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ຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ

​ທ. ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ມາ​ຮຽນ​ໜັງ​ສືແຕ່ ກັບ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ຢູ່ ສ​ຫລ ເລີຍ ຊຶ່ງທ່ານປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ ​ໃນການສຶກ​ສາ​ແລະ​ຊ່ວຍຄົນ​ລາວ​

ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ, ທ່ານ​ນາງລີ​ລຽນ ລີວ (Lilian Lew) ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ​ຜົນ​ງານ​ຕະ​ຫລອດ​ຊີ​ວິດ ຫລື Lifetime Achievement Awards ຈາກ​ສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ, ພາກ​ໃຕ້​ຂອ​ງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ປີ 2017.

ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊົມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາມື້ນີ້, ພວກເຮົາມີການສຳພາດກັບທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນທີ່ອາໄສ ຢູ່ເມືອງລອງ​ບີ​ສມາສະເໜີທ່ານຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້ ເພິ່ນ​ຈະ​ເວົ້າເຖິງ​ປະ​ຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດທ່ານຈຶ່ງ​ໄດ້ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນສະຫະລັດ ແລະ​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ເມືອງ​ລອງ​ລີ​ສ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ນ້ອຍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ແລັສ, ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງລັດຄາ​ລິ​ເນຍ. ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຟັງ ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເລື້ອງ​ກັບບົວ​ສະ​ຫວັນໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ, ຜູ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ​ໃນ​​ການ​ສຶກ​ສາແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ອົບ​ພະ​ຍົບໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ແມ່ນຜູ້​ນຶ່ງໃນ​ຄົນ​ລາວ​ທີ່​ມີຈຳ​ນວນ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດທີ່​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ນາມ​ນັກ​ສຶກ​ສາແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈຢ່າງ​ສູງ​ທີ່​ຈະໄດ້​ກັບໄປ​ສ້າງ​ສາບ້ານເກີດ​ເມືອງນອນ​. ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ມາຮຽນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາແລະ​ສັງ​ຄົມ​ສາດ ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊຸມ​ຊົນ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ມາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຂອງ​ທ່ານສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 1 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ມາ​ຮຽນ​ໃນ ສ​ຫລ ຮອບ​ສອງ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຊີນ​ຊົມ​ວີ​ດິ​ໂອ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ

ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ ທ. ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ຈາກ ມ. ລອງ​ບີ​ສ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານໃນ ​ສ​ຫ​ລ ຫລັງ​ຈາກກັບ​ບ້ານບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ 1975​
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ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ ທ. ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ຈາກ ມ. ລອງ​ບີ​ສ, ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍເນຍກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານໃນ ​ສ​ຫ​ລ ຫລັງ​ຈາກກັບ​ບ້ານບໍ່​ໄດ້​ໃນ​ 1975​

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ແຕ່ແລ້ວ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເລີກ​ລົ້​ມ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ປະ​ກາດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ບັດ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ທັງ​ສອງວິ​ຊາ​ແລ້ວ ໃນ​ລະ​ດູ​ຮ້ອນ​ປີ 1975 ແລະ​ຂີ່ເຮືອ​ບິນຈາກ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ມາເຖິງນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ແຕ່ບໍ່​ມີ​ເຮືອ​ບິນລຳໃດ ​ຈະບິນ​ໄປ​ລາວ ​ເລີຍຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ເຫດ​ການ​ຕອນນັ້ນສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 2 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ຊີ​ວິດ​ຂອ​ງ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ໄປ​ເມື່ອ​ກັບ​ບ້ານບໍ່​ໄດ້​ຫລັງ​ຮຽນຈົບ​ປ​ະ​ລິ​ຍາ​ຕີຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ທ່ານ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ຝັກ​ໄຝ່​ຊອກ​ຮູ້​ຜູ້​ຄົນ ແລະ​ກໍ​ເຄີຍ​ໄດ້​ມາ​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາແລະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ກັບ​ພໍ່​ລ້ຽງ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານເປັນ​ນັກ​ຮຽນ​ຊັ້ນ​ອຸ​ດົມ​ປີ​ສຸດທ້າຍ​ໃນ​ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ທ່ານ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ມາ​ຕະ​ຫລອດ ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດຢ່າງ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກ​ສາ ໄປ​ຮຽນ​ຕໍ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ​ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຮາ​ວາຍອີກ.

ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ລີ​ລຽນ ລີວ, ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນຜົນ​ງານ​ຕະ​ຫລອດ​ຊີ​ວິດ ຫລື Lifetime Achievement Awards ຈາກ​ສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ, ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍໃນ​ປີ 2017.
ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ​ລີ​ລຽນ ລີວ, ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້​ຮັບ​ລາງ​ວັນຜົນ​ງານ​ຕະ​ຫລອດ​ຊີ​ວິດ ຫລື Lifetime Achievement Awards ຈາກ​ສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ, ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍໃນ​ປີ 2017.

​ທ່ານ​ເປັນ​ລູກ​ຜູ້​ທີ 5 ຂອງ​ພະ​ຍາ​ຄຳ​ສິງ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ທີ່​ເປັນ​ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ລາດ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ລາວ. ການ​ຕັ້ງ​ຕົ້ນຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໃນ​ນາມ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສານັ້ນ ກໍ​ຖື​ໄດ້​ວ່າ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຫລາຍ​ສົມ​ຄວນ ຊຶ່ງທ່ານບອກວ່າ ທັງ​ນີ້ກໍ​ເປັນ​ຍ້ອນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ຄົນ​ໃນ​ຫລາຍ​ດ້ານ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ສຶກ​ສາ ຫລື​ການ​ປະ​ກອບ​ວຽກ​ງານ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 3 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ ສ​ຫລ ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫ້​ໂອ​ກາດຄົນ​ໃນ​ຫລາຍ​ດ້ານ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ງານ​ລ້ຽງ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ຈັດ​ໃຫ້​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ປີ 2017 ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຂໍ​ໃຫ້​ຈັດ​ແບບ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ​ທີ່​ສຸດ ແລະ​ໃສ່​ເສື້ອ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ລັດຮາ​ວາຍ
ງານ​ລ້ຽງ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ຈັດ​ໃຫ້​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ປີ 2017 ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ຂໍ​ໃຫ້​ຈັດ​ແບບ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ​ທີ່​ສຸດ ແລະ​ໃສ່​ເສື້ອ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ລັດຮາ​ວາຍ

ສ່ວນ​ທ່ານ​ເອງຫລັງ​ຈາກ​ຮຽນ​ຈົບ​ປະ​ລິນ​ຍາໂທແລ້ວ ທ່ານ​ກໍ​ຮຽນ​ຕໍ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ເອກ ແລະ​ຫາ​ເງິນ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຮຽນ​ເອງ. ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກລາວ​ມາ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ການຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃໝ່ ທ່ານຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນແຊນ​ດິ​ເອ​ໂກ ທີ່​ມີ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຈາກ​ລາວ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ ໃນ​ຊຸມຕົ້ນໆ​ຂອງ​ປີ 1980 ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າເຖິງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ຕອນນັ້ນສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 4 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທີ່​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ແລ້ວ​ປະ​ມານ 4 ປີ​ຕໍ່​ມາ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ອົງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຊາວ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໃນ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງທີ່​ມີ​ຄົນເຊື້ອສາຍ​ກຳ​ປູ​ເຈຍຫລາຍກວ່າ ແຫ່ງ​ໃດ​ໝົດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ທ່າ​ນ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 5 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ ຫລັງ​ຈາກ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ເມືອງ​ແຊນ​ດິ​ໂກ​ແລ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ງານ​ລ້ຽງ​ແກ່​ທ່ານ ປ​ຣາ​ນີ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ ຊຶງ​ຄົນ​ໃສ່​ເສື້ອ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2017.
ງານ​ລ້ຽງ​ແກ່​ທ່ານ ປ​ຣາ​ນີ ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ ຊຶງ​ຄົນ​ໃສ່​ເສື້ອ​ທີ່​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ລັດ​ຮາ​ວາຍ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2017.

ຢູ່​ໃນເມືອງ​ນັ້ນທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ກໍ​ໄປ​ສອນ​ໜັງ​ສື​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສ​ແຕນ​ຝອດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ລະ​ດັບ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ​ໄປ​ນຳ​. ຈາກ​ນັ້ນ 4 ປີ​ຕໍ່​ມາທ່ານ​ກໍ​ໄດ້ເປັນ​ອາ​ຈານສອນ​ໃນມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ເມືອງ​ເອີ​ວາຍ​ນ໌ ແລ້ວ​ຕໍ່​ມາກໍ​ໄດ້ຖືກ​ເລື່ອນ​ຊັ້ນໄປ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຜູ້ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ອຳ​ນວຍ​ການໃຫຍ່​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລແຫ່ງນັ້ນຮັບ​ຜິດ​ຊອບເລື້ອງ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ​ຍົກ​ລະ​ດັບພະ​ນັກ​ງານ ແລະອາ​ຈານສອນທັງ​ຫລາຍ​ເປັນ​ເວ​ລ​າ 28 ປີ ຈຶ່ງ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ.

ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເມືອງ​ເອີ​ວາຍ​ນ໌ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ແບບ​ກັນ​ເອງໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​, 2017
ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເມືອງ​ເອີ​ວາຍ​ນ໌ ຈັດ​ງານ​ລ້ຽງ​ແບບ​ກັນ​ເອງໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ເພິ່ນ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນານ​, 2017

ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ​ເປັນ​ເມືອງນ້ອຍ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫລາຍ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເລົ່າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເມືອງນີ້ສູ່​ຟັງວ່າ:

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ສຽງ 6 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ. ປ​ຣາ​ນີ ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານຢູ່ໃນງານ​ລ້ຽງ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເມືອງ​ເວາຍ​ນ໌ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ທ່ານອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານໃນ​ປີ 2017
​ທ. ປ​ຣາ​ນີ ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານຢູ່ໃນງານ​ລ້ຽງ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ເມືອງ​ເວາຍ​ນ໌ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ທ່ານອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານໃນ​ປີ 2017

ທ່ານ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫລາຍທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ ຂອງ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ ແລະ​ຂົງເຂດ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ​ສູ່​ຟັງອີກ​ວ່າ:

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ສຽງ 7 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງຄວາມ​ຫລາກ​ຫລາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ຊົນ​ຊາດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ໃນ​ເຂດພາກ​ໃຕ້​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
ທ. ປ​ຣາ​ນີ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ລ້ຽງ​ໃນໂອ​ກາດອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈັດຂຶ້ນໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ເມືອງ​ເອີ​ວາຍ​ນ໌​ໃນປີ 2017
ທ. ປ​ຣາ​ນີ​ກັບ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ລ້ຽງ​ໃນໂອ​ກາດອອກ​ກິນ​ບຳ​ນານ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ຈັດຂຶ້ນໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ເມືອງ​ເອີ​ວາຍ​ນ໌​ໃນປີ 2017

ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດຂອງ​ເມືອງນີ້​ກໍ​ຄົນ​ເຊື້​ອ​ສາຍ​ກຳ​ປູ​ເຈຍປະ​ມານ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານໃນເມືອງນັ້ນແມ່ນ​ມີ​ເຊື້​ອ​ສາຍມາ​ຈາກ​ລາວເພາະ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້ ດີ ຊຶ່ງ​ທ່ານເລົ່າ​ໃຫ້​ຟັງ​ວ່າ:

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ສຽງ 8 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ ກໍ​ຄືມີຄົນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ​ທີ່ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ມາ​ຈາກ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເມື່ອ​ຖາມ​ເຖິງ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວໃນ​ເຂດນັ້ນທ່າ​ນ​ປ​ຣາ​ນີ​ບອກວ່າ​:

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ສຽງ 9 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ເມືອງ​ລອງ​ບີ​ສ ແລະ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ​ນັ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ້າຍສຸດທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ເລົ່າ​ປະ​ສົບ​ປະ​ການ​ອັນ​ຫລາກ​ຫລາຍ​ສູ່​ຟັງ ແລະກໍ​ຝາກ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ 3 ຂໍ້ມາ​ໃຫ້​ພີ່​ນ້ອງ​ລາວບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່ນອກ ຫລື​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ:

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ສຽງ 10 ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ຂໍ​ຝາກ​ຂໍ້​ຄິດ​ສາມ​ຂໍ້​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ລາວ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ​ແຫ່ງ​ອື່ນໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວ ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ມາ​ສຶກ​ສາ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້​ເພື່ອ​ໄປ​ສ້າງ ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດນັ້ນກັບ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເລີຍ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ຖື​ວ່າທ່ານເປັນ​ຄົນ​ໂຊກ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາສູງຈົນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ນັກ​ປັນ​ຍາ​ຊົນ​ທີ່ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ຈາກວົງ​ການ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບສາ​ກົນ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນ​ໃຍ ໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ​ຢູ່.

ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ຄືເລື້ອງລາວຊີວິດຂອງ​ທ່ານ​ປ​ຣາ​ນີ ຊະ​ນະ​ນິ​ກອນ ຊຶ່ງ​ເປັນຜູ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ສູງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບຈາກ​ລາວທີ່ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານມາພົບກັບລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີອາເມຣິກາໄດ້​ອີກ ໃນອາທິດໜ້າເວລາດຽວກັນນີ້.​

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