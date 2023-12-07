ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຕາລີ ແຈ້ງໃຫ້ຈີນຊາບວ່າ ຕົນຈະຖອນໂຕອອກຈາກ ໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື BRI ຊຶ່ງເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກໂຄງການ ທີ່ໄດ້ລິເລີ້ມຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນ. ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ແຕ່ໂຣມກໍຍັງມີແຜນການ ທີ່ຈະຮັກສາສາຍພົວພັນອັນດີງາມໄວ້ກັບປັກກິ່ງຢູ່ ອີງຕາມແຫຼງຂ່າວຂອງລັດຖະບານ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ປັກກິ່ງໄດ້ເລີ້ມໂຄງການ BRI ຊຶ່ງເປັນແຜນການພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການຂົນສົ່ງຂອງໂລກໃນປີ 2013 ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈີນແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນເຂດຢູເຣເຊຍ ອາຟຣິກາ ໂອເຊອາເນຍ ແລະລາຕິນອາເມຣິກາ. ພວກຕ້ອງຕິໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນສຸດ ແນວໃດກໍຕາມກໍແມ່ນການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງພັກຄອມມູນິສຈີນ. ເກືອບ 150 ປະເທດຊຶ່ງມີປະຊາກອນຂອງໂລກປະມານ 75 ເປີເຊັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອີຕາລີ ທ່ານນາງຈໍເຈຍ ເມໂລນີ (Giorgia Meloni) ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນການເປັນພາຄີດັ່ງກ່າວ ມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນໃຈ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ BRI ໃນປີ 2019 ນັ້ນວ່າ “ເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງ.” ຫຼັງຈາກທ່ານນາງເມໂລນີ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ບໍ່ເຄີຍບັງເກີດເປັນຄວາມຈິງເລີຍ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໄປຈົນຮອດເດືອນມີນາ ປີ 2024 ຈະບໍ່ມີການຕໍ່ອາຍຸຕື່ມ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໃນລັດຖະບານປະສົມຂອງທ່ານນາງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາສາຍພົວພັນອັນດີເລີດກັບຈີນໄວ້ ເຖິງແມ່ນພວກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງແລ້ວກໍຕາມ.”