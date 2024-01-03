ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, ໐໓ ມັງກອນ ໒໐໒໔
ເອເຊຍ

​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ພາຍ​ໃນ ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ ພິ​ສູດ​ວ່າ ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ ສຳ​ລັບ​ຈີນ

​ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ
​ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ມຽນ​ມາ

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ພູ​ມີ​ພາກ ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ຈີນ​ເມື່ອ​ໄວໆ​ມານີ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ທະ​ຫານ​ມຽນ​ມາ​ແລະ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ ​ກໍ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຕົນ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ ຈະ​ມີ​ຜົນ​ໃດໆ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ລະ​ຫວ່າງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ແລະສາມກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ພະ​ລາ​ດອນ​ພາບ ໄດ້​ໄຂ​ຂຶ້ນ ​ຊຶ່ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ​ແມ່ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຄຸນ​ມິງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ທັນ​ວາຜ່ານ​ມາ ​ແມ່ນມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ​ຢູ່ສອງ​ຂັ້ນ ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຄື​ເພື່ອ​ກຳ​ຈັດ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ້​ທີ່​ໄດ້​ຫຼອກ​ລວງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ​ທີ່​ຕົກ​ເປັນ​ເຫຍື່ອ ແລະ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ມຽນ​ມາ.

“ດັ່ງ​ນັ້ນ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫຼື​ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ຄ້າ​ຊາຍ​ແດນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ແນ່ນອນ” ທ່ານ​ຢຸນ ຊຸນ (Yun Sun) ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໂຄງ​ການ​ຈີນ​ ທີ່​ສູນ​ກາງ​ສ​ຕິມ​ຊັນ ກ່າວ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພ​າດ.

“ແຕ່ນັ້ນແມ່ນ ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ເລັກ​ນ້ອຍ​ ເມື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ້….. ມັນ​ສຳ​ເລັດ​ເສັດ​ສິ້ນ​ໄວ​ເທົ່າ​ໃດ ກາ​ນ​ຢຸດ​ຍິງມີ​ຂຶ້ນ​ໄວ​ເທົ່າ​ໃດ ​ແລະສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບກໍ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ໄດ້ໄວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ​ແລະ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ປະ​ມານ 10 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ

​ຂອງ​ທ່ານ​ທານ ຊູ ແນັງ (Than Soe Naing) ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ມຽນ​ມາ. ແຕ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ສູນ​ເສຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຝ່າຍ​ມຽນ​ມາ​ຫຼາຍກວ່າ​ຝ່າຍ​ຈີນ.

“ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ຂອງ​ສີນ​ຄ້າ​ຈາກ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແມ່ນ​ບໍ່​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ ເມື່ອ​ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່ ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ຈີນ. ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ” ທ່ານ​ທ່ານ​ ຊູ ແນັງ​ ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG