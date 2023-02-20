ອີຣ່ານ ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ເພີ້ມແສນຍານຸພາບທາດຢູເຣນຽມຂຶ້ນ ເຖິງຂັ້ນໃກ້ກັບລະດັບທີ່ຈະເປັນອາວຸດ

ອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າຕົນໄດ້ເພີ້ມແສນຍານຸພາບທາດຢູເຣນຽມຂຶ້ນ ເຖິງຂັ້ນໃກ້ກັບລະດັບທີ່ຈະເປັນອາວຸດ.
"ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະເພີ້ມແສນຍານຸພາບຂຶ້ນສູງກວ່າ 60 ເປີເຊັນ. ການມີອະນຸພາກທີ່ສູງກວ່າແສນຍານຸພາບ 60 ເປີເຊັນ ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການຜະລິດທີ່ມີແສນຍານຸພາບສູງກວ່າ 60 ເປີເຊັນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເບຣູສ ກາມາລວານດີ (Behrouz Kamalvandi) ໂຄສົກອົງການພະລັງງານປະລະມານູຂອງອີຣ່ານ ທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມ ອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ.
ລາຍງານອຂອງອົງການຂ່າວບລູມເບີກ (Bloomberg) ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ບັນດານັກກວດກາຈາກອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນ ຫລື IAEA ໄດ້ກວດພົບທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ມີແສນຍານຸພາບເຖິງ 84 ເປີເຊັນ.
ທາດຢູເຣນຽມຈະຕ້ອງຖືກເສີມໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງປະມານ 90 ເປີເຊັນ ເພື່ອຈະເຮັດລະເບີດນິວເຄລຍໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກ ຂ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເທີກີວ່າ ສະຫະລັດກໍາລັງຕິດຕໍ່ພົວ ພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບອົງການ IAEA ແລະພວມເຮັດວຽກເພື່ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານບລິງເຄັນກ່າວວ່າ "ນີ້ຈະເປັນເລືື້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ.”
ອົງການ IAEA ກ່າວໃນທວີດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮູ້ເລື້ອງລາຍງານ ກ່ຽວກັບລະດັບເພີ້ມແສນຍານຸພາບຂອງອີຣ່ານ.
"ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທ່ານ ຣາຟາແອລ ກຣອສຊີ (Rafael Grossi) ກ່າວວ່າ IAEA ພວມປຶກສາຫາລືກັບອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ກວດສອບຂອງອົງການໃນບໍ່ດົນມານີ້ ແລະຈະແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຂອງ IAEA ຕາມຄວາມເໝາະສົມ."
ການກ່າວຫາອີຣ່ານວ່າ ພວມສ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍໄດ້ນຳໄປສູ່ການສ້າງແຜນການປະຕິບັດງານຮອບດ້ານຮ່ວມ ຫລື JCPOA ປີ 2015 ຂຶ້ນ, ທີ່ຈຳກັດໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງອີຣ່ານ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ອີຣ່ານສາມາດເພີ້ມແສນຍານຸພາບທາດຢູເຣນຽມໄດ້ພຽງ 20 ເປີເຊັນ ແລະສາມາດເກັບສະສົມທາດຢູເຣນຽມ ທີ່ເພີ້ມແສນຍານຸພາບໄດ້ພຽງແຕ່ໃນລະດັບຈຳກັດ.
ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃນປີ 2018 ໂດຍທີ່ປະທານາທິ ບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເວລານັ້ນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເກີນໄປ ໃນຂະນະທີ່ງົດເວັ້ນຫນ້ອຍເກີນໄປ, ອີຣ່ານ ກໍເລີ້ມກ້າວຫ່າງອອກຈາກຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງຕົນຢູ່ພາຍໃຕ້ JCPOA. ໃນນັ້ນລວມມີການເພີ້ມລະດັບແສນຍານຸພາບ ແລະການເກັບສະສົມ ຕະຫລອດທັງການໃຊ້ເຕົາແຍກປະລາມະນູທີ່ທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທີ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການເພີ້ມແສນຍານຸພາບນັ້ນ.