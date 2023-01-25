ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາເດີນ ປາກົດໂຕຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂອງນິວຊີແລນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນທີ່ກໍາລັງຈະພົ້ນຈາກຕໍາແໜ່ງ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາເດີນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍໃນການດໍາດົງໜ້າທີ່ຂອງທ່ານນາງວ່າ ນາງພ້ອມແລ້ວສໍາລັບການເປັນ “ເອື້ອຍ ແລະເປັນແມ່.”
ທ່ານນາງອາເດີນ ປາກົດໂຕເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ສາທາລະນະ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ຢູ່ໃນເຂດຊົນເຜົ່າມາວຣີ (Maori) ໃນເມືອງຣາຕານາ (Ratana), ນອກນະຄອນຫຼວງວິລລິງຕັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ຕໍ່ຈາກທ່ານນາງ ທ່ານຄຣິສ ຮິບກິນສ໌ (Chris Hipkins), ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າພັກແຮງງານຄົນໃໝ່.
ທ່ານນາງອາເດີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນິວຊີແລນທົ່ວປະເທດ ຕົກໃຈໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມື່ອທ່ານນາງໄດ້ປະກາດວ່່າ ທ່ານນາງກໍາລັງຈະລົງຈາກ ການເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລຸນຫຼັງການປະຕິບັດໜ້າຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງມາເປັນເວລາ 5 ປີ, ເນື່ອງຈາກ ທ່ານນາງບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອ “ຢູ່ໃນຖັງ” ອີກແລ້ວ.
ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການຄາດຄະເນທີ່ວ່າ ທ່ານນາງຈະກ້າວລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ ເນື່ອງຈາກຄື້ນຟອງຂອງການໃຊ້ຖ້ອຍຄວາມ ທີ່ທໍາລາຍຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະຄວາມຄຽດຊັງແມ່ຍິງ ທີ່ໂຈມຕີຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດຝ່າຍຂວາ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃດແນມເບິ່ງການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານນາງ ໃນລັກສະນະ “ຄວາມຄິດເຫັນທາງລົບກ່ຽວກັບນິວຊີແລນ.”
ທ່ານນາງອາເດີນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບປະສົບການກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເຫັນໃຈ, ແລະຄວາມກະລຸນາ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມາດໍາລົງໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານນາງອາເດີນ ເຊິ່ງເປັນແມ່ຍິງຄົນທີສອງ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຄອດລູກເມື່ອປີ 2018, ຈະຍັງຄົງດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ໃນສະພາ ໃນຖານະຖານະສະມາ ຊິກຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີບົດບາດໃດໆ ເມື່ອທ່ານຮິບກິນ ສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ໃນການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ລັດຖະບານ ທີ່ນໍາໂດຍພັກແຮງງານ ແມ່ນຍັງມີຄະແນນນໍາຫຼັງຢູ່.