ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມການາດາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈັນຕິນ ທຣູໂດ. ທ່ານກິຊິດະ ພວມເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຕ່າງໆໃນກຸ່ມຈີ 7 ຫຼືເຈັດປະເທດທີ່ຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ໃນຂະນະທີ່ຍີ່ປຸ່ນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານວຽນຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ຖະແຫຼງການຈາກທຳນຽບນາຍົກລັດຖະມົນຕີທຣູໂດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບູລິມະສິດຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນການເປັນປະທານວຽນຂອງກຸ່ມຈີ 7 ຕະຫຼອດທັງການເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ທ່ານກິຊິດະ ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງອອຕຕາວາຂອງການາດາ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣິສຊີ ຊູນາກ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ປ້ອງກັນປະເທດ ຊຶ່ງຈະອຳນວຍໃຫ້ປະເທດທັງສອງສົ່ງກຳລັງທະຫານໄປປະຈຳການຢູ່ໃນດິນແດນຂອງກັນແລະກັນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດໃນການມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ນອກນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນສຸກມື້ີ້ນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ກ່ອນໜ້າການພົບປະກັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແລະການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍສະຫະລັດທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່າມກາງທີ່ພວມມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຈີນ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ຕົບມືຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຈະເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານທະຫານຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2027 ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ການລະບຸບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະການວາງແຜນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ແບບໃດ ແມ່ນໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນກັບຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານບລິງເກັນຍັງໄດ້ປະກາດໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານກິຊິດະໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານຈະລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື ທາງດ້ານອະວະກາດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ “ແມ່ນໄດ້ມີການດຳເນີນງານແລະມານຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວ ແລະໄດ້ກວມເອົາທຸກສິ່ງຢ່າງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ ຕະຫຼອດເຖິງສົ່ງແມ່ຍິງຄົນທຳອິດ ແລະບຸກຄົນຜິວດຳຜູ້ທຳອິດໄປຍັງດວງຈັນ.”
ສ່ວນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອອສຕິນມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະອີກຮອບນຶ່ງ ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊູກາຊຸ ຮາມາດະ ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ນຳນຽບຫ້າແຈ ແລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສະບັບໃໝ່.
ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຢ້ຽມຢາມກຸ່ມຈີ 7 ນັ້ນ ທ່ານກິຊິດະຍັງໄດ້ຢຸດແວ່ທີ່ປະເທດຝຣ່ງແລະອີຕາລີນຳດ້ວຍ.