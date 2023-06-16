ນັກຂ່າວອີຣ່ານ "ຖືກໄລ່ອອກ" ການ ຫລັງຈາກເປີດເຜີຍການປະພຶດ ຂອງກຳລັງພິເສດ

ນັກຂ່າວອີຣ່ານຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຖືກຕິດຄຸກປີກາຍນີ້ ໃນຖານສຳພາດ ກັບພໍ່ຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ນາງໄດ້ຖືກ “ໄລ່ອອກ” ຈາກການ ຢູ່ໜັງສືພິມແຫ່ງນຶ່ງ ບ່ອນທີ່ນາງຫາກໍ່ເລີ້ມເຮັດວຽກ.
ນາງນາຊິລາ ມາຣູຟຽນ ກ່າວວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກນາງໄດ້ຂຽນລົງ ໃນບັນຊີທວິດເຕີຂອງນາງໂດຍກ່າວຫາວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳ ລັງພິເສດ ໄດ້ເວົ້າຄຳຫຍາບຊ້າຕໍ່ນາງ ເວລານາງປະຕິເສດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ເອົາຜ້າປົກຫົວ.
ຢູ່ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງທາງທວິດ ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ນາງມາຣູຟຽນ ໄດ້ ກ່າວຢ້ອນຄຶືນເຖິງເຫດການບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນໂຮງລະຄອນເມືອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນາງວ່າ “ເປັນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບເຄື່ອງນຸ່ງເຈົ້າ? ແນ່ນອນ ເພາະວ່າ (ໃຊ້ຄຳຫຍາບຊ້າ) ເພາະສະນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງນຸ່ງແບບນີ້.”
ນາງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງໜັງສືພິມ ທີ່ນາງໄດ້ຖືກ “ໄລ່ອອກ.”