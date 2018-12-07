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ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ ຈະໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ

Trump Blames Russia Probe for Weak Poll Ratings
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Trump Blames Russia Probe for Weak Poll Ratings

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ປະ​ທາ​ນາທິບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຖິ້ມ​ໂທດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ວ່າ​ເປັນຍ້ອນ​ຜົນ​ການ​ຢັ່ງ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ທ່ານ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຫ້ອງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະໄປ
​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດູ​ແລສະ​ພາ​
ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ສຸກມື້​ນີ້ ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍເຂົາ​ເຈົ້າທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນມາ​
ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາ​ຍ​ເດືອນ​.

ຄະ​ນ​ະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ຮຽກ​ໂຕ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ​ໃນເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ໃຫ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ທຳ​ການ
​ໃຫ້​ການເລື້ອງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຫາ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ
ທີ່ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ແລ​ະເລືຶ້ອງອີ​ແມລຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ຮິ​ລ​ລາ​ຣີ
ຄ​ລິນ​ຕັນ.

ທ່ານ​ໂຄ​ມີ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ ການສືບ​ສວນທີ່ນຳ​ພາໂດຍພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິກ​ກັນໃນເລື້ອງ​ການ​
ຕັດ​ສິນ​ໃຈຂອງ FBI ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໃນ​ປີ 2016 ແລະ 2017 ນັ້ນ​ແມ່ນ ເປັນເລື້ອງ
ການ​ເມືອງ.

ໃນວັນ​ສະ​ຫຼອງ​ຂອບ​ຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ (Thanksgiving Day) ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂຽນ​
ລົງ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄປປາ​ກົດ​ໂຕ​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ການ​ສຳ​ພາດ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ດຳ
​ເນີນ​ໄປ​ແບບ​ເປີດ​ເຜີຍໃຫ້​ຄົນ​ທົ່​ວ​ໄປ​ຮູ້.

ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຍິນດີ​ທີ່​ຈະ​ໄປນັ່ງ​ຢູ່ໃນທ້າມ​ກາງ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ
ຂອງ​ຄົນ ແລະ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ທັງ​ໝົດ. ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ການ​ແບບ
ປິດ​ປະ​ຕູ ເພາະ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນການ​ເລືອກຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້ຮົ່ວ​ໄຫຼ ແລະ
​ການໃຫ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ແບບ​ບິດ​ເບືອນ​ມາ​ພໍ​ແຮງ​ແລ້ວ. ມາ​ພາ​ກັນມີ​ການ​ຮັບຟັງ ແລະກໍ​ເຊີນ
ທຸກ​ຄົນ​ມາ​ເບິ່ງນຳ​ກັນ.”

ແຕ່​ທ່ານ​ໂ​ຄ​ມີ​ກໍ​ຮູ້​ສຶກລັ່ງ​ເລ​ໃຈຂຶ້ນ ​ຕໍ່​ການ​ສຳ​ພາດ​ແບບປິດ​ປະ​ຕູ ພາຍຫຼັງທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​
ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງບົດ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ພົບ​ປະກັນ ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ແກ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະຊົນພາຍ​ໃນ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກການ​ໃຫ້​ການ.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິກ​ກັນ ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ຄວາມລຳ​ອຽງຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ບັນ​
ດາ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ການ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ການ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ FBI ໃສ່​ເລື້ອງການເຊື່ອມ​ໂຍງກັນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ກັບ​ຣັດ
​ເຊຍ ຫລາຍກວ່າ ການ​ສືບ​ສວນກ່ຽວ​ກັບ​ການການ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ອີ​ເມ​ລ​
ສ່ວນໂຕ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ທ່ານ​ນາງ​ຮິ​ລ​ລາ​ຣີ ຄ​ລິນ​ຕັນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ຳໄດ້​ເອີ້ນ​ຊ້ຳ​ແລ້​ວ​ຊ້ຳ​ອີກວ່າ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງຣັດ​ເຊຍ
​ “ເປັນ​ການ​ຫາ​ຈັບ​ຜິດ” ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ແລະ​ບັນ​ດາ​ເພື່ອນຮ່ວມ​ງານ​ທີ່
​ໃກ້​ຊິດຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ​ພາ​ກັນ​ສໍ້​ລາດບັງ​ຫລວງ.

ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ ອະ​ດີດຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຫ້ອງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສາ​ບາ​ໂຕ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ພາ​ສູງ ວັນ​ທີ 8 ມິ​ຖຸ​ນາ 2017.
ທ່ານ​ເຈມ​ສ໌ ໂຄ​ມີ ອະ​ດີດຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຫ້ອງ​ການ​ສັນ​ຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສາ​ບາ​ໂຕ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ​ສະ​ພາ​ສູງ ວັນ​ທີ 8 ມິ​ຖຸ​ນາ 2017.

​ບັນ​ດາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຕິ​ຕຽນ​ພັກ​ຣີ​ພັ​ບ​ລ​ລິ​ກັນ​ວ່າ ພຽງ​ແຕ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດຕາມ​ທິດ
​ສະ​ດີຮ່ວມ​ຫົວກັນ ເພື່ອ​ປົກປ້ອງທ່ານ​ທ​ຣຳ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ສືບ​ສວນກ່ຽວ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ
ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ, ​ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມອລ​ເລີນັ້ນ.

​ພວກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ຖີ່​ຖ້ວນ​ການໂຈມ​ຕີ ຂອງ​
ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຕໍ່ FBI ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໃນເວ​ລາທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເລີ້ມເຂົາຄວບ​ຄຸມ
​ສະ​ພາຕ່ຳ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງຈາກ
​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ໃຫ້​ປົກປ້ອງ​ທ່ານ​ມອ​ລ​ເລີ ບໍ່​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ໃຊ້ຄວາມ
​ພະ​ຍາ​ຍາມໃນ​ວິ​ທີ​ໃດໆ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຫຼື​ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ
ຊົ່ວ​ຄາວທີ່​ຫາກໍ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ, ​ທ່ານແມັຕ​ທິວ ວິຕເທັກ​ເກີຣ ທີ່​ຈະ​ສ​ະ​ກັດ​ກັ້ນການ​ສື​ບ
​ສວນນັ້ນ​ໄວ້.

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