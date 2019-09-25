ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນປະເທດ ອີຣ່ານ
ວ່າແມ່ນນຶ່ງໃນ “ໄພຂົ່ມຢູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂລກ” ນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ອີຣ່ານ
ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜຽນຂອງທ່ານ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອກ່າວຄຳປາໄສ
ຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ ແລະ ນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອນເຈີລາ ເມີໂກລ, ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ
ກັບ ທ່ານ ຣູຮານີ ພົບປະກັນຕ່າງຫາກ ນອກກອງປະຊຸມປະຈຳປີນັ້ນ ດ້ວຍຄວາມຫວັງ
ເພື່ອໃຫ້ມີ ການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍຢ່າງໃນສາຍພົບພັນ ສະຫະລັດ ແລະ
ອີຣ່ານ ໃນປັດຈຸບັນ.
ດຽວນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກເຮົາກໍຢູ່ທີ່ນີ້, ແຕ່
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນດີກັບເລື່ອງນັ້ນເທື່ອ.” ທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຈລະຈາ, ແຕ່ຖ້າທ່ານ ທຣຳ ຕົກລົງທີ່ຈະຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດ
ດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ແນເປົ້າໃສ່ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນທີ່ສຳຄັນຂອງ
ອີຣ່ານ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄລຍ
ຂອງ ອີຣ່ານ ເມື່ອປີກາຍນີ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອີຣ່ານ ໄດ້ຜະລິດກາຍຂີດຈຳກັດບາງ
ຢ່າງ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ປະເທດລົງນາມອື່ນໆ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາກສ່ວນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໃນຂໍ້ຕົກລົງ, ໂດຍສະເພາະການຮັບປະກັນຕໍ່ເຂົາເຈົ້າວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດ
ຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດ.
ໃນເດືອນນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາ ອີຣ່ານ ວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ສຳລັບການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ເຊິ່ງ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິ
ເສດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ
ແມ່ນມີກຳນົດຈະຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສ, ນອກເໜືອຈາກຈັດການເຈລະຈາກັບທ່ານ ທຣຳ.
ການລົມໂທລະສັບເມື່ອເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ເຊ
ເລັນສກີ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໃນ
ສອງສາມອາທິດນີ້ ທ່າມກາງລາຍງານທີ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ
ເຊເລັນສກີ ສືບສວນສອບສວນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ບາຍເດັນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ທ້າວ
ຮັນເຕີ ເຮັດກັບບໍລິສັດແກັສຂອງ ຢູເຄຣນ.