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ຈັກ​ກະ​ພັດ ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ ຂອງ​ຍີ່​ຢຸ່ນ ​​ຂຶ້ນຄອງ​ ຣາດ​ຊະ​ບັນ​ລັງ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ຈັກ​ກະ​ພັດ ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ ຊົງ​ປະ​ກາດ​ວ່າຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພະ​ອົງ​ໃຫ້​ຫລ້ອນ ຢູ່ໃນ​ພິ​ທີ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ພະ​ຣາດ​ຊະ​ບັນ​ລັງທີ່​ນະຄອນ​ຫລວງ​ ໂຕ​ກຽວ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 22 ຕຸ​ລາ, 2019

ຈັກ​ກະ​ພັດ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ (Naruhito) ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈັກ​ກະ​ພັດອົງໃໝ່​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນໄດ້​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ຣາດ​ຊະ​ບັນ​ລັງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ​ອັນ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ມະ​ໂຫ​ຖານ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ໂຕ​ກຽວ.

ຈັກ​ກະ​ພັດ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ ໄດ້​ອ່ານ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ອອກ​ມາ​ຢູ່​ໃນພະ​ຣາດ​ຊະ​ວັງ ອິມ​ພີ​ຣຽວ (Imperial) ວ່າ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພະ​ອົງ​ໃຫ້​ຫລ້ອນ ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ. ງານ​ທີ່​ຈັດ​ແບບ​ສັ້ນໆ ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຂອ​ງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຊິນ​ໂຊ ​ອາ​ເບະ (Shinzo Abe) ຕໍ່​ຈັກ​ກະ​ພັດ​ອົງ​ໃໝ່ ແລະ​ໄດ້​ນຳ​ພາ​ຝູງ​ຊົນ​ຮ້ອງ​ຄຳ​ວ່າ “ບັນ​ຊາຍ (Banzai)!," ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ວ່າ ມີ​ອາ​ຍຸ​ຍືນ 10,000 ປີ​ອອກ​ມາ​ສາມ​ຄັ້ງ.

ມີ​ບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດຫລາຍກວ່າ ຮ້ອຍ​ຄົນ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງອົງ​ມຸງ​ກຸດ​ເຈົ້າ​ຟ້າ​ຊາຍ ຊາລ​ສ໌ (Charles) ຂອງ​ອົງ​ກິດ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຈັກ​ກະ​ພັດ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ ໄດ້​ເລີ້ມສືບ​ທອດ​ບັນ​ລັງ​ຄ​ຣິ​ຊັນ​ເທມອມ ຂອງ​ພະ​ອົງ​ຢ່າງ ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ເມື່ອ​ພະ​ບິ​ດາ​ຂອງ​ພະ​ອົງ​ມີ​ພະ​ຊົນ​ໄດ້ 85 ປີ ຈັກ​ກະ​ພັດ​ອົງ​ກ່ອນ ອາ​ກິ​ຮິ​ໂຕະ (Akihito) ໄດ້​ສະ​ລະ​ບັນ​ລັງ ຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ຄອງ​ບັນ​ລັງ​ມາ​ໄດ້ 4 ທົດ​ສະ​ວັດ ຍ້ອນອ້າງ​ເຫດ​ຜົນວ່າສຸ​ຂະ​ພາບບໍ່ແຂງ​ແຮງ. ຈັກ​ກະ​ພັດ​ອົງ​ກ່ອນ ອາ​ກິ​ຮິ​ໂຕະ ທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ບັນ​ລັງ​ສືບ​ທອດບິ​ດາ​ຂອງ​ພະ​ອົງ, ​ຈັກ​ກະ​ພັດ​ຮີ​ໂຣ​ຮິ​ໂຕະ (Hirohito) ທີ່​ເປັນ​ຈັກ​ກະ​ພັດ​ໃນສະ​ໄໝ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ນັ້ນ, ເປັນ​ຈັກ​ກະ​ພັດ​ອົງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ລະ​ບັນ​ລັງ​ໃນ​ຮອບ 200 ປີຜ່ານ​ມາ.

ການ​ຂຶ້ນ​ຄອງ​ບັນ​ລັງ​ຂອງຈັກ​ກະ​ພັດ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ (Naruhito) ມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ ມີ​ພາ​ຍຸ​ໄຕ້​ຝຸ່ນຮາ​ຈີ​ບິ​ສ (Hagibis) ໄດ້​ພັດ​ຖະ​ຫຼົ່ມ ໃນ​ອາ​ທິດ​ນຶ່ງ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພາ​ຍຸ​ໃຫຍ່ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 80 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ການ​ແຫ່​ຂະ​ບວນ​ທີ່​ເອົາຈັກ​ກະ​ພັດ​ນາ​ຣູ​ຮິ​ໂຕະ (Naruhito) ໄປ​ພົບ​ກັບ​ຝູງ​ຊົນ ຖືກ​ເລື່ອນ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 10 ພະ​ຈິກ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ພວກ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນ​ີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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