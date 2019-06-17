ຊື່ “ທຣຳ ຫຼື Trump” ໄດ້ປາກົດຢູ່ໜ້າໂຮງແຮມທີ່ສູງ, ຕຶກຊີ້ຟ້າຂອງຫ້ອງການ, ແລະ
ບ້ານພັກຕາກອາກາດ ກິລາ ກອຟ ຕ່າງໆ.
ແຕ່ຕອນນີ້ມັນໄດ້ກາຍເປັນຊື່ຂອງບ້ານຂະໜາດນ້ອຍຂອງຊາວ ຢິວ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພູພຽງ
ໂກລານ ໄຮທສ໌ (Golan Heights).
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເດວິດ ໄຟຣດແມນ (David Friedman) ໄດ້
ໄປຮ່ວມໃນງານໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຕອນທີ່ບ້ານ ບຣູຈິມ (Bruchim) ໄດ້ປ່ຽນຊື່ໃໝ່
ຢ່າງເປັນທາງການມາເປັນ “ທຣຳ ໄຮທສ໌” (Trump Heights).
ທ່ານ ໄຟຣດແມນ ໄດ້ສົ່ງສຽງຮ້ອງວ່າ “ມັນສວຍງານແທ້ໆ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຄິດຫາຂອງຂວັນວັນເກີດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ງາມໄປ ກວ່ານີ້.”
ທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງອາຍຸ 73 ປີຂອງທ່ານໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຂຽນ
ຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂອບໃຈ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນຕັນຢາຮູ ແລະ ປະເທດ ອິສ
ຣາແອລ ສຳລັບກຽດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້.”
ມີປະມານ 10 ຄົນອາໄສຢູ່ໃນບ້ານນ້ອຍໆດັ່ງກ່າວ.
ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ໃໝ່ຂອງມັນ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານ
ທຣຳ ສຳລັບການຮັບຮູ້ອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນພູພຽງ ໂກລານ ໄຮທສ໌.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຍຶດເອົາມັນໄປຈາກປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນສົງຄາມທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນຫົກມື້ໃນປີ
1967 ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມມັນໃນປີ 1981, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫຼາຍປະເທດໄດ້
ເອີ້ນວ່າຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າສຳຄັນສຳລັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງ
ຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ພູພຽງ
ໂກລານ ໄຮທສ໌ ໄດ້ເປັນ ແລະ ຈະເປັນພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກປະເທດ
ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດໄປ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ຫວັງວ່າ ການຕັ້ງຊື່ໃໝ່ຂອງບ້ານດັ່ງກ່າວເປັນ Trump
Heights ຈະນຳໄປສູ່ການພັດທະນາໃໝ່ໃນພູພຽງ ໂກລານ ໄຮທສ໌.
ແຕ່ສະມາຊິກສະພາພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ສວີ ຮາວເຊີ ໄດ້ເອີ້ນການຕັ້ງຊື່ຂົງເຂດດັ່ງ
ກ່າວເປັນ ທຣຳ ວ່າເປັນງານປະຊາສຳພັນທີ່ຕ່ຳ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີການໃຫ້ທຶນ, ບໍ່ມີແຜນ, ບໍ່ມີສະຖານທີ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