ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານໂມດີ ເດີນທາງໄປ ອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອເສີມສ້າງສາຍພົວພັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງການສົນທະນາກັບລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ຖືກຄາດການວ່າ ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ, ການຄ້າ ແລະ ພະລັງງານໝູນວຽນ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມອອສເຕຣເລຍຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ມີຂຶ້ນໃນປີ 2014, ເຊິ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການພົວພັນຂອງທັງສອງຝ່າຍນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ. ການພົວພັນທາງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແລະຄວາມສຳພັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ທັງສອງປະເທດ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານການຄ້າຊົ່ວຄາວ. ມີການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງເຕັມອັດຕາ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້.
ຄາດກັນວ່າມີປະຊາຊົນປະມານ 20,000 ຄົນ ໄປຮ່ວມຊຸມນຸມໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາໂອລິມປິກຊິດນີ ເພື່ອຮັບຟັງການກ່າວຄໍາປາໄສໂດຍທ່ານໂມດີ. ຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຝ່າຍອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ ໃນຂະນະທີ່ອອສເຕຣເລຍມີປະຊາຊົນອິນເດຍເກືອບຮອດ 1 ລ້ານຄົນ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງປະຊາຊົນອິນເດຍທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງແດນ ກໍໄດ້ເດີນທາງມາຈາກທົ່ວທຸກຂົງເຂດຂອງອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານໃນຄັ້ງນີ້.
ກຸ່ມພັກສີຂຽວຂອງສະມາຊິກສະພາສູງໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທ່ານອາລບານີສ ຈົ່ງຍົກບັນຫາການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ຕໍ່ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍໃນອິນເດຍ ຂຶ້ນມາສົນທະນາ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມກັບ ທ່ານໂມດີ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ມີນັກປຸກລະດົມສິດທິມະນຸດຫຼາຍສິບຄົນຖືກຂັງຄຸກໃນທົ່ວປະເທດອິນເດຍ ເນື່ອງຈາກແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເມືອງ. ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ຍັງບໍ່ມີການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ຈາກລັດ ຖະບານອິນເດຍ.
ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ອາດມີການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ ທ່ານໂມດີ ໂດຍນັກເຄື່ອນໄຫວຊາວມຸສລິມ ແລະຊາວຊິກ ໃນລະຫວ່າງການຊຸມນຸມ ຢູ່ນະຄອນຊິດນີ.
ທ່ານອຽນ ຮອລ, ຫົວໜ້ານັກເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນເອເຊຍກຣິຟຟິດທ໌ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລກຣິຟຟິດທ໌ ໃນລັດຄວີນແລນ.
ທ່ານກ່າວກັບ VOA ວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງຢູ່ໃນພູມິພາກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ແຄນເບີຣາ ແລະ ນິວເດລີ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍທ່ານກ່າວວ່າ:
“ເບິ່ງຕິ, ຈີນ ກ້າວເຂົ້າມາດໍາເນີນການຢູ່ໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນເຫັນ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອິນເດຍ ຮ່ວມມືກັນມາດົນກວ່ານີ້ ແຕ່ວ່າມັນຄວນເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະ 30 ປີຫາ 40 ປີມາກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມສໍາພັນນີ້ໄວຂຶ້ນ? ແລະແມ່ນຫຍັງແທ້ ທີ່ເປັນແຮງຜັກດັນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນກັບຈີນຊຸດໂຊມລົງ? ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຄວນດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນແຕ່ດຽວນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາມສົມດຸນບາງຢ່າງທາງດ້ານອໍານາດ ແລະດ້ານອິດທິພົນຢູ່ໃນຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ ຈະກາຍມາເປັນສູນກາງໃນການຂັບເຄື່ອນຂອງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ.”
ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອິນເດຍ ແມ່ນສະມາຊິກ ຂອງການສົນທະນາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນກຸ່ມຄວດ, ເຊິ່ງພັນທະມິດ ຍັງລວມມີ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ.
ອິນເດຍ ເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນຫຼາຍທີ່ສຸດແຊງໜ້າຈີນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ.
ທ່ານອາລບານີສ ກ່າວວ່າ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ແຄນເບີຣາ ແລະ ນິວເດລີ ບໍ່ເຄີຍໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍແບບນີ້ມາກ່ອນ.
ເຊິ່ງ ອິນເດຍ ເປັນປະເທດຄູ່ການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບຫົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ດ້ວຍການຄ້າສອງທາງເຊັ່ນໃນດ້ານສິນຄ້າ ແລະດ້ານບໍລິການ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຈໍານວນ 30 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2022, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ.