ທ່າມກາງການປະເຊີນໜ້າກັບການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ໄພເງິນເຟີ້ ແລະຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ແຜ່ກວ້າງ ລັດຖະບານອີຣ່ານໄດ້ ເພີ້ມການຂາຍນ້ຳມັນ ໃນລາຄາທີ່ຫຼຸດເປັນພິເສດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫ້ແກ່ຈີນ.
ອີຣ່ານບໍ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກ່ຽວກັບການຂາຍນ້ຳມັນຂອງຕົນ ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ເພີ້ມການສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 2 ແສນຖັງຕໍ່ມື້ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້. ນ້ຳມັນອີຣ່ານຖືກສົ່ງໄປສູ່ຕະຫຼາດ ຈີນດ້ວຍລະບົບຈັດສົ່ງແບບພາງໂຕ ທີ່ອຳນາດການປົກຄອງອີຣ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນພິເສດ ໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດຜ່ານມາ ຈາກການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານມາດີ ກົດຊີ ນັກເສດຖະສາດ ທີ່ສະຖາບັນການສຶກສາເສດຖະກິດສາກົນຢູ່ນະຄອນວຽນນາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ອຳນາດການປົກຄອງອີຣ່ານໃນເວລານີ້ ມີປະສົບພະການສູງ ໃນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດຕ່າງໆ ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍເວເນຊູເອລາ ຫຼືແມ່ນກະທັງຊ່ວຍຣັດເຊຍ.”
ອີຣ່ານ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນ 5 ປະເທດ ທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນດິບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແລະສາມາດຜະລິດນ້ຳມັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນຖັງຕໍ່ມື້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນດ້ານພະລັງງານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ໃນເມື່ອບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການແລ້ວ ອີຣ່ານໄດ້ເງິນຫຼາຍປານໃດຈາກການສົ່ງອອກນ້ຳມັນແລະແກັສທຳມະຊາດຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຮູ້ກັນໄດ້. ແຕ່ອີງຕາມການກະປະມານ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 15 ຫາ 30 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ.
ສ່ວນທ່ານອູມຸດ ໂຊກຣີ (Umud Shokri) ນັກວິເຄາະກິດຈະການພະລັງງານຂອງໂລກ ກ່າວວ່າ “ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 100 ຕື້ໂດລາ ມາເປັນ 8 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ຖອນຕົວອອກຈາກແຜນການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ຊຶ່ງຍັງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍນັ້ນ.”
ສະຫະລັດຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງ JCPOA ໃນປີ 2018.
ອີຣ່ານເປັນປະເທດທີ່ສະໜອງນ້ຳມັນໃຫ້ຈີນ ຫຼາຍເປັນອັນດັບ 3 ຮອງຈາກຣັດເຊຍ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ. ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ຍັງໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນແລະແກັສຂອງຣັດເຊຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ມົສກູ ຢຸດເຊົາການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ນັບແຕ່ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນມາ ກຸ່ມຈີ 7 ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະຫະລັດ ການາດາ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອີຕາລີ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະຣາຊະອານາຈັກພ້ອມດ້ວຍສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີສະມາຊິກ 27 ປະເທດ ໄດ້ກຳນົດລາຄານ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍບໍ່ໃຫ້ກາຍ 60 ໂດລາຕໍ່ຖັງ.