ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ ວີໂອເອ ປະຈຳແລງ
ວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳພາທ່ານໄປຟັງການສຳພາດກັບ ທ່ານເພັດສະພອນ ແສນ
ເທບ ຜູ້ອອກບຳນານຈາກການເປັນຊ່າງແປງລົດມາເປັນເວລາຫ້າສິບປີແລ້ວ ປັດຈຸບັນ
ນີ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນ ອັງກໍເຣັຈ ລັດອາລາສກາ. ລັດນີ້ແມ່ນດິນແດນທີ່ເປັນລັດນຶ່ງ
ຂອງສະຫະລັດ ຕິດກັບແຜ່ນດິນຂອງປະເທດການາດາ ຢູ່ກ້ຳຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອສຸດ
ບ່ອນທີ່ມີອາກາດໜາວ. ທ່ານເພັດສະພອນ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່
ຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະການຫາປາ ຕຶກເບັດ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ
ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຕຶກເບັດ ຂວ່າງແຫ ໃສ່ມອງ ແລະວິທີການຫາປາແມ່ນຊີວິດຈິດໃຈຂອງຄົນລາວ
ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນ ແລະ ນອກປະເທດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາແຕ່ດົນນານ ຈົນຕົກທອດມາ
ເຖິງເທົ້າທຸກວັນນີ້. ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ລາວ ຢູ່ທົ່ວປະເທດຕ່າງກໍພາກັນສະໜຸກ
ສະໜານກັບການຕຶກເບັດ ຢູ່ຕາມຫ້ວຍຮ່ອງ ໜອງໃຫຍ່ ແລະທະເລອັນກວ້າງໃຫຍ່
ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ພ້ອມທັງໄດ້ປາມາກິນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຢູ່ທີ່ລັດອາລາສກາ
ບ່ອນທີ່ມີອາກາດໜາວ ເຊິ່ງອຸດົມສົມບຸນໄປດ້ວຍປູປານານ້ຳ ຢູ່ຕາມຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ
ແລະຢູ່ມະຫາສະມຸດ.
ທ່ານເພັດສະພອນ ແສນເທບ ແມ່ນອະດີດເຈົ້າຂອງຮ້ານແປງລົດຊື່ວ່າ “ແຊມໂອໂຕ”
(Sam Auto Repair) ຢູ່ນະຄອນ ອັງກໍເຣັຈ, ທ່ານໄດ້ປະກອບວິຊາອາຊີບນີ້ມາແຕ່
ສະໄໝຢູ່ໃນປະເທດລາວຮວມທັງໝົດແລ້ວໄດ້ 50 ປີ. ທ່ານໄດ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການນີ້
ມາໄດ້ສີ່ປີແລ້ວແລະບັດນີ້ມີເວລາເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຢ້ຽມຢາມເພື່ອນຝູງ ແລະຕຶກ
ເບັດຊຶ່ງທ່ານເພັດສະພອນ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ້າວວິກເຕີ ແສນເທບ ຜູ້ເປັນລູກຊາຍ ອາຍຸ 27 ປີ ອາຊີບບົວລະບັດຮັກສາເຄຫາ
ສະຖານ ລາວກໍມັກຕຶກເບັດເຊັ່ນດຽວກັນໃນເວລາຫວ່າງ. ວິກເຕີ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບ ວີ
ໂອເອ ໃນຂະນະທີ່ລາວຕຶກເບັດກັບເພື່ອນຂອງລາວ ແລະໄດ້ສົ່ງຮູບພາບ ວີດີໂອ
ມາໃຫ້ເບິ່ງດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນໜ້າແວບໄຊຕ໌ນີ້ ຊຶ່ງ ວິກເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ:
ຢູ່ໃນລັດອາລາສກາ ມີປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ ຕັ້ງຖິ່ນຖານແຈກຢາຍກັນໄປຢູ່
ປະມານ 300 ຄອບຄົວ. ມີວັດວາອາຮາມ ບັນດາຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ລາວ ຈະ
ພາກັນປະກອບວິຊາອາຊີບຕ່າງໆແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນວົງການລັດຖະບານ ໂຮງງານອຸດ
ສາຫະກຳ ແລະທຸລະກິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານເພັດສະພອນໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ລັດອາລາສກາ ມີຢູ່ສີ່ລະດູຄື ລະດູໜາວ ລະດູບານໃໝ່ ລະດູຮ້ອນ ແລະລະດູໃບໄມ້
ຫລົ່ນ ເປັນດິນແດນທີ່ມີຫິມະຕົກໜັກໜາວເຢັນ ແລະມືດມົວຢູ່ຫຼາຍເດືອນໃນລະດູ
ໜາວ ແລະແຈ້ງຢູ່ຫຼາຍເດືອນໃນລະດູຮ້ອນ ຊຶ່ງທ່ານເພັດສະພອນ ໄດ້ກ່າວມ້ວນ
ທ້າຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້
ທ່ານເພັດສະພອນ ແສນເທບ ແລະລູກຊາຍທ້າວວິກເຕີ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດ ແລະປະກອບ
ອາຊີບຢ່າງເປັນຜົນສຳເລັດ ແລະບັດນີ້ມີແຕ່ຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບໝາກຜົນທີ່ໄດ້ສ້າງມາ.
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