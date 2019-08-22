ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ຊີວິດຊາວລາວ

ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ນັກ​ຮ້ອງ ຣັອກແອ​ນ​ໂຣນ ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ລັດໂອ​ຮາຍ​ໂອ

ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ນັກ​ຮ້ອງເພງ​ລາວ ແລະ​ສາ​ກົນ ນັກ​ປະ​ພັນ​ເພງ​ລາວ ແລະ​ນັກ​ດົນ​ຕີ ຢູ່​ເມືອງ​ໂຄ​ລອມ​ບັ​ສ ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ້ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
ວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້ ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາການສຳພາດກັບ ​ທ່ານວິ​ລ​ະພັນ ສໍ​ປະ​ເສີດ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​
ກັນດີ​ໃນ​ຊື່​ສິນ​ລະ​ປິນເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດວ່າ ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູນັ້ນ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ. ພີດ
ສະ​ກຸນ​ຄູເປັນນັກ​ຮ້ອງ ນັກ​ດົນ​ຕີ ແລະ​ນັກ​ປະ​ພັນ​ເພງລາວ​ສາ​ກົນ ຮາດ​ຣັອກ (hard
rock) ສະ​ໝັກ​ຫຼີ້ນ ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານຢູ່​ເມື​ອງ​ໂຄ​ລອມ​ບັ​ສ ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອ ທາງ​ພາກ​ກາງ
ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ມັກ​ຮ້ອງ​ເພງ ມາ​ແຕ່ນ້ອຍ​ສະ​ໄໝຍັງ​ຢູ່ປະ​ເທດລາວ
ແລະ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຝັນ​ໃນ​ການ​ຢາກ​ເປັນ​ນັກ​ຮ້ອງ​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້. ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່
​ໄປ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ ​ກັບ​ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ.​

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ພີດ​ ສະ​ກຸ​ນ​ຄູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:08:55 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄົນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ບໍ່​ວ່າ​ຢູ່​ໃນແລະນອກປະ​ເທດ ລ້ວນ​ແລ້ວ​ແຕ່​ເປັນຜູ້​ມີ​ພອນ​ສະ​ຫວັນ
​ຕ່າງ​ໆນາໆ ໂດຍ​ສະ​ເພາະດ້ານ​ບັນ​ເທີງ ຮ້ອງ​ເພງ ​ປະ​ພັນ​ເພງ ແລະ​ຫຼິ້ນ​ດົນ​ຕີ. ​ດົນ​ຕີ​\
ສາ​ກົນ ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ໂລກ ໄດ້​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຕໍ່ການ​ຂີດ​ຂ​ຽນ ການແຕ່ງ​ເພງ ແລະທຳ​
ນອງ​ເພງ ຕໍ່ບັນ​ດານັກ​ສິນ​ລະ​ປິນລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ສະ​ໝັກ​ຫຼີ້ນ ມາ​ແຕ່​ໃດໆ. ຜົນ​ງານ
\​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ເຖິງ​ອິ​ດ​ສະ​ຫຼະພ​າບ​ໃນການ​ລະ​ບາຍຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​
\ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ ອອ​ກ​ມາກັບ​ສຽງ​ເພງ ພ້ອມ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ໜຸກ​ສະ​ໜານໃນການ​ຊົມ
ໃຊ້​ເຄື່ອງດົນ​ຕີ​ອັນ​ທັນສະ​ໄໝ. ​ພິດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ແມ່ນ​ນັກ​ສິນ​ລະ​ປິນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​
ສາຍ​ລາວ ທີ່ສາ​ມາດ​ປາກ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ ໄດ້​ດີຄ່ອງ​ແຄ່ວ ​ທີ່ຊ່ວຍ
​ໃນ​ການແຕ່ງ​ເພງລາວ ແລະ​ຮ້ອງ​ເພງ​ສາ​ກົນ ຊຶ່ງ​ພິດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ໄດ້ເລົ່າ​ເຖິງເບື້ອງຕົ້ນ​\
ຂອງ​ການ​ຮ້ອງ​ເພງ ​ສູ່ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ພີດ ສ​ສະ​ກຸນ​ຄູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:03:00 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ພິດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ເປັນນັກ​ສິນ​ລະ​ປິນທີ່ມີ​ນ້ຳ​ໃຈເອື້ອ​ເຟື້ອ​ເພື່ອ​ແຜ່​ຮັບ​ໃຊ້​ສັງ​ຄົມ​ລາວ​ອາ
\​ເມ​ຣິ​ກັນເປັນ​ພິ​ເສດ ແລະ​ບໍ່ເຫັນແກ່​ເງິນ​ຄ່າ​ຈ້າງ. ​ການ​ຮ້ອງ​ເພງແມ່ນ​ຊີ​ວິດ​ຈິດ​ໃຈ​ທີ່
ມີ​ໂອ​ກາດໄດ້ກ່ອມ​ອາ​ລົມ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ລ​າວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ​
ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ​ລາວໄດ້​ກ່າວເຖິງຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສ​ຳ​ພາດ ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:02:14 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ພິດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ໄດ້​ກ່າວເຖິງ​ຜົນ​ງ​ານເພງຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງລາວ ທີ່​ຈະ​ອອກ​ມາ​ກ່ອມ​ອາລົມ​
ບັນ​ດາ​ແຟນ​ໆ​ເພງດັ່ງ​ນີ້:

