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ວັນພະຫັດ, 09 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ທີ່ອົບ​ພະ​ຍົບໄປ​ຢູ່​ ເຂດ​ອື່ນໆໃນ​ປະ​ເທດ ຮູ້​ສຶກວ່າ ບໍ່​ມີ ​ບ່ອນໃດ​ປອດ​ໄພເຕັມສ່ວນເລີຍ ເມື່ອ​ສົງ​ຄາມ​ແກ່​ຍາວ​ມາ​ໄດ້ 100 ກວ່າວັນ

Kharkiv Police Building Engulfed in Flames after Russian Missile Strike
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Kharkiv Police Building Engulfed in Flames after Russian Missile Strike

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ລິງໂດຍກົງ

ຕືກ​ຫ້ອງ​ການ​ຕຳ​ຫລວດ​ຖືກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຍິງ​ໃສ່​ ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້​ຢ່າງ​ໃຫຍ່

ເຖິງ​ແມ່ນ​ກໍາລັງ​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ​ອອກ​ໄປຈາກ​ເມືອງຄາ​ກິບ (Kharkiv) ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດທີ່ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຣັດ​ເຊຍ​ເລີ້ມ​ການ​ບຸກລຸກ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ ​ແລ້ວກໍ​ຕາມ ແຕ່​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ເທື່ອ. ທ້າວ​ສຸ​ກັນ (ນາມ​ແຝງ) ເປັນອະ​ດີດ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວມາໄດ້ 25 ປີ​ແລ້ວ. ຂະ​ນະ​ທີ່​ໄປຫລົບ​ໄພ​ຢູ່ໃກ້​ເມືອງລີ​ວິບ ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນຕົກຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນລາວ​ເລົ່າ​ສູ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ຟັງວ່າ:

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​ສຽງ 1 ຂອງ​ສຸ​ກັນ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ເມືອງ​ຄາ​ກີບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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“ສອງສາມອາທິດຫລັງໜີ້ ຢູ່ທາງຄາຣກົບ ມິດງຽບຈົນຄົນຄິດວ່າ ໝົດສົງ ຄາມແລ້ວ. ດຽວນີ້ພັດເລີ່ມຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າມາອີກ, ສອງສາມ ມື້ເທື່ອນຶ່ງ.”

ແມ່ນ​ແຕ່​ຢູ່​ເຂດເມືອງ​ລີ​ວິບທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນຕິດ​ກັບ​ໂປ​ແລນ​ທີ່​ຖື​ວ່າ​ປອດ​ໄພ​ກວ່າ​ໝູ​ນັ້ນ ປະ​ຊາ​ຊົນກໍ​ຍັງດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາ​ຫວ​າດ​ກົວ​ຢູ່ ດັ່ງ​ທີ່​ທ້າວ​ສຸ​ກັນເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ອີກວ່າ:

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​ສຽງ 2 ຂອງ​ສຸ​ກັນ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ເຂດ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ສ່ວນຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກນ້ອງຢູ່ນີ້ ກະມິດງຽບ, ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ວ່າປອດໄພ 100 ເປີ​ເຊັນ, ເພາະມີສຽງເຕືອນໄພຕະຫລອດ. ຖ້າມີລູກສອນໄຟເຂົ້າມາ ສັນຍານ ເຕືອນໄພ ມັນຊິດັງຂຶ້ນທັນທີ ໃຫ້ທຸກຄົນໄປລີ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິຕົກໃສ. ບາງຄັ້ງເຂົາກະຍິງແນວຕ້ານລູກສອນໄຟໄວ້ທັນ ກະດີໄປ, ແຕກເທິງອາກາດເລີຍ ແຕ່ມັນກະບໍ່ເປັນ​ແນວນັ້ນທຸກຄັ້ງໄປ.”

ນັບ​ແຕ່ສົງ​ຄາມ​ເລີ້​ມຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກຸມ​ພາ ມີຊາວ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເກືອບຫລາຍ ກວ່າ 7 ລ້ານ​ຄົນ​ ໄດ້ກາຍ​ເປັນອົບ​ພ​ະ​ຍົບຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ຂະ​ນະ​ທີ່​ເກືອບ​ຮອດ 7 ລ້ານ​ຄົນ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນ, ອີງ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ຂ້າ​ຫລວງ​ໃຫຍ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ. ໃນ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີສຸ​ກັນພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ແລະ​ລູກ​ຂອງ​ລາວທີ່​ໄດ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ໄປ​ຢູ່​ໃກ້ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ຕາ​ເວັນົ​ຕກ​ຂອງ​ປະ​ເທດມາ​ໄດ້ 2 ເດືອນ​ກວ່າແລ້ວ. ຂະ​ນະ​ທີ່ບາງ​ຄົນກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ກັບໄປ​ຫາບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ບາງ​ແຫ່ງທີ່​ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້ ແຕ່​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ​ຄິດ​ວ່າ​ ຍັງບໍ່​ທັນ​ປອດ​ໄພເທື່ອ​ຈຶ່ງບໍ່​ຢາກ​ກັບ​ໄປ.

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