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ຊີວິດຊາວລາວ

ປະ​ຊາ​ຄົມລາວ ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ຝ​ຣັ່ງ ​​ກຽມສະ​ຫຼອງ​ບຸນ ປີ​ໃໝ່​ ພ​.ສ 2562

ພິ​ທີ​ແຫ່​ພະ​ພິ​ຂຸ​ສົງ ທີ່​ວັດ​ລາວ ພຸດ​ທະ​ວົງ ເມືອງ​ມາ​ນາ​ຊັ​ສ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ​ປີ​ໃໝ່ ພ.ສ 2562 ​ຊຶ່ງຈະກ້າວ​ເຂົ້າມາເຖິງໃນ​ໄວໆນີ້ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນລາຍ​ການ
​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້​ນີ້ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາ​ດ ກັບ
ບັນ​ດາຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ຝ​ຣັ່ງ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ ມາ​ໂອ້​ລົມ​ສູ່​ທ່ານ​ຟັງ​ວ່າ ບັນ​ດາປະ​ຊາ
​ຄົມລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດເຫລົ່າ​ນີ້ ພາ​ກັນ​ຮັກ​ສາ​ຮີດ​ຄອງ​ປະ​ເພ​ນີແລະ​ຫ້າງ​ຫາກະ​ກຽມການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ​ກັນຢ່າງໃດນັ້ນ ​ກິ່ງ​ສະ​ວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ ໃນ​
ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຫໍພະ​ແກ້ວ​ມໍ​ລະ​ກົດ ຈຳ​ລອງ ທີ່​ວັດ​ລາວ​ພຸດ​ທະ​ວົງ ເມືອງ​ມາ​ນາ​ຊັ​ສ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.
ຫໍພະ​ແກ້ວ​ມໍ​ລະ​ກົດ ຈຳ​ລອງ ທີ່​ວັດ​ລາວ​ພຸດ​ທະ​ວົງ ເມືອງ​ມາ​ນາ​ຊັ​ສ ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ສັນ​ຍາ​ລັກທີ່ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ບຸນ​ປີໃໝ່ລາວໃກ້​ຈະມາ​ຮອດ​ແລ້ວ ​ນັ້ນກໍ​ຄື ອາ​ກາດ​ເລີ້ມອົບ​ອຸ່ນ ແລະ​ດອກ​ໄມ້​ນາໆ​ຊະ​ນິດ​ ກຳ​ລັງ​ເບັ່ງ​ບານ ​ເດຍ​ລະ​ດາດ​ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ແຫ່ງ. ເວ​ລາ​ນີ້ບັນ​ດາ​ຊາວ​
ພຸດ​ນິ​ກາຍ​ຫິ​ນະ​ຍານ ຕ່າງ​ກໍພາກັນ​ກະ​ກຽມ ​ສະ​ຫຼອງ ຕ້ອນ​ຮັບບຸນປີໃໝ່ ພ.ສ 2562​
ເວົ້າໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແລ້ວ ປະ​ຊາ​ຄົມລາວ​ໃນ​ສະຫະ​ລັດ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ.

​ສູນ​ກາງ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກໍ​ຄື ​ວັດວາ​ອາ​ຮາມອັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ປະ​ກອບ​ພິ​ທີ​ທາງ​ສາ​ສ​ໜາ ​ທີ່​ຈະມີ​
ການມ່ວນ​ຊື່ນລື້ນ​ເລີງ ແລະ​ເປັນ​ບ່ອນວາງຂາຍ​ຜົນ​ລະ​ປູກຕ່າງໆ. ​ບັດ​ນີ້​ເຮົາ​ມາ​ຟັງ​ເບິ່ງ
​ດຸ​ວ່າ ຢູ່ໃນແຕ່​ລະ​ຂົງ​ເຂດມີການ​ສະ​ຫຼອງກັນ​ຢ່າງໃດ ​ຊຶ່ງຈະ​ເລີ້ມ​ດ້ວຍການ​ສຳ​ພາດຍາ​
ນາງລິນ​ດາ ບຸດ​ຕະ ທີ່ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ເມືອງ​ຝອດ​ເວີດ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທາງພາກ​ກາງຕອນ
ໃຕ້​ສຸດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຊຶ່ງ​ຍາ​ນາງ​ລິນ​ດາ ​ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້ :

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ແອ​ລ ບຸດ​ຕະ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຍາ​ນາງລິນ​ດາ ບຸດ​ຕະ​.
ຍາ​ນາງລິນ​ດາ ບຸດ​ຕະ​.

