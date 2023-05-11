ອິສຣາແອລໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເຂດກາຊາເມື່ອຄືນແລ້ວ ຮວມທັງໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ໄດ້ສັງຫານຫົວໜ້າກອງຍິງຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈີຮາດອິສລາມ.
ການໂຈມຕີມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ໃນລະຫວ່າງການບຸກກວດຄົ້ນ ຢູ່ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຫຼືເວັສແບັງຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ
ແລະການຍິງຈະຫຼວດໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນໂດຍກຸ່ມປາແລັສໄຕນ໌ຫົວຮຸນແຮງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ອີຈິບພວມເຮັດວຽກເພື່ອໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ.
ຄວາມຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມມາແຕ່ວັນອັງຄານ ຮວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກຸ່ມຈີຮາດອິສລາມ 3 ຄົນແລະພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບເມື່ອຄືນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຊາວອິສຣາແອລຄົນໃດບາດເຈັບ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູເວົ້າວ່າ ກຳລັງຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໃຫ້ແກ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ແຕ່ການປະຕິບັດງານຂອງອິສຣາແອລ ຍັງບໍ່ທັນສິ້ນສຸດເທື່ອ.