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສ​ຳ​ພາດ ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄະ​ນະ​ດົນ​ຕີ​ຂອງພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ​ມີ​ຊື່​ວ່າ “Lao Sound” ຫຼື ສຽງ​ລ​າວ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານເຂົ້າ
​ໄປ​ Facebook “Pete Sakounkou” ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ຮູບ​ພາບ ​ແລະ​ ກິດ​ຈະ​ການ​ບັນ
\​ເທີງຕ່າງໆ. ບັດ​ນີ້​ເຮົາ​ມາລອງ​ຟັ​ງນຶ່ງ ​ຊຶ່ງ​ເປັນເພງຍອດ​ນິຍົມ​ຂອງ ​ພິດ ​ສະ​ກຸນ​ຄູທີ່​ມີ​ຊື່​
ວ່າ “ຄິດ​ເຖິງ​ບ້ານ​ເຮົາ” ແຕ່ງ​ໃນ​ປີ 1994 ເວ​ລາ​ລາວເດີນ​ທາ​ງ​ກັບ​ເມືອ​ປະ​ເທດ​ລາວ​
ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ.

ຄິດ​ຮອດ​ບ້ານ​ເຮົາ
ຄິດ​ຮອດ​ບ້ານ​ເຮົາ
Embed
ເຊີ​ນ​ຟັງ​ເພງ​ ຄິດ​ຮອດ​ບ້ານ​ເຮົາ ຂອງ ພີດ ສະ​ກຸນ​ຄູ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:19 0:00
ລິງໂດຍກົງ

​ພິດ ສະ​ກຸນ​ຄູ ເກີດ​ຢູ່​ບ້ານ​ໜອງ​ບົວ ເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ​ ປະ​ເທດ​ລາວ ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ
ຢູ່ເມືອງ​ໂຄ​ລອມ​ບັ​ສ ລັດ​ໂອ​ຮາຍ​ໂອ ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ​ໃນ​ປີ 1980 ເວ​ລາ​ນັ້ນ ​ອາ​
ຍຸ​ໄດ້ 12 ປີ. ລາວສຳ​ເລັດການ​ສຶກ​ສາ ​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ຝ່າຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ
​ຍາ​ໄລ Bliss College ແລະ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ. ຫຼັງ​
ຈາ​ກ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້ມາ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ ​ຕິດ​ຕັ້ງກ້ອນ​ຫີນ​ທຽມ​ໃສ່​ຝາຕົກ​ແຕ່ງຢູ່​ຕາມ​ບ້ານ​ເຮືອນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG