ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເລີ້ມການລ່າປາວານ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າຄືນອີກ ໃນປີໜ້ານີ້
ໂດຍເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ ມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ກັບບັນດາປະເທດຕໍ່ຕ້ານການ
ລ່າປາວານ ແລະບັນດານັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ຫົວໜ້າກອງເລຂາປະຈຳຄະນະລັດຖະບານ ທ່ານໂຍຊິຮິເດ ຊູກາ ໄດ້ປະກາດໃນວັນ
ພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຍີ່ປຸ່ນຈະຖອນໂຕ ອອກຈາກຄະນະກຳມາທິການສາກົນກ່ຽວກັບການລ່າ
ປາວານ ຫຼື IWC ຊຶ່ງຈະເລີ້ມມີຜົນໃນວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ທີ່
ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະຈະເລີ້ມລ່າປາວານເພື່ອການຄ້າຫຼັງຈາກເດືອນນັ້ນ. ທ່ານຊູກາ ກ່າວ
ວ່າການລ່າປາວານດັ່ງກ່າວຈະຈຳກັດຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳແລະຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິ
ເສດຂອງຕົນເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະຍຸຕິການເດີນທາງໄປລ່າປາວານປະຈຳປີໄປ ຢູ່ຂົ້ວ
ໂລກໃຕ້.
ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຕກຽວເພື່ອຖອນໂຕອອກຈາກກຳມາທິການຂອງໂລກ ທີ່ຄຸ້ມ
ຄອງການອະນຸລັກປາວານມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການ IWC ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ເຫັນພ້ອມ
ກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເລີ້ມລ່າປາວານຄືນໃໝ່ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃນ
ເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ກຣີນພິສ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ຮ້ອງການຖອນໂຕຂອງ
ຍີ່ປຸ່ນອອກຈາກອົງການ IWC ວ່າ “ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນການປະຕິບັດຂອງປະຊາຄົມສາ
ກົນ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ການປົກປ້ອງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາບັນດາມະຫາສະມຸດ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະບັນດາສັດມະຫັດສະຈັນເຫຼົ່ານີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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