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​ທ່​ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ຢູ່​ໃນເສັ້ນ​ທາງ ​​​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ ເປັນສະ​ໄໝ​ທີ​ຫ້າ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານນ​າງ​ແຊ​ຣາ ໂບກ​ມື​​ໃຫ້ແກ່​ຜ​ູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທີ​ຈະ​
ເຂົ້າ​ກຳຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກ​ເປັນສະ​ໄໝ​ທີ​ຫ້າໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜົນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງ
​ທີ່ມີ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ ຂອງ​ສະ​ພາ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ພັກ​ລີ​ຄູດ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ
ບັນ​ດາພັນ​ທະ​ມິດຝ່າຍ​ຂວາ ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ທີທີ່​ດີ​ສຸດ​ທີ່​ຈະປະ​ກອບ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ສົມ
ຊຸດ​ໃໝ່.

ດ້ວຍຄະ​ແນນ​ສຽງ 97 ເປັນ​ເຊັນ​ທີ່​ນັບ​ໄປ​ແລ້ວ​ ພັກ​ລີ​ຄູດ​ແມ່ນ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ເທົ່າ​ກັນ​ ກັບ​
ພັກ​ຝ່າຍ​ກາງ​ ສີ​ຟ້າແລະ​ພັກ​ສີ​ຂາວ ທີ່ນຳ​ພາ​ໂດຍ ​ອະ​ດີດ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ ການກອງ​ທັບ ທ່ານ​
ເບັນ​ນີ ແກ້ນ​ຊ໌.

ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍໃນ​ສະ​ພາ​ໃນສະພາຄແນສ ເສັດ (Knesset) ໄດ້ ການ​ຕັ້ງລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ສົມ ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ. ພັກ​ລີ​ຄູດ ແລະ​ບັນ​
ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ບ່ອນ​ນັ່ງປະ​ມານ 65 ບ່ອ​ນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດ 120
ບ່ອນ​ນັ່ງ.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍຕ່າງ​ກໍ​ອ້​າງ​ເອົາ​ໄຊ​ຊະ​ນະບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ
​ຕັ້ງ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້​ນ​ລົງ.

ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ຜົນ​ການຄະ​ແນນ​ສຽງໄດ້​ເລີ້ມ​ທະ​ຍອຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ທ່ານ​ເນ​ຕັນ
​ຢາ​ຮູ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນວ່າ ​ພັກ​ລີ​ຄູດ​ໄດ້​ຮັບ “ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່.”
ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ຕ່າງໆ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕັ້ງ​ລັດປະ​ສົມແຕ່​ລັດ​ຖະ​
ບານ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຝ່າຍ​ຂວາ ​ໂດຍທ່ານ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາວ່າ ຈະ​
ເປັນ “ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ສຳ​ລັບທຸກ​ຄົນ.”

ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດໃນ​ວັນ
​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງກ​ານ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ການ​ສະໜັບ​ສະ​
ໜຸ​ນ ​ຈາກ​ພວກ​ນິ​ຍົມ​ແນວ​ທາງ​ເດີມ ​ໂດຍປະ​ກາດ​ວ່າ ຈະ​ພະ​ໜວກ​ຫຼື ໂຮມ​ເອົາບ່ອນ​
ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຕ່າງໆ ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຍຶດ​ຄອງແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກຂອງ​ແມ່​ນໍ້າຈໍ​ແດັນ ເຂົ້າ
​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອາດເຮັດ​ໃຫ້ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ
​ສ້າງປາ​ແລສ​ໄຕ​ນ໌​ທີ່​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດຄ່ຽງ​ຄູ່​ກັບ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລນັ້ນ​ໝົດ​ໄປ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ໂບກ​ມື​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ປິດ​ລົງ ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ 2019.
ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ​ເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ໂບກ​ມື​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ປ່ອນ​ບັດ​ປິດ​ລົງ ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ 2019.

ທ່ານແກ້ນ​ຊ໌ ຮ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ
​ຊອບ.” ທ່ານ​ແກ້ນ​ຊ໌ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຫັນ​ພ້ອມ “ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັ​ນ​ຕິ​ພາບ ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​
ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ” ​ທີ່​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ວ່າ ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອລຈະຮັກ​ສາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ
ບ່ອນ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນຖານ ​ໃນເຂດ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນຕົກຂອງ​ແມ່​ນໍ້າຈໍ​ແດັນ ແລະ​ຄວບຄຸມ​ການ
​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ໃນດິນ​ແດນດັ່ງ​ກ່າວທັງ​ໝົດ.

ທ່ານ​ແກ້ນ​ຊ໌ ໄດ້​ວາດ​ພາບ​ທ່ານ​ເອງວ່າ ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີໃນ​ອິ​ສຣາ
​ແອ​ລ ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ​ ມັນເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ຂັ​ບ​ໄລ່​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູອອ​ກ​ຈາກ​ອຳ​ນາດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ

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