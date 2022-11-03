ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ລະດົມຍິງລູກສອນໄຟ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕື່ມອີກ 3 ລູກ ຮວມທັງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫຼົບໄພສຸກເສີນຢູ່ໃນ 3 ແຂວງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ມີການເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບ່ອນຫຼົບໄພທັນທີ ຢູ່ໃນແຂວງມີຢາກິ ຢາມາກາຕະ ແລະນີອິກາຕະ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ລາຍການໂທລະພາບຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງປະເທດ ໄດ້ຖືກລົບກວນ ດ້ວຍການເຕືອນໄພສຸກເສີນ.
ລະບົບອອກອາກາດສຸກເສີນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ບິນຜ່ານ ແລະກາຍດິນແດນປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄປແລ້ວ ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ປ່ຽນຄຳເວົ້າໃນການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຢາຊຸກາຊຸ ຮາມາດະ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສູນເສຍການຕິດຕາມເບິ່ງລູກສອນໄຟ ໃນຂະນະທີ່ມັນບິນຜ່ານທະເລ ລະຫວ່າງແຫຼມເກົາຫຼີ ຫາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ລູກສອນໄຟໄລຍະ ໄດ້ບິນປະມານ 760 ກິໂລແມັດ ແຕ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຫຼັງຈາກທ່ອນທີ່ 2 ຂອງລູກສອນໄຟໄດ້ແຍກໂຕອອກ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ທີ່ອົງການຂ່າວຢອນຮັບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້ານັ້ນ.
ສະຫະລັດ “ໄດ້ປະນາມຢ່າງແຮງ” ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ແລະປະກາດວ່າ ຈະ “ເອົາທຸກມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ນອກນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຍັງໄດ້ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟນີ້ວ່າ ເປັນ “ການລະເມີດຢ່າງຈະແຈ້ງ” ຕໍ່ມະຕິຕ່າງໆຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອພົວພັນກັບກິດຈະການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆ.
“ຮວມກັນກັບປະຊາຄົມນາໆຊາດ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປ ເກົາຫຼີ ລະເວັ້ນຈາກການທ້າທາຍຍົ້ວຍຸ ແລະເຂົ້າພົວພັນໃນການສົນທະນາແບບຍືນຍົງແລະມີເນື້ອຫາສາລະ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໂດຍເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ຕໍ່ມາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອກໍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ 2 ໄປໃສ່ທະເລ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 27 ລູກ ພ້ອມກັບປືນໃຫຍ່ອີກ 100 ກວ່າລູກ ນັບແຕ່ເຊົ້າວັນພຸດເປັນຕົ້ນມາ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວສືບຕໍ່ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຢ່າງໜ້ອຍ 3 ລູກ ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນການຍິງແບບບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ທີ່ພາໃຫ້ມີການອອກຄຳເຕືອນທາງໂທລະພາບ ຮວມທັງການເປີດສັນຍານເຕືອນໄພທາງອາກາດ ຢູ່ທີ່ເກາະດອນແຫ່ງນຶ່ງ ນອກແຄມຝັ່ງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນຂອງຕົນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 3 ລູກໄປຍັງບໍລິເວນທີ່ຢູ່ເໜືອເຂດຊາຍແດນ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ຄວາມສາມາດແລະຄວາມພ້ອມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະໂຈມຕີສັດຕູດ້ວຍອາວຸດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳ.”