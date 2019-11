ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານ ພາ​ກັນ​ລົງ​ສູ່​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ຕ່າງ​ໃນ​ຫົວ​ເມືອງນ້ອຍ ແລະ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ຕ່າງໆ ເປັນ​ກຸມ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ແພ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານຕັດ​ສິນ​ໃຈ ຂຶ້ນ​ລາ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ມັນເຊື້ອ​ໄຟ​ເປັນ​ສອງ​ເທົ່າ​ຕົວ. ການ​ປະ​ທ້ວງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ​ໄດ້ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ນັກ​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ ອາ​ຢາ​ໂທ​ລາ ອາ​ລີ ສິ​ສ​ຕາ​ນີ ໃນ​ອີ​ຣັກ ທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ບ້ານ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ກັບ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ ໃນ​ການເທດ​ສະ​ໜາ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໄດ້ຖືກ​ກ່າວ​ບັນ​ຍາຍຕໍ່​ໄປ​ໂດຍລູກ​ສິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ດັ່ງ​ທີ່​ ແອດວອດ ເຢີ​ຣາ​ນຽນ ລາຍ​ງານ​ມາ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ໄຄ​ໂຣ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງຫຼວງ ຕາບ​ຣີ​ຊ ​ແຂວງ​ອາ​ເຊີ​ບ​ໄບ​ຈານ ຂອງອີ​ຣ່ານ ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັບ ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ​ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ພວກ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າ ​ຢູ່​ຫົນ​ທາງຫຼວງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ຊຶ່ງ​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຕົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ນີ້. ພາບ​ບັນ​ທຶກວີ​ດີ​ໂອ​ຈາກມືສະ​ໝັກ​ລິ້ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖະ​ນົນ​ໄດ້​ຢຸດ​ສະ​ຫ​ງັກ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ບຸກ​ເຂົ້າ​ຫາ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຍັງ​ໄດ້​ກີດ​ກັນ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ໃນ​ຫົນ​ທາງ ດ້ວຍ​ການ​ໃຊ້​ລົດ​ຍົນ ແລະ​ລົດ​ເມ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ ທ່າມ​ກາງ​ພາ​ຍຸ​ຫິ​ມະ ທີ່​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ກ່ອນ​ລະ​ດູ​ການ. ພາບ​ວີ​ດີ​ໂອ​ອື່ນໆ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໄດ້ຮ້ອງ​ໂຮຄຳ​ຂວັນ​ຕ່າງໆ​ນາໆ ຢູ່​ດ້ານ​ນອກ ​ສຳ​ນັກງານ​ກຸ່ມ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໃນ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ.

​ມີ​ລາຍ​ມາໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ວ່າ ການປະ​ທ້ວງໃນ​ຫົວ​ເມືອງ​ນ້ອຍ ແລະ​ໃຫຍ່​ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ມາ​ເປັນ​ວັນ​ທີ​ສອງ​ລຽນ​ຕິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ. ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານແລ້ວ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ຫຼື ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ແຕ່​ລາຍ​ງານ​ຕ່າງໆ ແມ່ນ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດຫຼື​ບາດ​ເຈັບ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ແທ້. ໂທ​ລະ​ພາບ ອາ​ລ-ອາ​ຣາ​ບີ​ຢາ ທີ່​ຊາ​ອຸ​ດີ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງນັ້ນ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ 9 ຄົນ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້.

ພາບ​ວີ​ດີ​ໂອ​ຂອງ​ມື​ສະ​ໝັກ​ລິ້ນ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດເມືອງ ຄາ​ຣາ​ຈ໌ ນັ້ນ ພາ​ກັນແລ່ນ​ໄລ່​ຕຳຫຼວດ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ໄດ້​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ແລະ​ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ອາ​ວຸດ ສອງ​ຄົນ. ວີ​ໂອ​ເອ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຢືນ​ຢັນ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້.



