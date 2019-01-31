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ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ເປີດ​ຄ​ລີ​ນິກ ຮັກ​ສາ​ຄົນ​ປ່ວຍ ຢູ່ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ​ປ​າ​ຣີ ປະ​ເທດ ​ຝ​ຣັ່ງ

ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ນາຍ​ແພດປະ​ຈຳ​ຄອບ​ຄົວ ທີ່ ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ​່ງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ນ​າຍ​ແພດ
ທົ່ວ​ໄປ ທີ່ມີ​ຄ​ລິ​ນິກ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປາ​ຣີ ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ
ມາ​ສ​ະ​ເໜີ​ທ່ານ. ດ​ຣ. ກາບແກ້ວ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບ​ເປັນ​ໜໍປະ​ຈຳ​ຄອບ​ຄົ​ວ ​ທີ່ປິ່ນ​
ປົວຄົນທົ່ວ​ໄປ ​ມາ​ໄດ້ກວ່າ​ສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດແລ້ວ​ ແລະ​ອີກ​ບໍ່​ດົນນີ້ ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ອອກ​ບຳ​
ນານ​ແລ້ວ. ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ້.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ຣາ​ສີ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຄ​ລິ​ນິກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ທີ່​ຊື່​ວ່າ “ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ຣາ​ສີ” ຕັ້ງ​ຢູ່ນອກນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປາ​ຣີ ປະ​ເທດ
​ຝ​ຣັ່ງ​ ​ຊຶ່ງເປັນ​ຄ​ລິກນາຍ​ແພດປະ​ຈຳ​ຄອບ​ຄົວ ​ທີ່ໄດ້​ເປີດ​ຮັບ​ໃຊ້​ປິ່ນ​ປົວປະ​ຊາ​ຄົມ​ ມາ​ດົນ
​ນານກວ່າ​ສາມ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ແລ້ວ. ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ຂອງ ແລະ​ທ່ານ​ໝໍ​ກໍ​ແມ່ນ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ
ສຸ​ວັນ​ຣາ​ສີ ເອງ. ທ່ານສຳ​ລັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ​ຝ່າຍການ​ແພດ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ​ ແລະ
ຊ່ຽວ​ຊານດ້ານນາຍ​ໝໍ​ປະ​ຈຳ​ຄອບ​ຄົວ ຫຼື family doctor. ບັນ​ດາ​ຄົນ​ປ່ວຍ​ທີ່ພາ​ກັນ​ມາ
​ນັ່ງລໍຖ້າ​ ໃນແຕ່​ລະ​ວັນ​ນັ້ນມີປະ​ຊາ​ຊົນ​ຝ​ຣັ່ງ ທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຕ່າງໆຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ ຮວ​ມ​ທັງ
​ຊາວ​ຝຣັ່ງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ. ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ ບັນ​ຍາ​ກາດ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ທີ່​ພາ​
ໃຫ້​ຄົນ​ບໍ່​ສະ​ບາຍ ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ທີ່​ມາ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ​ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ແຕ່​ລະ​ວັນ ດຣ. ກາບ​ແກ້ວ ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ 10 ກວ່າຊົ່ວ​ໂມງ ເພື່ອດູ​ແລ​ຄົນ ​ທີ່​ມາຂໍ
ປິ່ນ​ປົວ ໂດຍ​ບໍ່ມີການນັດ​ພົບ ຄື​ຜູ້ທີ່ມາ​ກ່ອນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ກ່ອນ ໄປ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ.
ມື້​ນຶ່ງມີ​ປ​ະ​ມານ 50 ກ່​ວາຄົນ ແລະການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ປິ່ນ​ປົວ ສ່ວນ ຫຼາຍ​ຈະ​ເປັນ​ເງິນ​ສົດ 25
ຢູ​ໂຣ​ ຕໍ່​ການ​ໄປ​ປົວແຕ່​ລະເທຶ່ອ ຊຶ່ງ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ​ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້ :

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ຣາ​ສີ.
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ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ແມ່ນ​ລູກ​ບ້ານ​ຂີ້​ນາກ ເມືອງນາ​ຄະ​ບຸ​ຣີ ແຂວງ​ສີ່​ພັນ​ດອນ ໄດ້​
ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຝ​ຣັ່ງ ໃນ​ປີ 1975 ​ແລະໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກຝ່າຍ
​ການ​ແພດ. ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ທ່ານມີອາ​ຍຸ​ໄດ້ 64 ປີ​ແລ້ວ​ ຍັງເຮັດ ວຽກ​ການ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ​. ທ່ານ​ໄດ້
​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ກ່ຽວ​ກັບອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ ສູ່ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້

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ນັ້ນ​ແມ່ນ ​ດ​ຣ. ກາບ​ແກ້ວ ສຸ​ວັນ​ລາ​ສີ ນາຍ​ໝໍປະ​ຈຳ​ຄອບ​ຄົວ ຢູ່ທີ່ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ
​ໃຊ້​ປະ​ຊາ​ຄົມທັງ​ລາວ​ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ​ກໍ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່ວຽກການ​
ຂອງ​ທ່ານ.

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