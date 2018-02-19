ທີມກູ້ໄພຂອງອີຣ່ານໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບອາກາດ ແລະພື້ນດິນທີ່ເປັນຫລຸບໂນນໃນວັນຈັນມື້ນີ້
ເພື່ອຊອກຫາເຮືອບິນລໍານຶ່ງຕົກ ທີ່ມີຄົນ 65 ຄົນຢູ່ໃນນັ້ນ.
ເຮືອບິນຂອງສາຍການບິນ ເອຊີແມນ (Aseman) ໄດ້ບິນອອກຈາກນະຄອນຫລວງ
ເຕຫະຣ່ານໃນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອໄປຍັງເມືອງຢາຊຸຍ(Yasuj) ໃນແຂວງອິສ
ຟາຮ່ານ (Isfahan) ແຕ່ວ່າໄດ້ຕົກລົງທີ່ເຂດພູເຂົາຊາຣົສ (Zagros). ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ຢ້ານວ່າທັງໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອບິນລໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຫາທໍາອິດໄດ້ຖືກຊັກຊ້າລົງ ຍ້ອນມີໝອກໜາ, ລົມແຮງ
ແລະຫິມະຕົກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີບິນໄປໃກ້ບ່ອນເຮືອບິນຕົກບໍ່ໄດ້. ສະ
ພາບການໄດ້ດີຂຶ້ນພໍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີສາມາດບິນປະຕິ
ບັດງານໄດ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ທ່ານ ແອນໂຕນິໂຍ ກູແຕຣ໌ເຣັສ (Antonio
Guterres) ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ່ວມສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບ
ບັນດາຜູ້ນໍາໂລກຄົນອື່ນໆ ຕໍ່ເຫດເຮືອບິນຕົກໃນຄັ້ງນີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ບອກວ່າ ທ່ານກູແຕຣ໌ເຣັສ (Guterres) "ມີຄວາມເສົ້າເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງທີ່ໄດ້ຍິນ
ຂ່າວໂສກນາດຕະກໍາທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດເຮືອບິນຕົກໃນຄັ້ງນີ້." ແລະທ່ານໄດ້ສົ່ງ
ຄວາມຮູ້ສຶກ "ເສົ້າສະຫລົດຢ່າງສຸດຊຶ້ງຂອງທ່ານ" ໄປຍັງຄອບຄົວຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະ
ຮ້າຍ ແລະປະຊາຊົນອີຣ່ານ.
ການລົງໂທດຂອງສາກົນທີ່ໄດ້ດໍາເນີນມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານ
ມີເຮືອບິນໂດຍສານທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະອຸປະຕິເຫດແມ່ນມີເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນຊຸມປີໝໍ່ໆ
ມານີ້. ປະເທດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຊື້ເຄື່ອງອາໄຫລ່ຂອງເຮືອບິນທີ່ຈໍາເປັນໃນການສ້ອມ
ແປງເຮືອບິນ ຫລືເພີ້ມສະມັດຕະພາບຂອງເຮືອບິນຂອງຕົນ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີສັນຍານີວເຄລຍທີ່ເຊັນໃນປີ 2015 ກັບປະເທດມະຫາອໍານາດໃນໂລກ
ອີຣ່ານໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບທັງບໍລິສັດແອບັສ (Airbus) ແລະໂບອິງ (Boeing) ເພື່ອຊື້
ເຮືອບິນໃໝ່.
ທ່ານທອດ ເຄີຕິສ (Todd Curtis) ຜູ້ສ້າງຕັ້ງເວັບໄຊ໌ AirSafe.com ເວົ້າວ່າອີຣ່ານ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນຂອງຕົນບິນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລົງໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ປະ
ເທດດັ່ງກ່າວພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນໃນການຊື້ເຄື່ອງອາໄຫລ່ຂອງເຮືອບິນ ຫລືຊື້ເຮືອ
ບິນໃໝ່ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າຂະແໜງການບິນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດຫຍັງກັບການພົວພັນ
ກັບຂະແໜງການອື່ນຢູ່ໃນວົງການອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໂລກ.
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