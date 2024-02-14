ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນຢູ່ທົ່ວດິນແດນທີ່ມີສາມເວລາແຕກຕ່າງກັນ ແລະມີ 17,000 ເກາະດອນ ໄດ້ພາກັນໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ທັງໝົດ ພາກັນເພັ່ງເລັງສາຍຕາໃສ່ ການແຂ່ງຂັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ທີ່ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະ
ຕິບັດໜ້າທີ່ສອງສະໄໝ ສະໄໝລະ 5 ປີຂອງທ່ານ. ຜູ້ທີ່ມີຄົນມັກຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອາຍຸ 72 ປີ ທ່ານປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ (Prabowo Subianto), ທີ່ກໍາລັງລົງແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີຄັ້ງທີ່ສາມຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ວິໂດໂດ ມາແລ້ວສອງຄັ້ງ. ທ່ານ ຊູບຽນໂຕ ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງພິເສດໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຍຈອມຜະເດັດການ ທ່ານ ຊູຮາໂຕ (Suharto) ຈົນຮອດຍາມທີ່ທ່ານຖືກໄລ່ອອກ ໃນປີ 1998 ທ່າມກາງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັກພາຕົວນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ຢ່າງໜັກແໜ້ນຈິງຈັງ.
ທ່ານ ຊູບຽນໂຕ ໄດ້ປະຕິຮູບພາບພົດຂອງຕົນ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງດ້ວຍການນໍາໃຊ້ TikTok ແລະເວທີສື່ສັງຄົມອອນລາຍອື່ນໆ ເພື່ອສະແດງຮູບພາບຂອງຕົນເອງວ່າເປັນພໍ່ຕູ້ທີ່ຫນ້າຮັກ, ທ່ານໄດ້ເລືອກເອົາລູກຊາຍຂອງ ທ່ານ ວິໂດໂດ ມາລົງແຂ່ງຂັນເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີລັກສະນະຄືວ່າ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມນິຍົມ ອັນມະຫາສານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ຂອງມະຫາຊົນ.
ການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນນໍາໜ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງເໜືອສອງອະດີດເຈົ້າແຂວງ ທ່ານອານີ ບາສເວດານ (Anies Baswedan) ແລະທ່ານການຈາ ປຣາໂນໂວ (Ganjar Pranowo). ຜູ້ສະລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ ແລະຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 20 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງໃນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງແຂວງຕ່າງໆໃນອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທີສອງໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
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