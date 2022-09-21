ສະຫະລັດ ບໍ່ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານນິວເຄລຍ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ

ອີຣ່ານ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ຍັງຄົງຂັດແຍ້ງກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບການສືບສວນ ໃນການຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຂອງທາດຢູເຣນຽມ ຢູ່ສະຖານທີ່ທັງສາມແຫ່ງຂອງອີຣ່ານ ເນື່ອງຈາກສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງທີ່ຈະເກີດຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ສະ ບັບປີ 2015 ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຜັກດັນວໍຊິງຕັນໃຫ້ປິດການສືບສວນໂດຍອົງການປະລະມະນູສາກົນ ຫຼື IAEA ໃນການຕິດຕາມຫາຮ່ອງຮອຍຂອງທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສາມສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດ ກ່ອນພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂດຍເຕັມ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຟື້ນຟູສົນທິສັນຍານິວເຄລຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ປະຕິເສດຕໍ່ທ່າທີດັ່ງກ່າວໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ການສືບສວນຈະສິ້ນລົງເມື່ອ ອີຣ່ານ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ໜ້າພໍໃຈແກ່ພະແນກການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນວຽນນາ.
ມະຕິຂອງການສືບສວນ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ອົງການ IAEA, ເຊິ່ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ພັກຝ່າຍຕ່າງໆຂອງສົນທິສັນຍາຫ້າມແຜ່ຜາຍນິວເຄລຍ ບໍ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນວັດຖຸນິວເຄລຍ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດນຳໄປສ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານູເອລ ມາກຣົງ ແລະປະທານາທິບໍດີອີຣ່ານ ທ່ານອີບຣາຮິມ ຣາຍຊີ (Ebrahim Raisi), ຕ່າງກໍວາງທ່າທີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການຊອກຫາທາດຢູເຣນຽມ ລຸນຫຼັງການສົນທະນາຂອງພວກທ່ານທັງສອງ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະປະຈຳປີຂອງບັນດາຜູ້ນໍາໂລກທີ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານມາກຣົງ ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວລຸນຫຼັງການພົບປະກັບ ທ່ານຣາຍຊີ ວ່າ ປະເທດຕາເວັນຕົກ ຈະບໍ່ກົດດັນໃຫ້ອົງການ IAEA ປິດການສືບສວນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນ, ໝາກບານໜ່ວຍນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເດີ່ນຂອງ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະຮັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມີການກໍານົດຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຝ່າຍອາເມຣິກັນ ແລະຢູໂຣບຫຼືບໍ່.”
ໃນການຖະແຫຼງການຢູ່ທີ່ທໍານຽບຂາວ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດພາຍໃນອາທິດນີ້, ແຕ່ກໍເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມເຕັມໃຈຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຝ່າຍອີຣ່ານຕ້ອງໄດ້ຈໍາກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ.