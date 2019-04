ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະໄດ້​ສົ່ງ​ຄົນ​ລົງ​ໄປຢຽບ​ດວງເດືອນ​ກ່ອນໝູ່ ຄົບ​ຮອບ 50 ປີ​

ໃນປີນີ້ກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ເຄີຍໄດ້ເປັນ ຫຼື ຈະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍເລີຍ ທີ່ຈະເປັນເລື້ອງປະສົບ

ຜົນສຳເລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ກໍຫາກໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ມັນຍາກຊ່ຳໃດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ

ເຄວິນ ອີນິກສ໌ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີ

ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ຍານ ເບ​ເຣ​ຊີ​ທ໌ (Beresheet), ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ໜັກ

585 ກິໂລກຣາມ ທີ່ມີກຳນົດຈະລົງຈອດຢູ່ດວງເດືອນ ໃນວັນທີ 11 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.

ມັນ​ໄດ້​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈາກ​ເມືອງ ເຄບ ຄາ​ນາ​ເວ​ຣອ​ລ ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ເມື່ອ​ເດືອນ​

ກຸມພາແລ້ວນີ້, ຂຶ້ນໄປກັບຈະຫຼວດຂອງບໍລິສັດ Space X.

ແຕ່ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ຍານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຮູບ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ໂລກ​ແລ້ວ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ເລີ່ມ​ການ

ດຳເນີນການລົງຈອດຂອງມັນຢູ່, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍໄດ້ເກີດມີບັນຫາ.

ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສົ່ງ​ມາຈາກ​ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ ໄດ້​ຢຸດ​ສະງັກ ແລະ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ລໍ​ຖ້າຢູ່ຫຼາຍ​ນາ​ທີ

ມັນກໍມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ຍານ ເບເຣຊີທ໌ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ.

ທ່ານ ໂອ​ເຟີ ໂດ​ຣອນ, ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ SpaceIL ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​

ໄດ້ສິ້ນສຸດການກວດກາເບິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ໃນຂໍ້ມູນທາງໄກຂອງພວກເຮົາ. ມັນ

ເບິ່ງຄືວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວດັ່ງກ່າວໃນໜ່ວຍການວັດແທກທຳອິດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດ

ການຕ່ອງໂສ້ດ້ານເທັກໂນໂລຈີການບິນຂອງຍານອະວະກາດ ເຊິ່ງໄດ້ປິດເຄື່ອງຈັກ

ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສູນເສຍພາລະກິດດັ່ງກ່າວ.”

ການ​ສູນ​ເສຍຍານ​ອະ​ວະ​ກາດນັ້ນ​ ໄດ້ນຳ​ອອກ​ອາ​ກາດ​ສົດ​ທາງ​ຈໍ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ໃນ​ທົ່ວ​

ປະເທດ ອິສຣາແອລ.

ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກັບ​ກຸ່ມ​ຂອງອີກ​ພຽງສາມ​ປະ​ເທດ​

ທີ່ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ຄື ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ຈີນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ໄດ້​ເປັນ​ສັກ​ຂີ​ພິຍານ​

ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການ​ລົ້ມ​ແຫຼວດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນການສິ້ນສຸດຂອງ

ໂຄງການນີ້.

ທ່ານ ເບັນ​ຈາ​ມິ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ, ເຈົ້າ

ກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດອີກ.”

ມັນ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ ມັນ​ຍາກ​ຊ່ຳ​ໃດ​ ທີ່​ຈະ​ໄປໃຫ້ເຖິງດວງ​ເດືອນ. ຈີນ ໄດ້​ເອົາ​

ຍານລຳທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປລົງຈອດຢູ່ດວງເດືອນໃນຕົ້ນປີນີ້.

ອົງການ​ອະ​ວະ​ກາດ ສະ​ຫະ​ລັດ NASA ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ຍານ​ສຳ​ຫຼວດ​ລຳ​ໃໝ່​ຂຶ້ນ

ໄປເທິງດວງເດືອນໃນປີ 2024 ແລະ ນຳເອົາຄົນຂຶ້ນໄປເທິງພື້ນຜິວຂອງເດືອນໃນປີ

2028.

Even though the U.S. first landed on the moon 50 years ago this year, it's never been - nor will it ever be - an easy thing to accomplish. The Israeli's learned just how difficult it is. VOA's Kevin Enochs reports.

This is a model of the Beresheet , a 585-kilogram unmanned spacecraft that was scheduled to land on the moon April 11.



It lifted off from Cape Canaveral in the U.S. in February on board a Space X rocket.



But right after the craft sent this photo back to earth, as it began it's landing sequence, something went wrong.



Data suddenly stopped coming from the spacecraft and after a few agonizing minutes it became clear the Beresheet was gone.



"We finished an initial look at our telemetry data. It's seems that the failure in our initial measurement unit caused a chain of events in the spacecraft avionics which cut off the engines and caused us to lose the mission."



The loss of the spacecraft was broadcast live on television screens all across Israel.



Israel was hoping to join a league of only three other nations that have managed to land on the moon, the U.S, the Soviet Union and China.



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was on hand to witness the crash. He said this isn't an end to the program.



"If at first you don't succeed, you try again."



It's a reminder of how hard it is to get to the moon. The Chinese landed their first craft on the moon earlier this year.



The U.S. space agency NASA is planning to get new probes on the moon by 2024 and to get people back on the lunar surface by 2028.