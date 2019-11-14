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ດ​ຣ. ຈອນ ​ສີວໍ​ຣະ​ວົງ ທ່ານ​ໝໍ ​ປິ່ນປົວພະ​ຍາດທົ່ວ​ໄປ ສຳ​ລັບ​ຄອ​ບົ​ຄວ ຫຼື Family Doctor

ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ໃນລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ແລງ
\ວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້ ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາກາ​ນ​ສຳ​ພາດກັບ ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ, ຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ
​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລ​າວ ຊຶ່ງເປັນຫົວ​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ​ແພດ​ປະ​ຈຳຄອບ​ຄົວ ແລະ​ຄົນ​ຊະ​ລາຢູ່ສູນ​ກາງ​
ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ Owensboro ໃນ​ເມືອງ Owensboro, ລັດ​ເຄນ​ຕັກ​ກີ​. ເລື້ອງ
​ລາວ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ ຈະ​ເປັນຈັ່ງໃດ​ນັ້ນ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ
ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບຕໍ່​ໄປ.​

ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ
ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ
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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະ​ວົງ ເປັນທ່ານໝໍ​ປິ່ນປົວທົ່ວ​ໄປສຳ​ລັບ​ຄອ​ບົຄົວ ຫຼື Family Doctor
ທີ່ສູນ​ກາງ​ການ​ແພດ Owensboro ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍຂອງ ໂຮງ​ໝໍ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ​ເມືອງ
Owensboro ຫລື Owensboro Health Regional Hospital, ລັດ​ເຄນ​ຕັກ​ກີທີ່ຕັ້ງ
​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນ​ປະ​ລິນ
​ຍາ​ເອກຝ່າຍ​ການ​ແພດໃນ​ປີ 1993 ຈາກມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ North Texas Health
Sciences Center​ ຊຶ່ງເປັນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ລັດ
ເທັກ​ຊັ​ສ​ເຂດ​ເໜືອ. ທ່ານ​ມີ​ຄວາມຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນດ້ານ​ການ​ແພດທົ່ວ​ໄປ ແລະຍັງເປັນ​ອາ​
ຈານສອນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ການ​ແພດອີກ​ດ້ວຍ. ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ທ່ານເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ ແພດ​
ທົ່ວ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວແລະຄົນ​ຊະ​ລາ.

ດ​ຣ. ຈອນ ເກີດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ​ເປັນ​ລູ​ກ​ຊາຍຂອງ​ອະ​ດີດ​ທະ​ຫານກອ​ງ​
ທັບ​ແຫ່ງ​ພະ​ລາ​ຊາ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ລາວ. ດ​ຣ. ​ຈອນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຕັ້ງ​ຊີ​ວິດ​ໃໝ່​ກັບ​ແມ່
ແລະ​ອ້າຍ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ຝອດ​ເວີດ, ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ (Fort Worth, Texas) ໃນ​ປີ
1975. ດ​ຣ. ຈອນ ເປັນ​ຄົນ​ດຸ​ໝັ່ນຂະ​ຫຍັນ​ຮຽນ, ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈໃນ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ມາ​ແຕ່​
ຕອນ​ຍັງ​ນ້ອຍ ແລະ​ມັກຊ່ວ​ຍຕົນ​ເອງ​ຈົນ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ​
ອາ​ຊີບ​ວຽກ​ງານເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ທ່ານ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວ​ກັບ​ຊີ​ວິດ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນຂອງ​ທ່ານສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ
ຟັງດັ່ງ​ນີ້

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ນອກ​ຈາກ​ປິ່ນ​ປົວ​ຄົນ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ ດ​ຣ. ​ຈອນ ຍັງ​ເປັນ​ອາ​ຈານ​ສອນບັນ​ດານັກ​ສຶກ​ສາການ
ແພດ​ທີ່​ມາຝຶກ​ອົບ​ໂຮມ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ແພດ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້ອອກ​
ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມປະ​ຊາຄົມ​ລາວ​ ໃນ​ເວ​ລາ​ມີ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ເຮັດ​ງານບຸນຕ່າງ​ໆ ເພື່ອ​ອະ​ທິ​
ບາຍ​ໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຊຶ່ງ​ ດ​ຣ. ຈອນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ :

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ໃນ​ນາມເປັນ​ນັກການ​ແພດທີ່​ມີ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຈາກ​ເອ​ເຊຍ ໂດຍ​ສະ​ເພະ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ລາວ
ດຣ. ຈອນ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ບັນ​ຫາສຸ​ຂະ​ພ​າບ​ຂອງຄົນ​ລາວດັ່ງ​ນີ້:

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ວິ​ຊາ​ການການ​ແພດ ເປັນ​ວິ​ຊ​າ​ທີ່ຮຽນຍາກ ຊຶ່ງຫຼາຍ​ໆຄົນກໍ​ບໍ່​ສາ​ມາດຮຽນສຳ​ເລັດໄດ້.
ນອກ​ຈາກການ​ໃຊ້​ເວ​ລາເຖິງ​ເຈັດ​ປີເພື່ອ​ຈະຮຽນ​ຈົບຫລັກ​ສູດ ແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້​ເຝິກ​
ງານໂດຍ​ການເຮັດວຽກງານ​ໂຕ​ຈິງ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ residency ​ອີກສາມ​ປີ ກ່ອນ​
ຈະ​ໄດ້​ຮັບອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປິ່ນ​ປົວ​ຄົນປ່ວຍດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງໄດ້. ດ​ຣ. ຈອນ​ ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນ
​ທ້າຍ​ໃຫ້​ຟັງກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ :

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ນັ້ນ​ຄືເລື້ອງຂອງ ດ​ຣ. ຈອນ ສີ​ວໍ​ຣະວົງ, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ແພດ​ທົ່ວ​ໄປ​ຊາວ​ອາ​ເມ
​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລ​າວ ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດໃນການ​ສຶກ​ສາ​ຂັ້ນສູງ ແລະໃນການ​ປະ​ກອບ
ວິ​ຊ​າ​ອາ​ຊີບໃນ​ວົງ​ການ​ໆ​ແພດຂອງສະ​ຫະ​ລັດ.

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