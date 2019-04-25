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ຊີວິດຊາວລາວ

ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ອະ​ດີດ​ນາງ​ພະ​ຍາ​ບານ ແລະເຈົ້າ​ຂອງເຮືອນ ​ບົວ​ລະບັດ​ຜູ້​ເຖົ້າ

ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ອະ​ດີດ​ນາງ​ພະ​ຍາ​ບານ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເປັນນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ບົວ​ລະ​ບັດ​ຜູ​ເເຖົ້າ ​ທີ່​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນ​ລາຍ​ການ​ຊິ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ອະ​ດີດນາງ​
ພະ​ຍາ​ບານ ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະເຈົ້າຂອງເຮືອນ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ເຖົ້າ ຢູ່ເມືອງ Oceanside ​ລັດ
California. ທຸ​ລະ​ກິດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ​ມີ​ຄວາມສະ​ລັບ​ຊັບ​ຊ້ອນ​ດ້ານ​ການ​ແພ​ດ ທີ່​ຈະຕ້ອງມີ
ການ​ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ​ບັນ​ດານາຍ​ແພດຫຼາຍ​ຂັ້ນ​ຕ​ອນ. ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ແລະຄວາມເປັນ​ມາ​
ຂອງ ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ​ສີ​ຫາ​ຣາດ ເປັນ​ມາ​ຢາງ​ໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ
ໃນ​ອັນດັບ​ຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຮືອນ​ດູ​ແລ​ຜູ້​ເຖົ້າ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຄຳ​ເວົ້າ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ຂອງ ພະ​ພຸດ​ທະ​ເຈົ້າທີ່​ຊາວ​ພຸດ​ມັກ​ໄດ້​ຍິນກັນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ເກີດ
ແກ່ ເຈັບ​ຕາຍ ອັນເປັນ​ວົງໂຄ​ຈອນ​ຂອງຊີ​ວິດ ທີ່​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຫລີກ​ຫລ່ຽງ​ບໍ່​ໄດ້. ກ່ຽວ​ກັ​ບ
​ເລື້ອງ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດພັດ​ທະ​ນາ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຕັ້ງລະ​ບົບການ​ແພດ​ ໄວ້ ຫຼາຍ​ໆຢ່າງ​
ເພື່ອບໍລິ​ການຮັກ​ສາ​ບັ​ນ​ດາ​ຜູ້​ອາ​ວຸ​ໂສ ໃຫ້​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຍື​ນຍາວ​ນານ​ເທົ່າ​ທີ​ເປັນໄປ​ໄດ້ ແລະ
ນີ້​ແມ່ນຊິ​ວິດ​ບັ້ນ​ທ້າຍຂອງ​ມະ​ນຸດ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລໃຫ້​ດີ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.

ບັດ​ນີ້ເຮົາ​ຂໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ອາ
​ເມ​ຣິ​ກັນ ອະ​ດີດນາງ​ພະ​ຍາ​ບານ ຫຼື RN (Register Nurse) ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ເປັນເຈົ້າ
​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ເຮືອນ​ບົວ​ລະ​ບັດຄົນ​ເຖົ້າ ແລະເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ຫານທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ມີ​ຢູ່​ສາມ
​ແຫ່ງດ້ວຍ​ກັນ ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ Residential Care Facilities for Elderly Home Care
ຢູ່​ເມືອງ Oceanside ລັດ​ຄາລີ​ຟໍ​ເນຍ. ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມ​ເປັນ​ມາ
​ເບື້ອງຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ເຮັດທຸ​ລະ​ກິດດ້ານນີ້ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຮືອນ​ບົວ​ລະ​ບັດຄົນ​ເຖົ້າ ແລະ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ການໆ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ແພດ ແມ່ນ​ບ່ອນ​ຢູ່
​ອາ​ໄສ​ໄລ​ຍະ​ຍາວສຳ​ລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຊ່ວຍ​ຕົນ​ເອງ​ບໍ່​ໄດ້ ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ​ຊີ​ວິດ​ຈະສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. ຢູ່​
ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນີ້​ມີ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ແພດ ແລະ​ພະ​ແນກ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຕິດ
​ຕາມ​ເບິ່ງ​ແຍງ ຊຶ່ງຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຮືອນ​ເບິ່ງ​ແຍງຄົນ​ເຖົ້າ​ມີ​ຢູ່​ຫຼາຍ​ລະ​ດັບ ແລະບັນ​ດາ​ຜູ້ທີ່​ມາ​ຮັບ​ການ​ດູ​ແລ​ຢູ່ສະ​ຖານ​
ທີ່​ຂອງ​ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ລ້ວນ​ແລ້​ວ​ແຕ່​ເປັນຜູ້​ມີ​ເງິນ ແລ​ະ​ມີ​ປະ​ກັນ​ໄພສຸ​ຂະ​ພາບ ເພື່ອ​ໃຊ້​
ຈ່າຍຄ່າບໍ​ລິ​ການ ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້ວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາ​ສຳ​ພາດ ຍານ​າງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ເຖິງ​ແມ່​ນຈະ​ມີລະ​ບົບ​ການ​ເ​ບິ່ງ​ແຍງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຖົ້າຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ວ່າ​ບັນ​
ດາ​ຜູ້​ເຖົ້າ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ກໍຍັງ​ຕົກ​ເປັນພາ​ລະ​ຂອງ​ພວກ​ລູກ​ເຕົ້າຢູ່ ເພາະ​
ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປັບ​ໂຕ ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການໄດ້​ເທື່ອ ເນື່ອງ​ຈາກ​ດ້ານ​ປະ​ເພ​ນີ ແລະ​ການ​
ເງິນ ຊຶ່ງຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ໄດ້​ກ່າວມ້ວນ​ທ້າຍດັ່​ງນີ້

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍາ​ນາງ​ຄຳ​ສີ ສີ​ຫາ​ຣາດ ເປັນ​ແມ່​ຍິງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ
ດ້ານ​ພະ​ຍາ​ບານ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຄວາມຫ້າວ​ຫັນ ​ໜ້າ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ມີ​ມາ​ນະ​ອົດ​ທົນ
ສ້າງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໄວ້​ໃຫ້​ແກ່ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ສັງ​ຄົມ.

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