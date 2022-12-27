ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ, ທ່ານນາເຣນດາ ໂມດີ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ເຊິ່ງຜູ້ນຳຢູເຄຣນໄດ້ຊອກ ຫາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອິນເດຍໃນການປະຕິບັດ “ຕຳລາສັນຕິພາບ.”
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທລະສັບກັບ @ນາຍົກອິນເດຍ, ທ່ານນາເຣນດາ ໂມດີ ແລະ ອວຍພອນໃຫ້ທ່ານເປັນປະທານກອງປະຊຸມ G20 ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ," ນັ້ນຄືຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ (Twitter) ໃນວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ ມັນແມ່ນຢູ່ໃນເວທີນີ້ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດຕຳລາສັນຕິພາບ ແລະປັດຈຸບັນ ຂ້າພະ ເຈົ້າເພິ່ງພາອາໄສອິນເດຍວ່າໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດຂອງຕົນ."
ອິນເດຍໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມເສດຖະກິດໃຫຍ່ 20 ປະເທດສຳລັບປີຈະມານີ້ ຊຶ່ງເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາຜ່ານມາ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງອອນລາຍ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອິນໂດເນເຊຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດກຸ່ມຮັບຮອງເອົາຕຳລາສັນຕິພາບ 10 ຂໍ້ ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຣັດເຊຍຖອນທະຫານອອກຈາກຢູເຄຣນ ແລະຟື້ນຟູຜືນແຜ່ນດິນທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳຂອງຢູເຄຣນຄືນໃໝ່. ທ່ານກ່າວວ່າ "ບັດນີ້" ແມ່ນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມສິ້ນສຸດລົງ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະບານອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ເວົ້າວ່າ ທ່ານໂມດີ "ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນຄຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການປະທະກັນໃນທັນທີ" ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ທັງສອງຝ່າຍ ຄວນກັບຄືນໄປສູ່ການເຈລະຈາ ແລະທາງການທູດ ເພື່ອຊອກຫາທາງແກ້ໄຂທີ່ຍືນຍົງ ຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຖະແຫຼງການນັ້ນ ກ່າວອີກວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງອິນເດຍຕໍ່ຄວາມພະຍາ ຍາມສັນຕິພາບໃດໆ ແລະກ່າວຮັບປະກັນຕໍ່ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງອິນເດຍ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແກ່ພົນລະເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ຖະແຫຼງການນັ້ນຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ "ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງການເປັນປະທານກອງປະຊຸມ G20 ຂອງອິນເດຍ, ລວມທັງການໃຫ້ໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງສຳລັບຄວາມກັງວົນໃຈ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະພະລັງງານ."
ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບລະຫວ່າງຜູ້ນຳອິນເດຍ ແລະ ຢູເຄຣນໄດ້ມີຂຶ້ນໃນ 10 ມື້ ຫຼັງຈາກມີການສົນທະນາທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານໂມດີ ກັບຜູ້ນຳຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ທີ່ນະຄອນນິວເດລີ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ນີວເດລີກ່າວວ່າ ທ່ານໂມດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີການສົນທະນາ ແລະການທູດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະທະກັນຍຸຕິລົງ.