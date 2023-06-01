ຈີນກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາມາດຕະການ “ທີ່ເໝາະສົມ” ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ອັນທີ່ຈີນເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດ “ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະຈຳແນກກີດກັນ” ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຈີນ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຍັກໃຫຍ່ໃນເອເຊຍ.
ໜັງສືພິມ ວອລສຕຣີດ ເຈີໂນ (Wall Street Journal) ລາຍງານໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຈີນແລະອິນເດຍ ຕ່າງກໍໄດ້ຂັບໄລ່ພວກນັກຂ່າວຂອງແຕ່ລະຝ່າຍເກືອບທັງໝົດອອກຈາກປະເທດໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ລັດຖະບານອິນເດຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຕໍ່ວີຊາໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ ຂອງທາງການຈີນ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນປະເທດ 2 ຄົນສຸດທ້າຍ ໜັງສືພິມເຈີໂນລາຍງານ. ຜູ້ນຶ່ງແມ່ນເຮັດວຽກໃຫ້ ອົງການຂ່າວຊິນຫົວ ແລະອີກຜູ້ນຶ່ງເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບສູນກາງ.
ອົງການຂ່າວຂອງອິນເດຍ ຍັງມີນັກຂ່າວ 4 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ແຕ່ 2 ຄົນໃນຈຳນວນນີ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດດ້ານວີຊາ ໃຫ້ກັບຄືນໄປຈີນອີກ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມເຈີໂນ. ສ່ວນຜູ້ທີສາມຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບັດນັກຂ່າວຂອງລາວບໍ່ໄດ້ຮັບການຕໍ່ອາຍຸ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວຍັງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງ ນັບແຕ່ໄດ້ເກີດການປະທະກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນຈີນຕິດກັບອິນເດຍທີ່ຍັງມີການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງ ເມື່ອປີ 2020.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກນັກຂ່າວຈີນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແບບບໍ່ຍຸຕິທຳຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ.