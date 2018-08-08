ທ່ານຊາວຕົງ ຢັງ ເຈົ້າຂອງ ຕະຫຼາດກາງແຈ້ງ ແລະນັກປູກຝັງ ຢູ່ລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາຣົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາ
ຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ ທ່ານຊາວຕົງ ຢັງ ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດກາງແຈ້ງ ຢູ່ເມືອງຣອກ
ຄິງແຮມ ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ມາສະເໜີທ່ານ. ທ່ານຊາວຕົງ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ຢູ່ລັດເພັນຊີລເວເນຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງສະຫະລັດໃນປີ 1978. ຫຼັງຈາກໄດ້
ປະກອບວິຊາອາຊີບ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງກົນຈັກ ໃຫ້ແກ່ຫຼາຍບໍລິສັດ ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້
ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍຄອບຄົວໄປຊື້ທີ່ດິນເພື່ອທຳທຸລະກິດ. ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທ່ານຈຶ່ງໄດ້
ໄປເປີດຕະຫຼາດກາງແຈ້ງເປັນຂອງຕົນເອງນັ້ນ ກິ່ງສະວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບ
ຜູ້ກ່ຽວມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍແນະນຳ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບທ່ານຊາວຕົງ ຢັງ
ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດກາງແຈ້ງ ຢູ່ເມືອງຣອກຄິງແຮມ ຊຶ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ຢູ່ຫ່າງຈາກ
ເມືອງເອກຣາເລ ທາງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອປະມານ 86 ກວ່າ
ໄມລ. ເມືອງຣອກຄິງແຮມນີ້ ມີປະຊາກອນຢູ່ປະມານ 10,000 ຄົນ ຮວມປະກອບມີເຊື້ອ ສາຍຕ່າງໆເຊັ່ນຄົນຜີວຂາວ ຜີວດຳ ແລະຄົນສະແປນິສ. ສຳລັບຄົນເອເຊຍແລ້ວ ກໍມີ
ຄົນໄທ ຄົນກຳປູເຈຍ ລາວລຸ່ມ ແລະຊາວມົ້ງ. ສ່ວນນຶ່ງພາກັນປູກຝັງ ແລະຈຳນວນໃຫຍ່
ແມ່ນພາກັນລ້ຽງໄກ່ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າພາກັນມີຟາມລ້ຽງໄກ່ຫຼາຍໆຫຼັງ ແລະລ້ຽງໄກ່ສົ່ງໃຫ້ແກ່
ບໍລິສັດເພື່ອນຳອອກຂາຍສູ່ຕະຫຼາດຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານຊາວຕົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ຊີວິດເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເຄື່ອງກົນຈັກຕ່າງໆຢູ່ໃນເມືອງມາ
ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຢູ່ໃນລັດເພັນຊີລເວເນຍແລ້ວ ບັດນີ້ໄດ້ຕັດສິນໃຈພາຄອບຄົວຍົກຍ້າຍ
ມາຢູ່ໃກ້ກັບພີ່ນ້ອງ ເພື່ອປະກອບອາຊີບໃໝ່ ແລະເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ. ທ່ານຊາວຕົງ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ທີ່ດິນຕອນນຶ່ງຕົກເປັນລາຄາຢູ່ 190,000 ໂດລາ ມີເຮືອນ ມີສວນປູກພືດ
ຜັກແລະຕະຫຼາດກາງແຈ້ງ. ທ່ານຊາວຕົງໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບທຸລະກິດການບໍລິຫານຕະຫຼາດ
ກາງແຈ້ງຕໍ່ວີໂອເອ ດັ່ງນີ້:
ຕະຫຼາດກາງແຈ້ງ ໜາຍເຖິງການວາງສິນຄ້າຕ່າງໆໃສ່ເທິ່ງໂຕະ ຂາຍຢູ່ກາງເດີ່ນ ແລະ
ຢູ່ໃນສາລາທີ່ມີຫຼັງຄາປົກ ແຕ່ບໍ່ມີທີ່ຝາແອ້ມ. ຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ມີຕະຫຼາດກາງແຈ້ງຢູ່ຫຼາຍ
ບ່ອນ ແຕ່ລະບ່ອນຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ແລະເປີດມື້ຕ່າງກັນ. ທ່ານຊາວຕົງ ໄດ້ເລືອກເອົາວັນ
ເສົາເປັນມື້ເປີດມື້ດຽວເທົ່ານັ້ນຕໍ່ອາທິດຕະຫຼອດປີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງລາຄາການເກັບ
ຄ່າເຊົ່າສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ບັນຍາກາດຊີວິດ ແລະປະເພນີການເປັນຢູ່ຂອງຊາວເມືອງຣອກຄິງແຮມ ມີຄວາມສະ
ຫງົບງຽບ ມີບ້ານເຮືອນຢູ່ຫ່າງກັນ ຖືວ່າເປັນເຂດຊົນນະບົດ ແຕ່ກໍມີສູນກາງການຄ້າຢູ່
ແຕ່ບໍ່ໃຫຍ່ໂຕ. ຊີວິດຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນເມືອງ ຫຼືຊົນນະບົດກໍຕາມ ເຮົາຈະ
ສັງເກດເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມັກນຳເອົາເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍເຊັ່ນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງເກົ່າ ເຄື່ອງ
ໃຊ້ໃນເຮືອນທີ່ຍັງໃໝ່ ແລະເກົ່າພໍໃຊ້ໄດ້ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ອີກແລ້ວນັ້ນ ນຳອອກໄປ
ວາງຂາຍໃນລາຄາຖືກໆ. ແຕ່ສຳລັບຢູ່ໃນໂຕເມືອງໃຫຍ່ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງກັນວ່າ
ກາຣາເຊລ (garage sale) ຫຼື Yard sale ທີ່ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ບ່ອນ
ຈອດລົດນັ້ນອອກມາຂາຍ ຊຶ່ງຈະເຫັນຕິດປ້າຍຂາຍຢູ່ໃນວັນເສົາອາທິດຢູ່ຕາມຄຸ້ມ
ບ້ານຕ່າງໆ. ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີເວລາມາວົນວາຍກັບການນໍາມານັ່ງຂາຍເກັບເລັກ
ເກັບນ້ອຍນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນນຳເອົາໄປທານໃຫ້ອົງການກຸສົນຕ່າງໆ. ດ້ວຍເຫດ
ນີ້ເອງ ທ່ານຊາວຕົງ ຈຶ່ງໄດ້ມີແນວຄິດຕັ້ງຕະຫຼາດກາງແຈ້ງໃນເຂດຂອງທ່ານຂຶ້ນມາ
ເພື່ອໃຫ້ໂອກາດຊາວບ້ານໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມສັງສັນ ນຳເອົາເຄື່ອງມາວາງຂາຍ ຊຶ່ງທ່ານ
ຊາວຕົງ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ:
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຢູ່ສີ່ລະດູການຄື ລະດູບານໃໝ່ ລະດູຮ້ອນ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ
ລະດູໜາວ. ການປູກຝັງຈະເລີ້ມແຕ່ລະດູບານໃໝ່ ຫຼັງຈາກມີອາກາດອົບອຸ່ນຂຶ້ນມາ
ແຕ່ວ່າລະດູຮ້ອນ ບາງປີອາດເຮັດໃຫ້ມີການເຜົາໄໝ້ ຮ້ອນເອົ້າເກີນໄປ. ທ່ານຊາວຕົງ
ກ່າວວ່າ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນເລີ້ມໃນເດືອນກັນຍາ ທີ່ມີໄລຍະສັ້ນໆກ່ອນເລີ້ມລະດູໜາວ
ເປັນລະດູທີ່ປູກຝັງໄດ້ດີຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ນັ້ນແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄອບຄົວທ່ານຊາວຕົງ ຍັງ ພີ່ນ້ອງ
ຊາວມົ້ງລາວ-ອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເມື່ອສີ່ທົດສະວັດ
ກ່ອນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ມາ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ປັດນີ້ ທ່ານຈຶ່ງໄດ້
ມາພົບກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ທີ່ມີຄວາມງຽບສະຫງົບ ແລະມ່ວນຊື່ນກັບ
ການປູກຝັງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