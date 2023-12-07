ກອງທະຫານ ອິສຣາແອລ ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນເຮືອນຕໍ່ເຮືອນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສຳລັບການຄວບຄຸມເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງ ກາຊາ, ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເຮືອນຊາວ ປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຊອກຫາບ່ອນຫຼົບລີ້ ແລະ ເຂົ້າຫາການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ກອງທັບ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນພຸດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເປົ້າໝາຍປະມານ 250 ແຫ່ງໃນເຂດ ກາຊາ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ຜ່ານມາ, ໃນບາງການຕໍ່ສູ້ທີ່ໜັກທີ່ສຸດຂອງສົງຄາມສອງເດືອນນັ້ນ.
ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານທະຫານ ອິສຣາແອລ 10 ຄົນໃນເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນການກ່າວອ້າງທີ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ໃນທັນທີ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງານການລະດົມຍິງຢ່າງໜັກຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນບ່າຍຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ພ້ອມກັບການຕໍ່ສູ້ຢູ່ພື້ນດິນທີ່ດຸເດືອດ, ພ້ອມກັບການຍິງຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ອິສຣາແອລ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປະຊາຊົນ ກາຊາ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ສືບຕໍ່ຫຼົບໜີໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກ ແລະ ໃຕ້ຂອງເມືອງ ຄານ ຢູນິສ, ລວມທັງເມືອງ ຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ອີຈິບ. ແຕ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າສະຖານທີ່ລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນລົ້ນຄວາມສາມາດບັນຈຸແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສຕ້ອງໄດ້ນອນຢູ່ຖະໜົນ ຫຼື ດິນເປົ້າຫວ່າງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຕືອນພົນລະເຮືອນໃນເຂດ ກາຊາ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖະໜົນ ຊາລາ ອາລ-ດິນ, ເຊິ່ງແມ່ນທາງຫຼວງຫຼັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງ ຄານ ຢູນິສ ກັບພາກເໜືອຂອງເຂດ ກາຊາ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ “ສະໜາມລົບ” ແລະ ອັນຕະລາຍ “ເປັນຢ່າງຍິງ.” ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ພະຍາຍາມມຸ່ງໜ້າໄປພາກເໜືອຄວນໃຊ້ຖະໜົນຫຼັກແຄມຊາຍຝັ່ງທະເລ, ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ, ຮອດຄືນວັນອັງຄານ, ເມືອງຣາຟາ ແມ່ນພຽງເຂດດຽວໃນ ກາຊາ ບ່ອນທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແມ່ນໄດ້ຖືກແຈກຢາຍ. ດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດການຕໍ່ສູ້ 7 ວັນໄດ້ໝົດອາຍຸເມື່ອວັນສຸກແລ້ວນີ້, ດິນແດນແຄບໆທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຕາມທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ຈາກເຂດຊາຍແດນ.