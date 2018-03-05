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ລາຍງານ ຂອງອົງການ ນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່າວວ່າ ຍັງມີການຈຳກັດຮັດແຄບຫຼາຍ ຢູ່ໃນລາວ

ສັນຍາລັກຂອງ ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ

ລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ທີ່ນຳອອກເຜີຍ ແຜ່ເມື່ອໄວໆມາ
ນີ້ກ່າວວ່າ ສິດທິ​ໃນການ​ປາກ​ເວົ້າ ການຄົບຄ້າສະມາຄົມ​ແລະ​ການໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ແບບ​
ສັນຕິຍັງ​ສືບຕໍ່ມີການຈຳກັດຮັດແຄບແລະລັດຖະບານຍັງ ​ໄດ້ຄວບ​ຄຸມ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຕໍ່​
ສື່ມ​ວນຊົນ ​ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມ​ພົນລະ​ເຮືອນ. ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ ພວກ​
ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ສາມ​ຄົນ ​ໄດ້ຖືກ​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ ໃນການດຳເນີນຄະດີ ຍ້ອນເຂົ້າ​ຮ່ວມ​
ປະ​ທ້ວງ​ ​ຢູ່່ທີ່​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ​ຢູ່ໃນສື່​ສັງຄົມ. ຍັງບໍ່ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໃດໆ
ໃນ​ການ​ສືບສວນກ່ຽວກັບ ການ​ບັງຄັບໃຫ້ຫາຍ​ສາບ​ສູນຈຳນວນນຶ່ງ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ປະ​ເທດ​ລາວ​ໄດ້​ສົ່ງ​ລາຍ​ງານ​ໄປ​ຍັງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສິດທິ​ມະນຸດສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ພ້ອມທັງຄະນະ​ກຳມະການລືບລ້າງການຈຳແນກກີດກັນຕໍ່ພວກແມ່ຍິງຫຼື CEDAW
​ແລະ​ຄະນະ​ກຳມະການກ່ຽວກັບສິດທິຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ຂອງອົງ ການ​ສະຫະ​ປະ
ຊາ​ຊາດ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້ລົງ​ນາມ​ຢູ່​ສົນທິສັນຍາ​ສາກົນ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ທຸກ​ຄົນ ຈາກ​ການຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້ຫາຍສາບ​ສູນ​ ໃນ​ປີ 2008 ແຕ່ປະ​ເທດ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນ
ທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.

ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ​ບໍ່ໃຫ້ການຊີ້ແຈງເຖິງຊະຕາກຳ ຫລື
​ວ່າ​ທ່ານ​ສົມບັດ​ສົມ​ພອນ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃສ ​ຊຶ່ງເປັນ​ສະມາຊິກ​ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ທີ່ຖືກ​ລັກ
ພາ​ໂຕ​ໃນ​ປີ 2012 ຢູ່​ນອກ​ປ້ອມ​ຍາມ​ຕຳຫລວດ​ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນ​ນະຄອນ ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ.

ຍານາງ Katherine Gerson ນັກປຸກລະດົມຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ
ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:

