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ປະ​ຊາ​ຊົນ ອີ​ຣັກ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ປະ​ເທດ

ນັກ​ສຶກ​ສາມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈັບ​ທຸງ​ຊາດ ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຕໍ່​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ ອີ​ຣັກ, ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ເມັດ ຕໍ​ຟິກ ອາ​ລາ​ວີ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບັກ​ແດດ, ອີ​ຣັກ. 2 ກ​ຸມ​ພາ, 2020.

ເວ​ລາ​ທີ່​ແກັ​ສ​ນ້ຳ​ຕາ​ໄດ້​ຫາຍ​ໄປ, ແລະ ການ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ຕ່າງໆ ແລະ ສຽງ​ຮ້ອງ​ໄດ້​ມິດ​ງຽບ​ລົງ, ຄວາມ​ໝົດ​ຫວັງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ບາງ​ຄັ້ງ​ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ທົ່ວ​ຕູບ​ຜ້າ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທົ່ວ​ຕົວ​ເມືອງທັງຫຼາຍ​ຂອງ ອີ​ຣັກ.

ທ່ານ ອາ​ລີ ຄາ​ຟາ​ຈີ, ອາ​ຍຸ 30 ປີ, ແພດອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ເມືອງ ຄາ​ບາ​ລາ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ສັກ​ສິດ​ຂອງ​ຊາວ​ມຸ​ສ​ລິມ​ນິ​ກາຍ ຊີ​ໄອ້ ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ມານ 100 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບກ​ແດັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນ​ທຳ​ອິດ, ມັນ​ໄດ້​ມີຫຼາຍ​ຄອບ​ຄົວ​ອອກ​ມາ​ປະ​ທ້ວງ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແຕ່​ເມື່ອ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ, ສ່ວນ​ຫຼາຍມັນ​ກໍ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ແຕ່​ພວກ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ​ຜິດ​ຫວັງຫຼາຍ.”

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ, ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ, ເພາະ​ວ່າ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສີ່​ເດືອນ​ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ, ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ແຫຼ່​ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່ທ່ຽງ​ທຳ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ພື້ນ​ຖານ​ຄື​ໄຟ​ຟ້າ, ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ, ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ເກືອບກັບ​ວ່າບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເລີຍ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ທາງ​ເລືອກ​ພຽງ​ອັນ​ດຽວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໃນ​ເວ​ລານີ້ ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ຫຼື ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຍອມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ. ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມີປະ​ມານ 600 ຄົນ, ແມ່ນຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ເທື່ອ.

ທ່ານ ຄາ​ຟາ​ຈີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຈູດ​ຕູບ​ຜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຕັ້ງ​ອັນ​ໃໝ່​ຂຶ້ນ.”

ໃນ​ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ໄກ​ອອກ​ໄປ​ຂອງ​ ອີ​ຣັກ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ຈາກຫຼາຍ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ຕ່າງ​ກັນ ແລະ ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ໄວ້​ກັບ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ວ່ານີ້. ມັນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ” ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ ອີ​ຣັກ, ຊາວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ ອີ​ຣັກ ທຸກ​ຄົນ​ຄວນ​ມີ​ແລ້ວ.

ທ້າວ ອັບ​ດຸ​ລ​ຣາ​ມັນ, ອາ​ຍຸ 22 ປີ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ໃນ​ເມືອງ ໂມ​ຊູ​ລ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບັກ​ແດດ ສາມ​ວັນ​ໃນ​ລະ​ດູ​ໃບ​ໄມ້ຫຼົ່ນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາວ ກັບ​ໝູ່​ຂອງ​ລາວ, ທ້າວ ອາ​ລີ, ໄດ້​ນັ່ງ​ຮຽນເພື່ອ​ກຽມ​ສອບ​ເສັງ​ຢູ່​ໂຕະ​ໃນ​ຮ້ານ ກາ​ເຟ​ ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ ໂມ​ຊູ​ລ ນັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເວ​ລາ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄປ​ປະ​ທ້ວງ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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