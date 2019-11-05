ປະທານາທິບໍດີຂອງອີຣ່ານ ທ່ານຮາສຊານ ຣູຮານີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານ ມື້ນີ້ ວ່າ ອີຣ່ານ ຈະເລີ້ມສີດແກັສຢູເຣນຽມເຂົ້າໃນພວກເຄື່ອງຈັກແຍກຢູ່ທີ່ໂຮງງານ ຟໍໂດ (Fordo) ອັນເປັນບາດກ້າວຫຼ້າສຸດ ທີ່ຈະຂັດກັບສິ່ງທີ່ຕົນໄດ້ຕົກລົງໄປ ໃນຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄລຍ ຂອງຕົນນັ້ນ.
ທ່ານຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສີດແກັສຢູເຣນຽມ ເຂົ້າໃສ່ເຄື່ອງຈັກແຍກ 1,044 ໜ່ວຍນັ້ນ ແມ່ນມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ຂໍ້ຄວາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ອີຣ່ານໄດ້ບັນລຸກັບສະຫະລັດ ອັງກິດ ຈີນ ຝຣັ່ງ ຣັດເຊຍ ແລະເຢຍຣະມັນ ນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຣ່ານ ດັດແປງໂຮງງານນິວເຄລຍ ຟໍໂດ ໃຫ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນສາມາດແລ່ນຈັກດັ່ງກ່າວ ສອງ ໃນ ຫົກໜ່ວຍໄດ້ ໂດຍປາດນະຈາກທາດຢູເຣນຽມ.
ໃນເມື່ອກ່ອນ ອີຣ່ານ ໄດ້ກາຍຂີດກຳນົດ ປະລິມານທາດຢູເຣນຽມທີ່ໄດ້ຖືກກັ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບສະສົມໄວ້ ແລະກາຍລະດັບ ທີ່ຕົນອະນຸຍາດໃຫ້ກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ.
ທ່ານຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ຄຳປາໄສ ໂດຍຜ່ານທາງໂທລະພາບໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ທຸກບາດກ້າວໃດ ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະໜາດ ແມ່ນກະທັງການຕ່າວປີ້ນຄືນໄດ້ ຖ້າຫາກຝ່າຍອື່ນໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ນັ້ນ ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ຈະສະໜອງການຜ່ອນຜັນຈາກມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງການເຂົ້າຍຶດເອົາສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງເລັ່ງຂັ້ນຕອນ ໃນການກັ່ນທາດຢູເຣນຽມ.
“ພວກເຮົາມອງເຫັນອັນນີ້ ເປັນການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ນິວເຄລຍມາເປັນເຄື່ອງຕໍ່ລອງ ຫຼື blackmail” ນັ້ນແມ່ນຄຳເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ ຫົວໜ້ານິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ດຽວນີ້ ປະເທດກຳລັງແລ່ນເຄື່ອງຈັກແຍກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍສິບໜ່ວຍ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຂັດກັບຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ອອກໄປຕື່ມອີກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຕຫະຣ່ານກຳລັງພະຍາຍາມ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນ
ຊື່ ແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ນັ້ນ ເກີດຄວາມກັງວົນ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍອມຮັບຕໍ່ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງອີຣ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖືກສອບຖາມໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍວີໂອເອ ວ່າ ຄວນເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບຂ່າວເຄື່ອງຈັກແຍກໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕອບວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເບິ່ງເລື້ອງນັ້ນຢູ່. ພວກເຮົາຈະຖ້າເບິ່ງ.”