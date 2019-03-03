ປາກິສຖານ ໄດ້ຢືນຢັນໃນເສົາວານນີ້ວ່າ ທະຫານຂອງຕົນສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ
ການຍິງກັນກັບ ອິນເດຍ ຂ້າມເຂດຊາຍແດນແຄັສເມຍທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນ, ເຊິ່ງຮູ້ກັນ
ວ່າເສັ້ນຄວບຄຸມ (LoC). ບັນຫານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກ ປາກິສຖານ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມສັນຕິ ດ້ວຍການຄືນສົ່ງນັກບິນ ອິນເດຍ, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໂດຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ເວລາເຮືອ
ບິນຂອງລາວໄດ້ຖືກຍິງຕົກ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນຫຍັງຕໍ່ສະຖານະ
ການໃນແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ, ຊຶ່ງສືບຕໍ່ເປັນສະຖານທີ່ໆມີການໃຊ້ປືນຄົກ ແລະ ປືນໃຫຍ່
ຍິງໃສ່ກັນຢ່າງບໍ່ລົດລະ ລະຫວ່າງກອງທັບ ປາກິສຖານ ແລະອິນເດຍ.
ສື່ມວນຊົນຂອງກອງທັບບົກກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພື້ນທີ່ນາກິຢາລ ໃນ
ເຂດLoC ທີ່ແບ່ງແຍກພວກສ່ວນຂອງພາກພື້ນ ຮິມະໄລ ຂອງ ປາກິສຖານ ແລະອິນ
ເດຍ.ແຫຼ່ງຂ່າວຢູ່ໃນຂົງເຂດກ່າວວ່າ ພວກທະຫານໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນຕອນເຊົ້າຂອງ
ວັນເສົາວານນີ້.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້, ອິນເດຍ ໄດ້ສົ່ງສົບນັກໂທດ ປາກິສຖານ ຜູ້ທີີ່ ຖືກຂ້າ
ຕາຍ ໂດຍພວກນັກໂທດທີຄຽດແຄ້ນໃນຄຸກ ອິນເດຍ ລຸນຫຼັງການລະເບີດສະຫຼະຊີບ
ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ໃນເມືອງ ພູລວາມາ. ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດ ປາກິສຖານ ທີ່ຖືກປະກາດ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບສົບຂອງ ທ້າວ ຊາກເກີຣ ອູລລາ ນັ້ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນຄຸກອິນເດຍໃນເມືອງ ໃຈເປີ. ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວ
ຢ້ຳການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານ ອິສລາມາບັສ ວ່າ ນິວເດລີ ຕ້ອງສະໜອງການຄົ້ນ
ພົບຂອງການສອບສວນ ແລະ ລາຍງານການສັນນະສູດສົບແລະ ຄົນຮ້າຍໄດ້ຖືກນຳ
ມາລົງໂທດ.
ພາຍໃນສອງມື້ທີ່ຜ່ານມາພົນລະເຮືອນ ປາກິສຖານ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ
ການລະດົມຍິງຈາກ ອິນເດຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຖະແຫຼງການ. ແລະຍັງໄດ້ສືບຕໍ່
ອ້າງວ່າ ມັນມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຂອງກອງກຳລັງທະ
ຫານ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຄ້າຍທະຫານນ້ອຍຢູ່ຟາກ ອິນເດຍ "ເນື່ອງມາຈາກ
ການຕອບໂຕ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງທະຫານ ປາກິສຖານ." ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຢັ້ງຢືນ
ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໃນຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ ຫຼືໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາໃດໆຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ທະຫານ ອິນເດຍ.
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