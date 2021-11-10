ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ກຸ່ມຈັດຕັ້ງໃນ
ຂົງເຂດ ຮວມທັງສີ່ປະເທດ ທີ່ມີບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຂອງສ່ວນ
ໃຫຍ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໂດຍປັກກິ່ງນັ້ນ ອາດບ່ອນທຳລາຍອິດທິພົນຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
10 ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມ ບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ຫລືອາຊຽນ (ASEAN) ແລະຈີນ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ ພາຄີຍຸດທະສາດ
ຮອບດ້ານ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍພາສາ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດອາດເລັ່ງລັດ ໃຫ້ມີການຄ້າ ການລົງທຶນ
ຫຼືແມ່ນແຕ່ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທະຫານນຳດ້ວຍ.
ວໍຊິງຕັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານ
ມາ ດ້ວຍອາວຸດປະເພດປ້ອງກັນ ການເຝິກແອບທາງທະຫານແລະໄດ້ເຕືອນປັກກິ່ງ ກ່ຽວ
ກັບການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ແຕ່ວ່າສະຫະ ລັດຍັງນຳຫຼັງຈີນ ໃນການ
ສະໜັບສະໜູນດ້ານເສດຖະກິດ ຊຶ່ງບັນດາປະເທດໃນ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ທີ່ທຸກຈົນນັ້ນ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢູ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກວິເຄາະ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ວໍຊິງຕັນຄວນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເພາະວ່າ ການສ້າງອາວຸດ ຮາຍເທັກ
ອາວຸດລຸ້ນຕໍ່ໄປ ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຊ່ວຍອາເມຣິກາ ຟື້ນຟູຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນກັບ
ຈີນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານອາແລນ ຈົງ (Alan Chong) ຮອງສາດສະດາຈານ ຈາກ
ສະຖາບັນການສຶກສາສາກົນ S. Rajaratnam ທີ່ ຕັ້ງຢູ່ໃນສິງກະໂປ. ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນ
ດາປະເທດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ສາມາດ “ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ” ພຽງແຕ່
ຈາກຈີນໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ປັກກິ່ງ ທີ່ເປັນມະຫາອຳນາດຄູ່ແຂ່ງ ກຳລັງ ດຳເນີນ
ການໄປໄກໂພດໃນການໂຕ້ແຍ້ງເລື້ອງອະທິປະໄຕໃນທະເລຈີນໃຕ້ ກັບບັນດາສະມາຊິກ
ອາຊຽນ ເຊັ່ນບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟິລິບປີນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ. ອາຊຽນທຳມະດາ
ແລ້ວເປັນກາງ ແຕ່ນະໂຍບາຍທາງທະເລເຂົາ ເຈົ້າ ແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫືອທາງ
ທະຫານຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານຈົງ ໄດ້ຖາມວ່າ “ສະຫະລັດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງສາໃຫ້ດີຄືນໃໝ່ຫຼືຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ
ພວມຖອຍຄືນເຂົ້າສູ່ສະໄໝສົງຄາມເຢັນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ?
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