ພວກປະທ້ວງຊາວອີຣ່ານ ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໃນຫົວເມືອງນ້ອຍ ແລະຫົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເປັນກຸມຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ຂະນະທີ່ຄວາມຄຽດແຄ້ນແພ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈ ຂຶ້ນລາຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເປັນສອງເທົ່າຕົວ. ການປະທ້ວງປາກົດວ່າ ໄດ້ມີທ່າແຮງເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຫຼັງຈາກທີ່ ນັກສອນສາສະໜາລະດັບສູງຂອງນິກາຍຊີໄອ ອາຢາໂທລາ ອາລີ ສິສຕານີ ໃນອີຣັກ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອບ້ານ ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກັບພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ໃນການເທດສະໜາເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກກ່າວບັນຍາຍຕໍ່ໄປໂດຍລູກສິດຂອງທ່ານຄົນນຶ່ງ ດັ່ງທີ່ ແອດວອດ ເຢີຣານຽນ ລາຍງານມາໃຫ້ວີໂອເອ ຈາກນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣຂອງອີຈິບ.
ພວກປະທ້ວງຫຼາຍກວ່າ 20 ຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງຫຼວງ ຕາບຣີຊ ແຂວງອາເຊີບໄບຈານ ຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ປະທະກັບ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງລັດຖະບານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ພວກເຂົ້າເຈົ້າ ຢູ່ຫົນທາງຫຼວງທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງແລ່ນຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່ນີ້. ພາບບັນທຶກວີດີໂອຈາກມືສະໝັກລິ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສັນຈອນໃນທ້ອງຖະນົນໄດ້ຢຸດສະຫງັກຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ບຸກເຂົ້າຫາພວກປະທ້ວງ ໃນການພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກຖະໜົນສາຍດັ່ງກ່າວ.
ພວກປະທ້ວງຍັງໄດ້ກີດກັນການສັນຈອນໃນຫົນທາງ ດ້ວຍການໃຊ້ລົດຍົນ ແລະລົດເມຕ່າງໆ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ທ່າມກາງພາຍຸຫິມະ ທີ່ຕົກລົງມາກ່ອນລະດູການ. ພາບວີດີໂອອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຮ້ອງໂຮຄຳຂວັນຕ່າງໆນາໆ ຢູ່ດ້ານນອກ ສຳນັກງານກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ໃນເຕຫະຣ່ານ.
ມີລາຍມາໃນວັນເສົາວານນີ້ ວ່າ ການປະທ້ວງໃນຫົວເມືອງນ້ອຍ ແລະໃຫຍ່ ຂອງອີຣ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 20 ແຫ່ງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມາເປັນວັນທີສອງລຽນຕິດ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງ ຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແຕ່ລາຍງານຕ່າງໆ ແມ່ນຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບນັ້ນ ແມ່ນມີຈັກຄົນແທ້. ໂທລະພາບ ອາລ-ອາຣາບີຢາ ທີ່ຊາອຸດີ ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກປະທ້ວງ 9 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ພາບວີດີໂອຂອງມືສະໝັກລິ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງ ຄາຣາຈ໌ ນັ້ນ ພາກັນແລ່ນໄລ່ຕຳຫຼວດ ຫຼັງຈາກທີ່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ພວກປະທ້ວງ ແລະອີງຕາມລາຍງານ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງທີ່ບໍ່ມີອາວຸດ ສອງຄົນ. ວີໂອເອ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວໄດ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Iranian protesters are on the streets in dozens of towns and cities across the country as anger spreads following a government decision to double the price of fuel. The protests appear to have gained momentum after the top Shi'ite cleric in neighboring Iraq, Ayatollah Ali Sistani, sided with protesters in a Friday prayer sermon delivered by one of his followers. Edward Yeranian reports for VOA from Cairo.
Dozens of protesters in the capital of Iran's Azerbaijan province, Tabriz, clashed with government security forces Saturday, pelting them with stones on a major highway through the city. Amateur video showed traffic stopped as police charged protesters in an attempt to chase them off the roadway.
Protesters also blocked traffic using cars and buses in the capital, Tehran, amid an unseasonal snow storm. Other video showed demonstrators chanting slogans in front of a pro-government militia office in Tehran.
Protests were reported Saturday in dozens of Iranian towns and cities for the second straight day, following a government decision to raise fuel prices. A number of people reportedly were killed or wounded, but reports were conflicting over the exact casualty count. Saudi-owned al-Arabiya TV reported that 9 protesters were killed Saturday.
Amateur video showed protesters in the region of Karaj chasing police after officers shot and reportedly killed two unarmed demonstrators. VOA could not confirm the deaths.