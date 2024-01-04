ອິສຣາແອລ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ ໃສ່ແຫຼມກາຊາ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ຕົນມີຄຳສັ່ງໃຫ້ກຽມພ້ອມໃນລະດັບສູງຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງເຮັສໂບລລາໃນເລບານອນ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກຸ່ມຮາມາສ ໃນນະຄອນຫຼວງເບຣຸດ.
ກຸ່ມຮາມາສ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພາກພື້ນຖືວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ສັງຫານ ທ່ານຊາເລ ອາລ-ອາຣູຣີ (Saleh al-Arouri) ເປັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອິສຣາແອລ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮູ້ໂດຍກົງວ່າຕົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກໍຕາມ.
ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບໂມເສດ (Mossad) ຂອງອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະໄລ່ລ່າສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຮາມາສທຸກໆຄົນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຈມຕີອິສຣາແອລເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາ ຜ່ານມາ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ.
ທ່ານເດວິດ ບານີ (David Barnea), ຫົວຫນ້າອົງການສືບລັບໂມເສດ, ໄດ້ທໍາການປຽບທຽບກັບຜົນມາຈາກການສັງຫານຫມູ່ໃນນະຄອນມິວນິຈເມື່ອປີ 1972, ໃນເວລາທີ່ອົງການໂມເສດ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະສັງຫານກຸ່ມຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ສັງຫານນັກກິລາຊາວອິສຣາແອລ 11 ຄົນ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ຂອງປີນັ້ນ.
ໃນການກ່າວ ຢູ່ທີ່ສົ່ງສະການຂອງອະດີດຫົວໜ້າອົງການໂມເສດ ທ່ານຊວີ ຊາເມຍ (Zvi Zamir), ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າສາຍລັບຂອງອິສຣາແອລໃນການໂຈມຕີຢູ່ນະຄອນມິວນິຈຄັ້ງນັ້ນ, ທ່ານບານີກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລຈະຕາມລ່າຫາໝົດທຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ "ໂດຍກົງ ຫຼືທາງອ້ອມ", ລວມທັງ "ຜູ້ທີ່ວາງແຜນ ແລະບັນດາໂຕແທນ" ທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໂຈມຕີປະມານສາມເດືອນຜ່ານມານີ້ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນເກືອບ 1,200 ຄົນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອິສຣາແອລແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ຈັບຕົວປະກັນປະມານ 240 ຄົນ.
ທ່ານບານີ ກ່າວວ່າ "ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ, ເນື່ອງຈາກມີການໄຊ້ເວລາດົນເຊັ່ນກັນລຸນຫຼັງເຫດການສັງຫານໝູ່ໃນນະຄອນມິວນິຈ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະປະຕິ ບັດການກັບພວກເຂົາ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາ ຊິຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ຕາມ."
ກຸ່ມເຮັສໂລລາ ຄືກັນກັບກຸ່ມຮາມາສ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໂດຍໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມຈາກສະຫະລັດວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ໄດ້ທໍາການຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມບໍລິເວນຊາຍແດນ ທາງພາກເໜືອຂອງອິສຣາແອລ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ ອິສຣາແອລ-ຮາມາສ ເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ.
ໃນຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ທ່ານຮັສຊານ ນາສຣາລລາ (Hassan Nasrallah) ໄດ້ທໍາການເຕືອນ ອິສຣາແອລ ຕໍ່ການໂຈມຕີໃສ່ເລບານອນ.