ຍັບຂຶ້ນ​ໄປທາງ​ພາກ​ເໜືອກໍຄືລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ​ທາງພາກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ວັນ
​ນະ​ວົງ ສ. ຜາບ​ມີ​ໄຊ ສະ​ມາ​ຊິກ​ອະ​ວຸ​ໂສ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ເດມອຍໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​
ກັບ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ດັ່ງ​ນີ້:

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​ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ວັນ​ນະ​ວົງ ສໍ​ຜາບ​ມີ​ໄຊ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ວັນ​ນະ​ວົງ ສ. ຜາບ​ມີ​ໄຊ.
ທ່ານ​ວັນ​ນະ​ວົງ ສ. ຜາບ​ມີ​ໄຊ.

ພີ່​ນ້ອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍລາວອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ເຄັນ​ຕັກ​ກີ ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງຂ້ອນ
​ມາທາງຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ມີປະ​ຊາຄົມ​ລາ​ວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຈຳ​ນວນ​ບໍ່ຫຼາຍພາ
​ກັນຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ແລະ​ຂາດ​ເຂີນ​ພະ​ພິ​ຄຸ​ສົງມາປະ​ຈຳ​ຢູ່​ວັດ. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ຊາວ​ພຸດ​ລ​າວ​ຢູ່​ໃນ
​ຂົງ​ເຂດ​ແຫ່ງ​ນີ້​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ຢູ່​ລັດ​ໃກ້​ຄຽງ ຫຼື​ນິ​ມົນ​ພະ​ມາ​ນຳ​
ພາເຮັດ​ພິ​ທີທາງ​ສາ​ສ​ໜາຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຊຶ່ງ ທ່ານ​ວິ​ໄລ ຄຳດາ​ຣາ​ນິ​ກອນ ​ໄດ້​ເລົ່າ
​ສູ່​ຟັງ​ດັ້ງ​ນີ້:

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​ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ວິ​ໄລ ຄຳ​ດາ​ຣາ​ນິ​ກອນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ວິ​ໄລ ຄຳ​ດາ​ຣາ​ນິ​ກອນ.
ທ່ານ​ວິ​ໄລ ຄຳ​ດາ​ຣາ​ນິ​ກອນ.

ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ກໍ​ຄື ​ທ່ານປາງ​ແກ້ວ ກິດ​ຕິ​ກຸນ ຢູ່ທີ່​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ. ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງບັນ​ຍາ​ກາດການສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ຟັງວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາ​ນ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ປາງ​ແກ້ວ ກິ​ຕິ​ກຸນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ປາງ​ແກ້ວ ກິດ​ຕິ​ກຸນ.
ທ່ານ​ປາງ​ແກ້ວ ກິດ​ຕິ​ກຸນ.

ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງໃນການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ​ຢູ່​ນອກ​ປະ​ເທດກໍ​ຄື ຕ້ອງ​ໄດ້​ເນັ້ນ
​ໜັກ ສະ​ຫຼອງໃຫ້​ຖືກວັນ​ພັກ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນວັນ​ເສົາ ແລະ​ອາ​ທິດ.
ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ຄຽງ​ກັນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ສັບ​ປ່ຽນ​ກັນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ ​ແຕ່​ລະ​ບ່ອນ​
ໄດ້ສະ​ຫຼອງ ແລະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຖາມ​ຂ່າວ​ກັນ.

