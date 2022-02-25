ນີ້ແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສາມ ຫຼືສົງຄາມເຢັນຂອງໂລກ ຄັ້ງທີສອງບໍ?

ພາຍໃນອາທິດລຸນຫຼັງທີ່ພວກນາຊີເລີ້ມໂຈມຕີປະເທດໂປແລນ, ວາລະສານປະຈໍາອາທິດ Time ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດ ໃນສະບັບ ວັນທີ 11 ກັນຍາ 1939 ວ່າ “ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນແລ້ວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເມື່ອເວລາ 5:20 ເຊົ້າ (ຕາມເວລາຂອງໂປແລນ), ໃນມື້ວັນສຸກ ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ເມື່ອເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຂອງເຢຍຣະມັນ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດລົງໃສ່ ເຂດບ້ານ ປັກ (Puck) ເຊິ່ງເປັນບ້ານຊາວປະມົງ ແລະເປັນຖານທັບຂອງແຫຼມ ແຮລ (Hel).”
ຝຣັ່ງ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະປະເທດພັນທະມິດຕ່າງໆຂອງໂປແລນ ໄດ້ພາກັນປະກາດສົງຄາມ ກັບເຢຍຣະມັນໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ.
ໃນຊ່ວງຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຕິບັດການຮຸກຮານເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ, ເຖິງແມ່ນບໍ່ມີປະເທດໃດໆປະກາດສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ ແຕ່ຫຼາຍໆປະເທດກໍຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ “ນີ້ແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນ ຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສາມບໍ?”
“ບໍ່, ມັນບໍ່ແມ່ນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສາມ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ທ່ານໂຈຊົວ ໂພລແລັກ (Joshua Pollak), ບັນນາທິການຂອງ Nonproliferation Review ແລະເປັນອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບອາວຸດ ທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ລວມເຖິງການແຜ່ຂະຫຍາຍ, ການຄວບຄຸມ ແລະການຂັດຂວາງ. “ຄໍາຖາມທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນກໍຄື ມັນຈະເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມເຢັນຄັ້ງທີສອງ ຂອງໂລກຫຼືບໍ່, ຄໍາຖາມນັ້ນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຊ່ວງເວລາໃນການປົກຄອງປະເທດຂອງປູຕິນ ດົນນານປານໃດ.”
ທ່ານນາງນາໂອໂກ ເວັກ (Naoko Wake), ເຊິ່ງເປັນສາດສະດາຈານທາງດ້ານປະຫວັດສາດແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດມິຊີແກນ ແມ່ນເຫັນດີນໍາຄໍາຕອບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າ ນີ້ເປັນນຶ່ງໃນການເລີ້ມຕົ້ນສົງຄາມເຢັນຄັ້ງທີສອງຂອງໂລກ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ່າງກໍເຫັນໄດ້ໃນການປະກາດຫຼາຍໆອັນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.”
“ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໄກຈາກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສາມ, ແຕ່ຢູ່ໃກ້ກວ່າເມື່ອ 24 ຊົ່ວໂມງໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ,” ທ່ານເຄນເນັທ ວາຍສໄຕນ໌ (Kenneth Weinstein), ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກດີເດັ່ນ ຂອງສະຖາບັນ ຮັດຊັນ ໄດ້ກ່າວ, “ແຕ່ວ່າ ຖ້າອົງການເນໂຕ້ ຫາກຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຕ້ອງນໍາເອົາມາດຕາ 5 ອອກມາໃຊ້ ກັບຂົງເຂດທະເລບາລຕິກ, ໂປແລນ ຫຼືປະເທດສະມາຊິກພັນທະມິດອື່ນໆແລະການປະຕິບັດການ ຂອງຈີນທີ່ຮຸນແຮງກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ອີຣ່ານກໍເລີ້ມການໂຈມຕີຕໍ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ພວກເຮົາກໍພ້ອມທີ່ຈະຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ໃນທັນທີ.”
ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນັ້ນ “ຄິດບໍ່ເຖິງເລີຍ, ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້,” ທ່ານວາຍສໄຕນ໌ກ່າວເພີ້ມເຕີມ, ຜູ້ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈໍາຍີປຸ່ນ ໃນລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດໂນລ ທຣໍາ.
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