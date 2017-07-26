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ອິສຣາແອລ ປົດເຄື່ອງກວດ ຈັບໂລຫະ ຢູ່ວັດ al-Aqsa ໃນ ເຈຣູຊາແລັມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ອິສຣາແອລ ຖອດເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ ຢູ່ນອກບໍລິເວນ ວັດມຸສລິມ al-Aqsa ໃນເຂດເມືອງເກົ່າ ເຈຣູຊາເລັມ. 25 ກໍລະກົດ, 2017.

ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖອຍຈາກການປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ
ຢູ່ນະຄອນ Jerusalem ທີ່ເປັນບ່ອນບູຊາສຳລັບຊາວ ມຸສລິມ ແລະ ຢິວ, ແຕ່ຊາວ ປາ
ແລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ການນຳເອົາເຄື່ອງຈັບໂລຫະ ຢູ່ວັດມຸສລິມ Al-Aqsa ອອກຢ່າງງ່າຍ
ດາຍນັ້ນແມ່ນບໍ່ພຽງ ພໍ.

ອິສຣາແອລ ໄດ້ປົດເຄື່ອງຈັບໂລຫະອອກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະ ໄດ້ສັບປ່ຽນດ້ວຍ
ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ແຕ່ການປະທ້ວງຂອງ ຊາວປາແລສໄຕນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພພິເສດ ແມ່ນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.

ອຸປະກອນຕ່າງໆຢູ່ສະຖານທີ່ໆຮັບຮູ້ໂດຍຊາວ ຢິວ ວ່າ​ເປັນວັດພູ ຫຼື Temple Mount
ນັ້ນ ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃສ່ ຫຼັງຈາກມືປືນຊາວ ອາຣັບ ໄດ້ຂ້າຕຳຫຼວດ ອິສຣາແອລ ສອງຄົນ
ຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວເກືອບສອງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.

ຊາວ ປາແລ​ສໄຕນ ມີຄວາມໃຈຮ້າຍ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງຈັບໂລຫະນັ້ນ, ໂດຍກ່າວຫາ ອິສ
ຣາແອລ ວ່າລ່ວງລະເມີດສິດເສລີພາບໃນການບູຊາ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບ
ຄຸມ ສະຖານທີ່ໆມີຄວາມສັກສິດທີ່ສຸດອັນດັບສາມໃນສາສະໜາອິສລາມ. ພວກເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຍ່າງຜ່ານເຄື່ອງກວດ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນຂະນະ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນຈັດການສູດມົນຢູ່ຂ້າງນອກຕາມຖະໜົນແຫ່ງຕ່າງໆ.

​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ David
Friedman ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ມີການຕົກລົງ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ຈໍແດນ, ເຊິ່ງເປັນ
ຜູ້ເບິ່ງແຍງວັດມຸສລິມ Al-Aqsa. ທ່ານ Friedman ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການໄດ້ຫຼຸດ
ຜ່ອນລົງຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ບາງເທື່ອມັນກໍສຳຄັນ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການໄປ
ກ່ອນ ສິ່ງຕ່າງໆຈະເກີດຂຶ້ນ.”

ແນວໃດກໍຕາມ, ຄວາມຂັດແຍ້ງຍັງມີ​ຢູ່ຕໍ່ໄປ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວມຸສ ລິມ ແມ່ນບໍ່ຍິນ
ດີ ກັບທີ່ເຄື່ອງກວດ ໄດ້ຖືກສັບປ່ຽນແທນໂດຍກ້ອງທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ແລະ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວມຸສລິມຢູ່ຫ່າງຈາກວັດດັ່ງກ່າວ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາແລສໄຕນ ທ່ານ Nabil Shaath ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ
ຕ້ອງກັບຄືນສູ່ສະພາບດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ ກ່ອນວິກິດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ກ້ອງວົງຈອນປິດທີ່ວ່ານີ້ ແລະ ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃໝ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ອັບອາຍຂາຍໜ້າໃຫ້ຊາວ ມຸສລິມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.

ລັດຖະມົນຕີ ​ໃນຄະນະລັດຖະບານ ອິສຣາແອລ ທ່ານ Yuval Steinitz ໄດ້ກ່າວວ່າ
ອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລສໄຕນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການຟື້ນຟູຄວາມສະຫງົບ. ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ໄດ້ທຳການທຳການຍິນຍອມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ, ແຕ່ຊາວ ປາ
ແລສໄຕນ໌ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຍົງ ໃຫ້ເກີດສົງຄາມສາສະໜາ ລະຫວ່າງ ຊາວມຸສລິມ
ແລະ ຊາວຢິວ.

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