ນັກຂ່າວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນມຽນມາ ເປັນເວລາ 176 ວັນໄດ້ກັບຄືນມາສະຫະລັດແລ້ວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານແດນນີ ເຟັນສເຕີ (Danny Fenster) ອາຍຸ 37 ປີ ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ຫລັງຈາກສານນະຄອນຢ່າງກຸ້ງໄດ້ຕັດສິນໂທດໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກ ເປັນເວລາ 11 ປີ ໃນຂໍ້ຫາທີ່ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍລັດຖະບານທະຫານ.
ການປ່ອຍຕົວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການເຈລະຈາລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ, ລວມທັງອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ບິລ ຣິເຈີດສັນ (Bill Richardson).
ທ່ານຣິເຈີດສັນກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກນັກຂ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດເພາະວ່າເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າລາຍງານຄວາມຈິງ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ບໍ່ພໍໃຈ. ແລະເພາະສະນັ້ນແຫລະ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດໃນການປົກປ້ອງ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍຄວາມວ່າ, ພວກເຮົາຄວນປົກປ້ອງນັກໂທດການເມືອງທຸກຄົນ, ຜູ້ຖືກຈັບໄປເປັນຕົວປະກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ນັກຂ່າວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ທົ່ວທຸກຫົນ ທຸກແຫ່ງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ແລະ ອາເມຣິກາລາຕິນອີກ ຍ້ອນການລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະອັນນັ້ນແມ່ນຜິດ. ພວກເຂົາກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ."
"ຂ້າພະເຈົ້າມີແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງບຸນຄຸນຫຼາຍໃນຕອນນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານເຟັນສເຕີ (Fenster) ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນນະຄອນນິວຢອກຫຼັງຈາກໄດ້ບິນກັບມາເຖິງບ້ານແລ້ວ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າທ່ານພຽງແຕ່ຮູ້ເປັນໄນໆ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍຕົວທ່ານ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮູ້ເປັນໄນໆ ເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະບາງຄັ້ງ ກໍ່ໄດ້ມີປະສົບການໃນການຢູ່ນອກຄຸກ, ຢູ່ໃນສານ, ບາງທີອາດຈະມີຜູ້ຊ່ວຍຕໍາຫຼວດບາງຄົນທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໜ້ອຍນຶ່ງ ຈະກະພິບຮູບພາບຢູ່ໃນໂທລະສັບຂອງລາວໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງຫມົດຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃສ່ເສື້ອຍືດ ທີ່ມີຮູບໃບຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ໃນຂ່າວຂອງ CNN. ມັນເປັນສິ່ງແປກຫລາຍທີ່ໄດ້ເຫັນ,”
ທ່ານເຟັນສເຕີ (Fenster) ແມ່ນນັກຂ່າວອາເມຣິກັນຄົນທີສອງທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກມຽນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍປະຊາທິປະໄຕລົງ. ທ່ານນາທານ ມອງ (Nathan Maung) ໄດ້ຖືກກັກຂັງເປັນເວລາ 98 ມື້ ຫຼັງຈາກ ຕຳຫຼວດໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ ຫ້ອງການຂອງອົງການຂ່າວສານກາມາຢຸດ (Kamayut Media) ບ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ.
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