ຍານາງ Gerson ເວົ້າວ່າ ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ປີຂອງພວກເຮົາ ອົງການນິລະ
ໂທດກຳສາກົນ ​ໄດ້​ເນັ້ນໜັກ ເຖິງ​ການລະເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ
​ໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວທີ່ບໍ່ສາມາດທຳການສື​ບສວນກ່ຽວກັບການ
ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ​ ຂອງບຸ​ກຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ​ເວລາ​ຂ້າພ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ ຫາຍ​ສາບ​ສູນ
ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຊຶ່ງສ່ວນ​ບຸດ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ໂດຍ
ລັດຖະບານ​ແລະເຂົາ​ເຈົ້າຢູ່​ໃສນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຊາບ​ໄດ້ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ​ລັດຖະບານ ​
ຈຶ່ງຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃສກັນແທ້ ຫລັງຈາກໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ກັກ​ຂັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​. ດັ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ ​ຜູ້ຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ຫຼືຢູ່ໃນ
ສະພາບການທີ່ປາກົດ ​ຖືກ​ຈັບ​. ຜູ້ນຶ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ກໍ​ຄື​ສົມບັດ ສົມ​ພອນ ຊຶ່ງອົງ
ການນິລະໂທດກຳສາກົນຍັງສືບຕໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ທີ່​ລັດຖະບານ​
ຍັງບໍ່ສາມາດ ​ບອກໄດ້​ວ່າລາວ​ຢູ່​ໃສ ຫຼື​ທຳການສື​ບສວນ ​ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນ​ໄປ​
ໄດ້ ​ທີ່ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລັດຖະບານ ອາດພົວພັນໃນ​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ລາວ. ​ມັນເປັນການ
​ຍາກ​ທີ່ອົງການນິລະໂທດກຳ ຈະ​ຊາບ​ວ່າ ​ມີ​ຈັກ​ຄົນ​ແທ້ໄດ້​ຫາຍສາບ​ສູນໄປຢູ່​ໃນ
​ລາວ ​ເຖິງແມ່ນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນລາວຈະມີຄວາມຍາກລຳບາກ ຄວາມຈິງ
ໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຄວາມຈິງກໍຄືອົງການນິລະໂທດກຳຮູ້ ຢ່າງໜ້ອຍມີ
3 ກໍລະນີ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່​ຊະຕາກຳ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ ຍັງ​ບໍ່​ຊາບ​ໄດ້. ​ແຕ່
​ຄວາ​ມຮູ້ສຶກ ກ່ຽວກັບການ​ຊົມໃຊ້ສິດ​ໃນການຈັບກຸມຄຸມ​ຂັງຄົນທີ່​ສະແດງຄວາມ​
ຮູ້ສຶກ​ເຂົາ​ເຈົ້​ານັ້ນ ​ເປັນ​ທີ່​ລົ້ມ​ແຫລວຕໍ່​ການ​ສັງ​ເກດ​ການ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ ​ໂດຍ​ເຮັດ​
ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ນັ້ນ​ຢູ່​ໃສ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ມັນ​ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າການ​
ຫາຍສາບ​ສູນສາມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ​ແລະ​ໃນລະ​ຫວ່າງປີ​ແລ້ວ​ນີ້ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຜູ້​ທີ່
ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ ຢ່າງ​ລັບໆ ​ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້​ວ່າ ມີການຂັງ
ດ່ຽວເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ​ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖື​ກຈັບ."

​ໃນເດືອນ​ກໍລະກົດ ທ້າ​ວ​ໂກ ຕີ ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ ທີ່ລັດຖະບານ ​ໄທ
ຊອກຫານັ້ນ ​ໄດ້​ຫາ​ຍສາບສູນໄປຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ. ລັດຖະບານ​ບານ​ລາວ ບໍ່​ໄດ້​
ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາຍາມ​ໃດ​ໆໃນ​ການ​ສືບສວນ​ການ​ຫາຍສາບ​ສູນ​
ຂອງ​ລາວ.

ຂໍ້ກຳນົດ ຂອງກົດໝາຍອາຍາຕ່າງໆ ​ແລະດຳລັດ​ ທີ່ຈຳກັດຮັດແຄບ ໄດ້ມີການນຳ​
ໃຊ້ ​ເພື່ອຈັບກຸມ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວແລະ​ກົດ​ຂີ່ຕໍ່​ສິດເສລີພາບໃນການ​ປາ​ກ​ເວົ້າ
​ແລະ​ການ​ໂຮມຊຸມນຸມ. ລາຍ​ການອອກອາກາດ ໜັງສືພິມ ​ແລະກິດຈະ ການຕ່າງໆ
ຂອງກຸ່ມ​ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຍັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ຄວບ​ຄຸມຂອງ​ລັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ບັນ
ດາ​ພັການ​ເມື​ອງຕ່າງໆ ທີ່ນ​ອກເໜືອໄປຈາກ​ພັກປະຊາຊົນປ ຕິວັດລາວ ຊຶ່ງເປັນພັກ
ລັດຖະບານແລ້ວ ແມ່ນຍັງຖືກຫ້າມ.

ຫລັງ​ຈາກ​ການດຳເນີນຄະດີແບບລັບໆ ​ທີ່​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ
​ໄຫວ ທີ່ປະກອບດ້ວຍທ້າວສຸ​ກັນ ​ໃຈ​ທັດ ທ້າວສົມ​ພອນ ພິມ​ມະ​ສອນ ​ແລະ​ຫຼອດ​ຄຳ
ທຳມະ​ວົງ ​ໄດ້​ຖືກພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາທີ່ກ່ຽວ​ກັບການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມ
ມືກັບອົງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອບ່ອນ​ທຳລາຍ​ປະ​ເທດ ​ເຜີຍແຜ່ການ​ໂຄສະນາ​ຊວນ
​ເຊື່ອ ​ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາ​ມ “ວຸ້ນ​ວາຍ.” ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ
ສິນ​ລົງ​ໂທດ ຈຳຄຸກ​ລະຫວ່າງ 12 ຫາ 20 ປີ​.

ຍານາງ Katherine Gerson ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ "ການຄຸມຂັງພວກເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນພົບວ່າ ແມ່ນດຳເນີນໄປໂດຍພາລະການ ໂດຍພວກນັກຊ່ຽວຊານອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຈັບກຸມ ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ ການຈັບກຸມນີ້ບໍ່ຍຸຕິ
ທຳໃນການຈັບກຸມບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ຄວນຈະຖືກປ່ອຍ."

ຍານາງ Katherine Gerson ກ່າວວ່າ ໃນຮອບປີຜ່ານມານີ້ ພວກເຮົາຍັງພົບເຫັນ
ມີການຈຳກັດຮັດແຄບທາງດ້ານກົດໝາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງສະມາຄົມຂອງ
ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບວ່າແທນທີ່ຈະແກ້ໄຂ
ກົດໝາຍເພື່ອຄ້ຳປະກັນສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັບຈຳກັດຮັດແຄບ
ເພີ້ມຂຶ້ນຊຶ່ງເປັນການຂັດກັບພັນທະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໄວ້ ທີ່
ຈະຄ້ຳປະກັນສິດທິຂອງສ່ວນບຸກຄົນ.

ລາຍງານຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນຍັງກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວຍັງມີຊາວບ້ານ​
ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ພັດທະນາ ຮວມທັງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ ​ແລະ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​
ລາວ​-ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຍົກຍ້າຍ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ຮັບການ​ປຶກ
ສາຫາລື ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ຫຼືໄດ້ຮັບເງິນ​ຊົດ​ເຊີຍ. ​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ ປີກາຍ ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີລາວ ​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ບັນຫາ​ ກ່ຽວກັບລະບຽບ​ການສຳປະທານທີ່ດີນ. ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ
ໄຫວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່ວິຖີການດຳລົງ​ຊີວິດ​ ​ແລະ
​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າຕ່າງໆ.

ສຸດທ້າຍ ຍານາງ Katherine Gerson ກ່າວວ່າ ລາຍງານຂອງອົງການນິລະໂທດ
ກຳສາກົນນີ້ ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນຮວບຮວມມາຈາກ ຊຶ່ງຍານາງໃຫ້ການຊີ້ແຈ້ງວ່າ

ຍານາງ Gerson ເວົ້າວ່າ "ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນຕິດຕາມສະຖານະການ
ດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ລາວ ໂດຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກຫຼາຍໆແຫຼ່ງຂ່າວ ແລະກໍ
ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໂດຍກົງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວ ທີ່ໄດ້
ເອົາ ໃນພັນທະດ້ານສິດທິມະນຸດ ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປັບປຸງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າແບບໃດ."

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