ກອງກຳລັງຂອງ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຢູ່ເມືອງກາຊາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ພາກັນຫຼົບໜີອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການປະຕິບັດການຂອງກອງທັບ ອິສຣາແອລ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍພວກ ຮາມາສ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກການຕໍ່ສູ້ຢູ່ພື້ນດິນໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຂດກາຊານັ້ນ, ກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ກໍໄດ້ໂຈມຕີເຂດດັ່ງກ່າວທາງອາກາດ.
ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂະໜາດໃຫຍ່, ດ້ວຍຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການປະສານງານວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳເວົ້າວ່າ 50,000 ຄົນໄດ້ຫຼົບໜີໄປພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຕົວເລກນັ້ນແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນອາທິດນີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າປະຊາຊົນລວມທັງໝົດ 72,000 ຄົນໄດ້ອົບພະຍົບອອກຈາກພາກເໜືອຂອງເຂດກາຊານັບຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດເປັນຕົ້ນມາ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເລີ່ມເປີດຊ່ອງທາງການອົບພະຍົບໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ຕາມຖະໜົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ກາຊາ. ມັນຍັງຄົງເປີດ 4 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະວັນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເຮືອນໜີອອກຈາກຈຸດສູນກາງຂອງການຕໍ່ສູ້. ກອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ເວລາສຳລັບຊ່ອງທາງການອົບພະຍົບອອກໄປຕື່ມອີກນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ເພາະວ່າມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ມັນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆໄດ້ສະໜອງນ້ຳ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງກອບທີ່ໃຫ້ພະລັງງານສູງແກ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເສັ້ນທີ່ແບ່ງແຍກພາກເໜືອ ແລະ ໃຕ້.
ສະຖານະການແມ່ນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າຢູ່ໃນພາກເໜືອ, ເຊິ່ງການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນເຂົ້າໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າມາຮອດວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ບໍ່ມີຮ້ານອົບເຂົ້າຈີ່ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຍ້ອນບໍ່ມີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ນ້ຳ, ແປ້ງເຂົ້າສາລີ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.