ອີຣ່ານ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເປັນປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ການປະຫານຊີວິດສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ ບັນທຶກການປະຫານຊີວິດໃນປີ 2022 ໄດ້ຂຶ້ນເຖິງລະດັບສູງທີ່ສຸດໃນຮອບ 5 ປີ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຶກການປະຫານຊີວິດ 883 ຄັ້ງ ໃນທົ່ວ 20 ປະເທດ, ອັນເປັນຂີດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 53 ເປີເຊັນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມທັງ ຈີນ, ເຊິ່ງຕົວເລກແມ່ນຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການນິລະໂທດກຳກ່າວວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການປະຫານຊີວິດໃນປີ 2022 ແມ່ນຖືກດຳເນີນໂດຍບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ. ໃນ ອີຣ່ານ, ຕົວເລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 314 ຄັ້ງໃນປີ 2021 ເປັນ 576 ຄັ້ງໃນປິ 2022.
ໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ຕົວເລກການປະຫານຊີວິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສາມເທົ່າ, ຈາກ 65 ຄັ້ງໃນປີ 2021 ເປັນ 196 ຄັ້ງໃນປີ 2022 ເຊິ່ງເປັນການປະຫານຊີວິດທີ່ຖືກບັນທຶກສູງທີ່ສຸດໃນ 30 ປີ. ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຳລັບການກະທຳຜິດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ.
ທ່ານນາງ ເຈຍຣາ ແຊນຈີອໍຈີໂອ, ຈາກອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ “ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຄວນໝາຍໄວ້, ການປະຫານຊີວິດໄດ້ສືບຕໍ່ຖືກໃຊ້ໃນທັງສອງປະເທດ ດັ່ງກັບເຄື່ອງມືສຳລັບການກົດຂີ່ຂອງລັດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນຕອນທ້າຍຂອງປີ, ອີຣ່ານ ໄດ້ທຳການຈັບກຸມຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ການປະຫານຊີວິດເພື່ອລົງໂທດການປະທ້ວງ, ດ້ວຍການປະຫານຊີວິດ ແລະ ການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດຍັງສືບຕໍ່ຢ່າງແນ່ນອນໃນປີ 2023. ນອກຈາກລັກສະນະການລົງໂທດປະຫານຊີວິດແບບນັ້ນໃນ ອີຣ່ານ ແມ່ນຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສົມສ່ວນຂອງການປະຫານຊີວິດຕໍ່ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ.”
ນັ້ນກໍແມ່ນລັກສະນະທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງ ເຈຍຣາ ແຊນຈີອໍຈີໂອ ກ່າວວ່າ “ແລະແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປະຫານຊີວິດ 81 ຄັ້ງໃນມື້ດຽວໃນປີ 2022. ແລະ ເຄິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນແທ້ຈິງແລ້ວເປັນການປະຫານຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວ ເຊຍ ໃນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.”
ອົງການນິລະໂທດກຳກ່າວວ່າມັນເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ຈີນ ຍັງຄົງເປັນຜູ້ທີ່ປະຫານຊີວິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານນາງ ເຈຍຣາ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນປະເທດທີ່ດຳເນີນການປະຫານຊີວິດຢ່າງລັບໆຫຼາຍພັນຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດໃນຈຳນວນດຽວກັນ. ແຕ່ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແທ້ໆທີ່ຈະໃຫ້ຕົວເລກທີ່ແນ່ນອນ, ຍ້ອນຄວາມລັບນັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ການຢືນຢັນເປັນທາງການມາຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ວ່າການປະຫານຊີວິດໄດ້ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກໍຖືກລົງໂທດດ້ວຍການປະຫານຊີວິດ. ແຕ່ຕົວເລກແມ່ນເປັນຄວາມລັບ.”
ການໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດໃນ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍຖືກເກັບເປັນຄວາມລັບເຊັ່ນກັນ.
ປະເທດຕ່າງທີ່ໄດ້ປະສົບການກໍ່ລັດຖະປະຫານກໍໄດ້ມີການປະຫານຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ປະເທດ ອີຈິບ ໄດ້ປະຫານ 24 ຄົນໃນປີ 2022.
ມຽນມາ ໄດ້ສືບຕໍ່ການໃຊ້ໂທດປະຫານຊີວິດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ລວມມີນັກເຄື່ອນໄຫວປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານ ຈໍ ມິນ ຢູ ແລະ ອະດີດສະມາຊິກສະພາ ທ່ານ ໂມງ ຈໍ.
ສະຫະລັດ ກໍມີຕົວເລກການປະຫານຊີວິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈາກ 11 ເປັນ 18 ຄັ້ງ.
ທ່ານນາງ ເຈຍຣາ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຕົວເລກການຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດທີ່ຕ່ຳເປັນອັນດັບສອງໃນປະຫວັດສາຂອງໂທດປະຫານຊີວິດໃນ ສະຫະລັດ, ເພາະວ່າມັນໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງໂທດປະຫານຊີວິດໃນບັນດາຄະນະຕຸລາການ ທີ່ນັ່ງຢູ່ບ່ອນດຳເນີນຄະດີປະຫານຊີວິດແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ.”
ໃນຂະນະທີ່ ລາຍງານອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ກວມເອົາປີ 2022 ນັ້ນ, ການປະຫານຊີວິດໃນ ອີຣ່ານ ກໍຍັງສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນໃນປີ 2023. ຢ່າງໜ້ອຍ 209 ຄົນຖືກປະຫາ ນໃນປີນີ້, ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ.