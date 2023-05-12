ປະທານາທິບໍດີຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານໂຈໂກ ວິໂດໂດ, ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອອກມາຍອມຮັບວ່າ ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃດໆ ເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນ ມຽນມາ.
ທ່ານໄດ້ດໍາເນີນການຕີລາຄາ ໃນລະຫວ່າງມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາຜູ້ນໍາປະເທດຕ່າງໆ ຂອງສະມາຄົນບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງລາບວນ ບາໂຈ ເທິງເກາະຟລໍເຣສ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ທ່ານ ວິໂດໂດ ເປັນປະທານຂອງກຸ່ມ 10 ປະເທດໃນປີນີ້.
ມຽນມາ ຕົກຢູ່ກັບຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ຢຶດອໍານາດຈາກລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູ ຈີ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021.
ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງ ໄປທົ່ວປະເທດ ໃນທັນທີ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກທະຫານ, ເຊິ່ງ ພວກເຂົາດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ ດ້ວຍການປາບປາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ບັນດາຜູ້ປະທ້ວງ. ໃນນັ້ນ ມີພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 3,000 ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນມືຂອງພວກທະຫານ ແລະຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກກຸ່ມສັງເກດການອິດສະຫຼະ.