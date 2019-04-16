ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ຈະໄດ້ສົ່ງຄົນລົງໄປຢຽບດວງເດືອນກ່ອນໝູ່ ຄົບຮອບ 50 ປີ
ໃນປີນີ້ກໍຕາມ, ແຕ່ມັນບໍ່ເຄີຍໄດ້ເປັນ ຫຼື ຈະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍເລີຍ ທີ່ຈະເປັນເລື້ອງປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ກໍຫາກໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ມັນຍາກຊ່ຳໃດ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ
ເຄວິນ ອີນິກສ໌ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີ
ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງຍານ ເບເຣຊີທ໌ (Beresheet), ຍານອະວະກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໜັກ
585 ກິໂລກຣາມ ທີ່ມີກຳນົດຈະລົງຈອດຢູ່ດວງເດືອນ ໃນວັນທີ 11 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ມັນໄດ້ບິນຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຈາກເມືອງ ເຄບ ຄານາເວຣອລ ໃນ ສະຫະລັດ ເມື່ອເດືອນ
ກຸມພາແລ້ວນີ້, ຂຶ້ນໄປກັບຈະຫຼວດຂອງບໍລິສັດ Space X.
ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ຍານດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຮູບກັບຄືນມາສູ່ໂລກແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ມັນເລີ່ມການ
ດຳເນີນການລົງຈອດຂອງມັນຢູ່, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍໄດ້ເກີດມີບັນຫາ.
ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາຈາກຍານອະວະກາດ ໄດ້ຢຸດສະງັກ ແລະ ຫຼັງຈາກໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ຫຼາຍນາທີ
ມັນກໍມີຄວາມຊັດເຈນວ່າ ຍານ ເບເຣຊີທ໌ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ.
ທ່ານ ໂອເຟີ ໂດຣອນ, ຜູ້ບໍລິຫານທົ່ວໄປຂອງບໍລິສັດ SpaceIL ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ
ໄດ້ສິ້ນສຸດການກວດກາເບິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ໃນຂໍ້ມູນທາງໄກຂອງພວກເຮົາ. ມັນ
ເບິ່ງຄືວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວດັ່ງກ່າວໃນໜ່ວຍການວັດແທກທຳອິດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດ
ການຕ່ອງໂສ້ດ້ານເທັກໂນໂລຈີການບິນຂອງຍານອະວະກາດ ເຊິ່ງໄດ້ປິດເຄື່ອງຈັກ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສູນເສຍພາລະກິດດັ່ງກ່າວ.”
ການສູນເສຍຍານອະວະກາດນັ້ນ ໄດ້ນຳອອກອາກາດສົດທາງຈໍໂທລະພາບໃນທົ່ວ
ປະເທດ ອິສຣາແອລ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມຂອງອີກພຽງສາມປະເທດ
ທີ່ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ຄື ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບໂຊວຽດ ແລະ ຈີນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ
ດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການລົ້ມແຫຼວດັ່ງກ່າວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນການສິ້ນສຸດຂອງ
ໂຄງການນີ້.
ທ່ານ ເບັນຈາມິ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຕອນທຳອິດເຈົ້າບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ, ເຈົ້າ
ກໍຈະພະຍາຍາມເຮັດອີກ.”
ມັນເປັນການເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນຍາກຊ່ຳໃດ ທີ່ຈະໄປໃຫ້ເຖິງດວງເດືອນ. ຈີນ ໄດ້ເອົາ
ຍານລຳທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປລົງຈອດຢູ່ດວງເດືອນໃນຕົ້ນປີນີ້.
ອົງການອະວະກາດ ສະຫະລັດ NASA ມີແຜນທີ່ຈະນຳເອົາຍານສຳຫຼວດລຳໃໝ່ຂຶ້ນ
ໄປເທິງດວງເດືອນໃນປີ 2024 ແລະ ນຳເອົາຄົນຂຶ້ນໄປເທິງພື້ນຜິວຂອງເດືອນໃນປີ
2028.
Even though the U.S. first landed on the moon 50 years ago this year, it's never been - nor will it ever be - an easy thing to accomplish. The Israeli's learned just how difficult it is. VOA's Kevin Enochs reports.
This is a model of the Beresheet , a 585-kilogram unmanned spacecraft that was scheduled to land on the moon April 11.
It lifted off from Cape Canaveral in the U.S. in February on board a Space X rocket.
But right after the craft sent this photo back to earth, as it began it's landing sequence, something went wrong.
Data suddenly stopped coming from the spacecraft and after a few agonizing minutes it became clear the Beresheet was gone.
"We finished an initial look at our telemetry data. It's seems that the failure in our initial measurement unit caused a chain of events in the spacecraft avionics which cut off the engines and caused us to lose the mission."
The loss of the spacecraft was broadcast live on television screens all across Israel.
Israel was hoping to join a league of only three other nations that have managed to land on the moon, the U.S, the Soviet Union and China.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was on hand to witness the crash. He said this isn't an end to the program.
"If at first you don't succeed, you try again."
It's a reminder of how hard it is to get to the moon. The Chinese landed their first craft on the moon earlier this year.
The U.S. space agency NASA is planning to get new probes on the moon by 2024 and to get people back on the lunar surface by 2028.
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