ດອກ​ຄູນ ກຳ​ລັງ​ເບັ່ງ​ບານ ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ.
ດອກ​ຄູນ ກຳ​ລັງ​ເບັ່ງ​ບານ ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແຫ່ງບຸນ​ປີໃໝ່​ລາວ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາບກອນ ພອນ​ປີ​ໃໝ່ ພະ​ອາ​ຈານ​ທອງ​ຄຳ ສິນ​ສົມ​ບັດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ບັດ​ນີ້​ ປີ​ເກົ່າ​ໄດ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ ຄວາມ​ໝອງ​ໝົ່ນ​ໃຫ້​ສູນ​ເສຍ

ຄວາມ​ຄຽດ​ເຂື່ອງ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ ໃຫ້​ຜ່າຍ​ໜີໄປ​ນຳ​ພ້ອມ

ຢ່າ​ໃຫ້​ຍັງ​ຄາຄ້າງ​ ເຫຼືອ​ຫຼໍ​ພໍ​ສ້ຽວ​ເສດ

ແນວ​ສະ​ໜຽດ​ເຂັນ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ໃຫ້​ສູນ​ສິ້ນ​ເສື່ອ​ມ​ສະຫ​ລາຍ ເຖາະ​ເນີ

ປີ​ໃໝ່​ລ້ຳ​ລ່ວງ​ເຂົ້າ ເດີນ​ດ່ວນ​ມາ​ເຖິງ

ນຳ​ເອົາ​ແນວ​ດີໆ ຫາບ​ຫາມ​ມາ​ພ້ອມ

ເປັນ​ຊັບ​ສິນ​ເງິນ​ຂອງ​ໃຊ້ ໃຫ້​ມີ​ມາ​ນຳ​ປີ​ໃໝ່

ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ໃຫ້​ຊື່ນ​ຊ້ອຍ ຄຸນທຳ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ສູງ ເຖາະ​ນາ

ການ​ງານ​ທຳ​ປະ​ຈຳ​ມື້​ ກິດ​ຈະ​ການ​ຄອງ​ຊີ​ບ

ວີ​ໂອ​ເອ ຈົ່ງ​ກ່າຍ​ກ້້າວ ທະ​ວີ​ໜ້າ​ສົົ່ງ​ເສີມ

ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທຸກໆ​ດ້ານ ພ້ອມ​ພ່ຳ​ຊາຍ​ຍິງ

ພໍ່​ແມ່ມວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ໃຫ້​ຢູ່​ຍືນ​ຍາວ​ໝັ້ນ

ໃຫ້​ພ​າ​ກັນ​ຫັນ​ຫ້າວ ຄື​ເດືອນ​ດາວ​ແຈ້ງ​ຮຸ່ງ

ຄື​ຕາ​ເວັນ​ພຸ່ງ​ພົ້ນ ເຫັນ​ແຈ້ງ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ​ດິນ​ ພຸ້ນເດີ້

ການ​ໄປ​ມາ​ໃຫ້​ຜ່ານ​ພົ້ນ ເຖິງ​ບ່ອນ​ໃຈ​ປະ​ສົງ

ໃຫ້​ໝັ້ນຄົງ​ຄື​ຄວາມ​ພອນ ທີ່​ສົ່ງ​ມາ​ໃຫ້​ຊຸມ​ທ່ານ

ຂໍ​ອ່ວຍ​ອາ​ວະ​ສານ​ໄວ້ ຂຽນ​ໄປ​ຍາວ​ຢ້ານ​ຄ້ານອ່ານ

ວີ​ໂອ​ເອ ຈົ່ງ​ໂຊກ​ໝານ ບຸນ​ຜ​ະຫລາ​ແກ່​ກ້າ​ປັກ​ສ້ຽມ​ດັ່ງ​ເຂັມ

ສ້າງ​ປະ​ຣິຍ​າ​ແຜ່ກວ້າງ ກວມໂລກມວນ​ມະ​ນຸດ

ຢຸດເຊົາ​ລົງ​ການ​ກະ​ວີ ຕັ້ງ​ແຕ່​ພໍ​ພຽງ​ນີ້

ແຕ່ງ​ໂດຍ ພ​ຣະ​ອາ​ຈານ​ທອງ​ຄຳ ສິິນ​ສົມ​ບັດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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