານເຂດສະຫະລັດປະຈໍາເຂດນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງທ່ານນາງເມື່ອປີ 2013. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄະນະ ກຳມະການຕັດສິນໂທດຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສາທາລະນະ; ເປັນສະໝຽນຂອງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ, ລວມທັງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານສຕີເວັນ ເບຣເຢີ, ຜູ້ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຂົ້າມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແທນ ແລະໄດ້ເຮັດວຽກໃນພາກເອກກະຊົນ.
ປະທານຄະນະກໍາມະການຕຸລາການ ທ່ານ ດິກ ເດີບິນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໃຊ້ການກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງເຫດຜົນໃນການໃນການນໍາສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານນາງນັ້ນວ່າມີລັກສະນະສຳຄັນປະຫວັດສາດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